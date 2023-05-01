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    • 02.05.2023 00:04
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    Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: "Bizim yapmaya çalıştığımız ülkemizin yüksek teknoloji eserlerin önündeki takozları kaldırmak

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri ve 7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren Bayraktar, "Mandacı anlayışa karşıyız. Kendi insanımıza güvenelim o nedenle TEKNONEST'i yapıyoruz. Biz tam bağımsız Türkiye diyoruz. Dışarıya bel bağlamak bize milli teknoloji seferberliği anlayışımıza ters geliyor." dedi. Ayrıca Selçuk Bayraktar, Savunma Sanayii’ne nasıl ‘takoz’ olunabileceğini anlattı. Bayraktar takoz örneğine değinerek, "Havacılıkta çok önemli bir parça var. Az önce bahsettiğim 1 milyon satır yazılım falan yok Şuan burada on binlerce parçada yok. 2 parçadan oluşan havacılık çok önemli bir bileşeni görüyorsunuz. Ben bunu şimdi AKINCI’nın önüne koyuyorum. Hiçbir yere gidemiyor. Ne o gösteriyi yapabiliyor. Ne dünya tarihini yazabiliyor. Ülkemizin güvenliği için ne de terörle mücadele de kullanabildi. Şayet bu siyasetse bunu da milletimizin takdirine bırakıyorum. O takozu oradan kaldıramayan medeniyetler ne havacılıkta başarılı olabildiler. Ne de uzaya çıkabildiler. Bizim yapmaya çalıştığımız bu ülkemizin yüksek teknoloji eserlerin önündeki takozları kaldırmak gibi buraya başvurmuş 1 milyon gencimizin önündeki takozları kaldırmak." dedi.

    takvim.com.tr
    Takozu oradan kaldıramayanlar başarılı olamadı

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bir televizyon programında TEKNOFEST'e ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    SELÇUK BAYRAKTAR'DAN 7'Lİ KOALİSYON SERT TEPKİ I VİDEO İZLE

    Takozu oradan kaldıramayan medeniyetler havacılıkta başarılı olamadılar

    Bayraktar, konuşmasında, "Bakın yanımda Akıncı var. Bu 10 binlerce parçadan oluşan bir sistem. Az ötede de KIZILEMA vardı. Bunun içinde yüzden fazla bilgisayar var. Her birini biz tasarladık. İçinde milyonlarca satır yazılım var. Bütün bu teknolojiyi geliştirmek yaklaşık 20 senemizi aldı. Şu anda kendi sınıfında dünyanın en iyisi. Bugün burada AKINCI, az ilerde de KIZILELMA var. Yine benzer bir sistem. KIZILELMA uçarak geldi. Gösteri yaptı hatta AKINCI, KIZIELMA ile formasyon üçlüsü yaptı. Bu da dünya tarihinde ilkti. Yakın kol uçuşu yaptı. Dünya tarihinde ilk olacak şekilde bu gösteriyi yaptı. Yani o yaptığı gösteri dünya tarihinde bir ilk gösteriydi. Bu uçak 20 senelik birikimle yapıldı. Şuanda nerede duruyor. Havacılıkta çok önemli bir parça var. Az önce bahsettiğim 1 milyon satır yazılım falan yok Şuan burada. On binlerce parçada yok. 2 parçadan oluşan havacılık çok önemli bir bileşeni görüyorsunuz. Ben bunu şimdi AKINCI'nın önüne koyuyorum. Hiçbir yere gidemiyor. Ne o gösteriyi yapabiliyor. Ne dünya tarihini yazabiliyor. Ülkemizin güvenliği için ne de terörle mücadele de kullanabildi yazılıyor. Şayet bu siyasetse bunu da milletimizin takdirine bırakıyorum. O takozu oradan kaldıramayan medeniyetler ne havacılıkta başarılı olabildiler. Ne de uzaya çıkabildiler. Bizim yapmaya çalıştığımız bu ülkemizin yüksek teknoloji eserlerin önündeki takozları kaldırmak gibi buraya başvurmuş 1 milyon gencimizin önündeki takozları kaldırmak." dedi.

    7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nın ABD'li bir firmaya verilmesi yönümdeki açıklaması için "Burada 1 milyon öğrenci proje takımı kurdu. Teknolojinin sadece uzay ve teknoloji alanında değil sağılık ve uzaydan tutun robotik kodlamaya kadar en gencinden yaşlısına kadar 300 bin takım kurulmuş. Biz tutup halen daha dışardan gelecek bir şirkete güveneceğiz. Bu anlayış kendi başına mandacı bir anlayış. Biz tam bağımsımız Türkiye diyoruz" dedi.
    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı r'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

    BAYRAKTAR TB3 BU TEKNOFES'TE İLK DEFA SERGİLENDİ
    Bu yıl benim anladığım kadarıyla TEKNOFEST milli teknoloji geliştirme kabiliyetini ve ruhunu milletimize aşladı. Milletimiz de buna gördüğümüz kadarıyla inandı. Bir jenerasyon yetişti bir anlamda 6 yılda burada. Buraya 18 yaşında gelen birisi artık 24 yaşında. Bayraktar TB3 bu TEKNOFES'te ilk defa sergilendi.



        "SİYASİ NEDENLERLE GÜNDEME GELMEK HOŞ OLMUYOR"
        Deprem nedeniyle İzmir'i ertelemek zorunda kaldık. Ankara'yı 30 Ağustos zaferi nedeniyle Ağustos ayında yapmayı planlıyoruz. Siyasi nedenlerle gündeme gelmek hoş olmuyor tabi. Biz İHA'ları ve SİHA'ları yaptıktan sonra tehditlere maruz kaldık. Batman'da İHA üstümüzü hedef alınmışlardı. İftiralar geldi ve bu sistematik bir hale geldi, bizde bunlara cevap verdik. Havacılık serüvenimiz çelmelere takılıp düştüğü için ve toplumda da öğrenilmiş çaresizlik olduğu için bu artık toplumda kanıksanmış bir şeydi. Biz hep şunu duyduk asla yapmazsınız, asla olmaz dendi. Asla olmaz inancı yerleştirildi. Bir kısımda siyasi polemiklerle de oluyor. Vecihi Hürkuş'un hikayesine baktığınız zamanda bu böyle. O yüzden kendinizi savunmanı gerekiyor. Biz bu festivalleri toplumsal olumasın için düzenledik. TEKNOFEST'in 300 takım kurulmuş. Biz böylesine bir dönüşüm dip dalganın gerçekleşmesini yeni gördük. Gençlerimiz biz yaptık mı en iyisini yapıyor. Dünya tarihinde ilk defa olan şeyle oldu burada. Bir F-16 ile bir İHA ilk defa yan yana uçtu. Biz bir anlamda bir havacılık tarihi de yazmaya başladık. Bu hikayenin devamının gelmesi gerekiyor. Siyasi söylemler de bu işlerin önüne takoz olabiliyor.



        "BU ANLAYIŞ KENDİ BAŞINA MANDACI BİR ANLAYIŞ"
        Burada 1 milyon öğrenci proje takımı kurdu. Teknolojinin sadece uzay ve teknoloji alanında değil sağılık ve uzaydan tutun robotik kodlamaya kadar en gencinden yaşlısına kadar 300 bin takım kurulmuş. Biz tutup halen daha dışardan gelecek bir şirkete güveneceğiz. Bu anlayış kendi başına mandacı bir anlayış. Biz tam bağımsımız Türkiye diyoruz. Dışarıya bel bağlamak bize milli teknoloji seferberliği anlayışımıza ters geliyor. Biz bunları dışardan alsaydık Türkiye'nin ne AKINCISI ne de KIZILELMA'sı vardı. Taşıma suyla değirmen dönüyor mu, senin mühendisin gelişiyor mu? Türkiye niye yerli otomobili üretir hale geldi. Türkiye, Avrupa'nın en büyük otomobil ihracatçısı ama kendi otomobili yoktu. Bu geleceğin trendini içeren bir anlayışla yapıldı. Bizim de artık kendi markamız var. Baykar dünya devleri ile yarışan gelirlerinin yüzde 90'nından fazlası ile dünyada benzeri olmayan bir savunma sanayi şirketi. Son yıllara baktığımızda ihracat gelirleri yüzde 80 olan bir firma. Dünyanın her tarafından rekabet ederek kendini ortaya koyan bir bir marka. Baykar, Türkiye'nin ihracat şampiyonu.

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        Haberler Güncel Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: "Bizim yapmaya çalıştığımız ülkemizin yüksek teknoloji eserlerin önündeki takozları kaldırmak
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