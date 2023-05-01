Takozu oradan kaldıramayan medeniyetler havacılıkta başarılı olamadılar

Bayraktar, konuşmasında, "Bakın yanımda Akıncı var. Bu 10 binlerce parçadan oluşan bir sistem. Az ötede de KIZILEMA vardı. Bunun içinde yüzden fazla bilgisayar var. Her birini biz tasarladık. İçinde milyonlarca satır yazılım var. Bütün bu teknolojiyi geliştirmek yaklaşık 20 senemizi aldı. Şu anda kendi sınıfında dünyanın en iyisi. Bugün burada AKINCI, az ilerde de KIZILELMA var. Yine benzer bir sistem. KIZILELMA uçarak geldi. Gösteri yaptı hatta AKINCI, KIZIELMA ile formasyon üçlüsü yaptı. Bu da dünya tarihinde ilkti. Yakın kol uçuşu yaptı. Dünya tarihinde ilk olacak şekilde bu gösteriyi yaptı. Yani o yaptığı gösteri dünya tarihinde bir ilk gösteriydi. Bu uçak 20 senelik birikimle yapıldı. Şuanda nerede duruyor. Havacılıkta çok önemli bir parça var. Az önce bahsettiğim 1 milyon satır yazılım falan yok Şuan burada. On binlerce parçada yok. 2 parçadan oluşan havacılık çok önemli bir bileşeni görüyorsunuz. Ben bunu şimdi AKINCI'nın önüne koyuyorum. Hiçbir yere gidemiyor. Ne o gösteriyi yapabiliyor. Ne dünya tarihini yazabiliyor. Ülkemizin güvenliği için ne de terörle mücadele de kullanabildi yazılıyor. Şayet bu siyasetse bunu da milletimizin takdirine bırakıyorum. O takozu oradan kaldıramayan medeniyetler ne havacılıkta başarılı olabildiler. Ne de uzaya çıkabildiler. Bizim yapmaya çalıştığımız bu ülkemizin yüksek teknoloji eserlerin önündeki takozları kaldırmak gibi buraya başvurmuş 1 milyon gencimizin önündeki takozları kaldırmak." dedi.

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nın ABD'li bir firmaya verilmesi yönümdeki açıklaması için "Burada 1 milyon öğrenci proje takımı kurdu. Teknolojinin sadece uzay ve teknoloji alanında değil sağılık ve uzaydan tutun robotik kodlamaya kadar en gencinden yaşlısına kadar 300 bin takım kurulmuş. Biz tutup halen daha dışardan gelecek bir şirkete güveneceğiz. Bu anlayış kendi başına mandacı bir anlayış. Biz tam bağımsımız Türkiye diyoruz" dedi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı r'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle: