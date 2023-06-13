Tayfun füzesinin yeni görüntüleri paylaşıldı: 3...2...1...

Yunanistan'ın korkuyla takip ettiği yerli savunma füzemiz Tayfun'un yeni görüntüleri paylaşıldı.
Roketsan tarafından paylaşılan görüntülerde, "3...2...1" geri sayımının ardından Tayfun'un ateşlendiği ve hedefe doğru başarıyla gittiği görülüyor.
TAYFUN'UN 2'NCİ TESTİ BAŞARIYLA TAMAMLANMIŞTI
Tayfun'un 2'nci test atışı da 23 Mayıs'ta başarıyla gerçekleştirilmişti.
Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.44'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', ikinci kez Rize semalarından yükseldi.
GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "TAYFUN füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifaderiyle görüntüleri paylamıştı.