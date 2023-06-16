CHP'yi tokatlayan tokatlayana! Abdüllatif Şener depremi! Özgür Özel ve Faik Öztrak'tan olay sözler

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun fark yemesinin ardından muhalefet karıştı. Peşi sıra istifa çağrıları gelirken Abdüllatif Şener'in açıklamaları CHP'yi iyice karıştırdı.
ABDÜLLATİF ŞENER'DEN KRİZ ÇIKARAN İTİRAF
Dün CHP'nin kanalı Halk TV'ye çıkan Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini, ilk turda Sinan Oğan'a oy verdiğini söyledi.
"İKİNCİ TURDA GEÇERSİZ OY KULLANDIM"
İkinci turda ise geçersiz oy kullandığını belirten Şener şöyle konuştu:
"Birinci turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Meclis seçimlerinde kimseye oy vermedim. Şöyle bir detay da var. CHP'ye yönelik genel bir eleştirim yok. Ama siz oyunuzu kullanırken genel manzaraya bakarsınız ve oyunuzu kullanırsınız. Ben de böyle değerlendirdim."
SANDIKTA GEÇERSİZ OY ÇIKMADI
Açıklamaların ardından eski CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener'in oyunu kullandığı Ankara-Ümitköy'deki 4090 nolu sandıktan gelen tutanaklar incelendi.
4090 numaralı sandıkta toplam 321 oy kullanılmış. Sandıktan 57 oy Recep Tayyip Erdoğan'a, 264 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkmış. Sonuç tutanağına göre sandıktan geçersiz oy çıkmamış. Sonuçla ilgili dikkat çeken bir başka değerlendirme ise aynı sandıkta birinci turda çıkan 11 Sinan Oğan oyunun hepsinin Recep Tayyip Erdoğan'a gittiği de iddia ediliyor. Şener'in burada bir kez daha yalan söylediği yani oyunu geçersiz atmadığı ortaya çıktı.