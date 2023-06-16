CHP'yi tokatlayan tokatlayana! Abdüllatif Şener depremi! Özgür Özel ve Faik Öztrak'tan olay sözler

CHP'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Şener'e ve onu geçmiş dönemde vekil listelerine koyan CHP yönetimine tepki yağarken peş peşe açıklamalar geldi.

ÖZGÜR ÖZEL: KANIM DONARAK İZLEDİM

Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan CHP Grup Başkanı Özgür Özel Şener'in açıklamaları karşısında kanının donduğunu söyleyerek partililerden özür diledi.

Özel şunları söyledi;



"İçim acıyarak, kanım donarak izledim. CHP toplumun belli kesimlerine erişmek, belli kesimlerine açılmak, Abdüllatif Şener'in Adalet ve Kalkınma Partisi'nin erdemliler hareketi diye kurulduğu dönemden sonraki savrulmasını deşifre ettiği sözde ona isyan ettiği ve toplumun vicdan sahibi muhafazakar kesimlerini temsil ettiği ifade ettiği bir dönemde CHP listelerinden kendine yer buldu. Samimiyetle şunu söyleyeyim; hangi CHP'linin yerine yer bulduysa o arkadaşımızın hakkını yedi ama bizim de o arkadaşımıza bir özür borcumuz var. Ona oy atan CHP'lilere bir özür borcumuz var.

"SUÇÜSTÜ YAKALANDI"

Abdüllatif Şener takındığı tutumdan sonra seçildikten sonra partiye kaydolmuş, ikinci turdan önce istifa etmiş orada da suçüstü yakalandı ki genel başkana ikinci turda da oy vermemiş birinci turda da oy vermemiş. Vicdanı kara, kalbi kurumuş. Kendisine alan açan bir partiye teşekkür etmesi gerektiği yerde bir kez daha aynı alanı açmadı diye ihanet eden bir anlayışa ne denir?"