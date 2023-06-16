Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i de kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ile görüştü.

Bakanlık, Fidan'ın gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Buna göre Fidan, DEİK Başkanı Olpak ve beraberdeki heyeti kabul etmesinin ardından TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'le bir araya geldi.

Bakan Fidan, nezaket ziyaretinde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i de kabul etti.