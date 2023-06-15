Meral Akşener'in eski danışmanı 'İYİ' bombaladı: Partiyi Pensilvanya'nın adamları yönetiyor! Akşener'in FETÖ dosyasını tekrar açtık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atması muhalefetin dengesini bozdu. CHP'de değişim için kavgalar sürmeye devam ederken İYİ Partili isimler de birbirlerini yemeye devam ediyor.
İYİ Parti ve CHP'deki kaosun gölgesinde 14 Mayıs seçimleri öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığını yapan Dr. Hasan Sami Özvarinli sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
PENSİLVANYA'NIN ADAMLARI
Parti yönetiminde FETÖ yanlılarının söz hakkı sahibi olduğunu iddia eden Özvarinli, "Pensilvanya'nın adamları bir taraftan, Meral Akşener'in akraba-i taallûkatları diğer bir taraftan partinin Genel Başkanlık makamında siyasi kararların yegane belirleyicileridir." ifadelerini kullandı.