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    • 15.06.2023 23:18
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    Meral Akşener'in eski danışmanı 'İYİ' bombaladı: Partiyi Pensilvanya'nın adamları yönetiyor! Akşener'in FETÖ dosyasını tekrar açtık

    28 Mayıs seçimlerinin ardından dengesi iyi sarsılan İYİ Parti'de ortalık iyice karıştı. Meral Akşener'in eski danışmanı Hasan Sami Özvarinli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'nin FETÖ tarafından yönetildiğini söyledi. Özvarinli paylaşımında, "Pensilvanya'nın adamları bir taraftan, Meral Akşener'in akraba-i taallûkatları diğer bir taraftan partinin Genel Başkanlık makamında siyasi kararların yegane belirleyicileridir." ifadelerini kullandı. Bu bağlamda Takvim.com.tr, Akşener'in FETÖ dosyasını sizler için tekrar derledi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Partiyi Pensilvanya’nın adamları yönetiyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atması muhalefetin dengesini bozdu. CHP'de değişim için kavgalar sürmeye devam ederken İYİ Partili isimler de birbirlerini yemeye devam ediyor.



    İYİ Parti ve CHP'deki kaosun gölgesinde 14 Mayıs seçimleri öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığını yapan Dr. Hasan Sami Özvarinli sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.



    PENSİLVANYA'NIN ADAMLARI
    Parti yönetiminde FETÖ yanlılarının söz hakkı sahibi olduğunu iddia eden Özvarinli, "Pensilvanya'nın adamları bir taraftan, Meral Akşener'in akraba-i taallûkatları diğer bir taraftan partinin Genel Başkanlık makamında siyasi kararların yegane belirleyicileridir." ifadelerini kullandı.



        İYİ PARTİ'Yİ MERAL AKŞENER YÖNETMİYOR
        İYİ Parti'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısına ve teşkilata vurgu yapan Özvarinli, İYİ Parti'nin Akşener tarafından yönetilmediğini de ileri sürdü. Özvarinli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti'yi Meral Akşener yönetmiyor! Bu sebeple çok başlı bir siyasi parti olarak İYİ Parti'de her türlü tutarsızlığı gözlemlemek mümkün. Pensilvanya'nın adamları bir taraftan, Meral Akşener'in akraba-i taallûkatları diğer bir taraftan partinin Genel Başkanlık makamında siyasi kararların yegane belirleyicileridir. Teşkilatların ve GİK'in her seferinde sudan çıkmış balık gibi şaşkınlıklar yaşamasının sebebi bu gölge kabineden dolayıdır" dedi.

        İYİ PARTİ'DE PENSİLVANYA GÖLGESİ
        Bu bağlamda Meral Akşener'in FETÖ dosyasını tekrar hatırlayalım.



        AKŞENER'İN FETÖ DOSYASINI AÇTIK
        Meral Akşener FETÖ'nün dinler arası diyalog faaliyetlerine yeşil ışık yakmış, "Sayın Gülen'in yapmaya çalıştığı gibi farklı dinler arasında çalışma yapmanın kimseye zararının olmadığı aslında faydasının olduğuna inanıyorum" şeklinde konuşmuştu.



        KORAY AYDIN: "FETÖ'DEN DESTEK ALDIĞI KESİN"
        Koray Aydın'ın Meral Akşener için dediği "FETÖ'den destek aldığı kesindir" söylemini unutmamakta fayda var.

        TÜRKÇE OLİMPİYATLARI VE FETÖ'CÜLERE METHİYELER...
        Akşener Türkçe Olimpiyatları'nda FETÖ'cülere "Bu hizmetin değerli mensupları" diye seslenmiş, teröristbaşı Gülen için de 'Sayın' ifadesini kullanmıştı.


        DARBECİLERLE AĞIZ BİRLİĞİ, "BEN BAŞBAKAN OLACAĞIM" SÖYLEMİ...
        15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi öncesi Meral Akşener'in "Ben Başbakan olacağım" diyerek gezinmesi, darbecilerin kullandığı "Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesi" söylemini sıklıkla tekrarlaması üzerinde durulması gereken önemli bir detay.

        İYİ Parti lideri 15 Temmuz 2016'daki hain kalkışma öncesi de "15'inden sonra inşallah işler değişecek" demişti.



        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, o dönem partisinde bulunan Akşener'i hedef alarak, "Bunların içerisinde birisi vardır ki gelecekte hep beraber göreceksiniz. Fetullah Gülen hareketinn siyasi mfigürü olarak MHP'de görevlendirilme meselesidir. Bu da ne ona ne de bir başkasına fayda getirmez. Herkes aklını başına alsın" demişti.

        Akşener 10 Mart 2014 tarihli bir konuşmasında FETÖ'cüler için kullanılan 'haşhaşi ve terörist' söylemine karşı çıkmış, FETÖ'cülere "Çok ağır ifadelerle itham edilen bir grup... Bu manada hedef gösteren konuşmalar Allah muhafaza pek çok gerilime neden olur" sözleriyle arka çıkmıştı.



            FETÖ'NÜN MEDYA AYAĞINA ARKA ÇIKMIŞTI
            11 Mayıs 2015 tarihli bir yayında Akşener, FETÖ'cü medyanın baş aktörü Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya destek vermiş, "Kaçma ve delil karartma şüphesi yoksa o sanıkların mutlaka tutuksuz yargılanmaları şeklinde olması gerektiğiniz söyledim. Sonuçta Hidayet Karaca da suçsuz olduğunun anlaşıldığı takdirde o yattığı süreyi nasıl ödeyecek?" ifadelerini kullanmıştı.



            ADI FETÖ İDDİALARINA KARIŞMIŞTI
            Daha önce İYİ Parti'nin ağır toplarından olan Ümit Özdağ, geçtiğimiz yıllarda Meral Akşener'in prensi Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmişti. Gelişme sonrası Özdağ, parti disiplin kuruluna sevk edilmiş ve karar sonrasında istifa ederek Zafer Partisi'ni kurmuştu.




            AKŞENER'İN PRENSİ KAVUNCU'NUN GEÇMİŞİ
            Kavuncu'nun kurucularından olduğu Kazakistan-Türk İş Adamları Derneğini, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin talebiyle kapatıldı. Kavuncu, son tescil tarihi 2014 olan dernekte görev aldığı süre boyunca FETÖ'cülerden de destek aldı.

            İyi Parti İstanbul İl Başkanı'nın FETÖ'cülerle bağı bitmiyordu.Kavuncu, Linkedin hesabında üstlendiği görevleri yazmadan başarılar bölümünde KATIAD'a da yer vermişti. İYİ Partili Kavuncu, KATIAD ile yapılan bir toplantıda kurumun Genel Başkan Vekili olarak tanıtılmıştı.

            Ayrıca Kavuncu, Türkiye'nin teröre destek veren şirketler arasında yer aldığını iddia ettiği Alman firma BASF'ta da yer aldı. BASF'ın internet sitesinde Kavuncu'nun genç yaşta önemli görevler aldığı da yer aldı.



            FETÖ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN ENVER ALTAYLI "DAYISI" ÇIKMIŞTI
            FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın Buğra Kavuncu'nun dayısı olduğu, Altaylı'nın kızının nişan yüzüklerini FETÖ'nün sözde "Türkiye İmamı" ve "başyüceler şurası başkanı" firari Mustafa Özcan'ın taktığı ortaya çıkmıştı.

            Enver Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirilen fotoğraflarda, kızının nikah kurdelesini Mustafa Özcan'ın kestiği görülüyor. Fotoğrafta; Enver Altaylı, aynı soruşturmanın şüphelisi damadı Metin Can Y. ile kızı Dilara Y. ve Mustafa Özcan yer alıyor.

            Mustafa Özcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu FETÖ'nün üst düzey 73 ismiyle ilgili Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açtığı davanın sanıkları arasında bulunuyor.



                Davanın iddianamesinde Mustafa Özcan için "fiilen örgüt içerisinde Fetullah Gülen'den sonra gelen şahıs" olduğu belirtiliyor. Enver Altaylı, kapatılan Zaman Gazetesi'ne verdiği röportajda teröristbaşı Fetullah Gülen'i övmüş ve "Orta Asya'da Türk jeopolitiğinin içini dolduracak insan Gülen Hocaefendi'dir" iddiasında bulunmuştu.

                FETÖ'CÜ ENVER ALTAYLI'NIN HESABI KESİLDİ: 23 YIL 4 AY HAPİS CEZASI
                Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin yargılandığı davada 8 Kasım 2021'de karar açıklanmıştı.

                FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, "siyasi ve askeri casusluk"tan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.






                Eski İstihbaratçı Mehmet Barıner'e ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay, 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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                Haberler Güncel Meral Akşener'in eski danışmanı 'İYİ' bombaladı: Partiyi Pensilvanya'nın adamları yönetiyor! Akşener'in FETÖ dosyasını tekrar açtık
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