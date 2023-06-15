İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyonda tutuklanan HDP'li Ayten Dönmez'e dava; 15 yıla kadar hapsi istendi

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

PKK'nın eğitim alanında çekildiği ileri sürülen fotoğraflara ilişkin emniyette ve savcılıkça alınan ifadelerinde Ayten Dönmez, fotoğraftakinin kendisi olmadığını söylemişti. Hakkında PKK üyeliği suçlamasıyla bir dava olduğunu da belirten HDP'li Ayten Dönmez, terör örgütüyle alakasının olmadığını söylemişti. Ayten Dönmez, kan kanseri olduğunu ifade ederek suçlamaları reddetmişti.

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