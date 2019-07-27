CHP ve HDP’nin toplumu ifsad projesi: LGBTİ

Türkiye'de de gerek CHP ve HDP gibi siyasi partilerin, gerekse sözde özgürlükçü sivil toplum kuruluşlarının pazarlamaya çalıştığı LGBT zehri, çocuklarımızın geleceğini tehdit ediyor.



Dünya çapında bir sapkınlık projesi olan LGBTİ, gerek dizi ve filmlerle, gerek siyasi kampanyalarla gerekse uluslararası medya kuruluşları eli ile pedofili, eşcinsellik ve çocuk istismarını normalleştiriyor ve masumlaştırıyor.



LGBTİ gibi sapkın akımlar, yavaş yavaş "ana akım medyanın" gündemi haline getiriliyor. Dünyada bazi siyasiler ve siyasi partiler LGBTİ'lileri destekliyor.



Los Angeles, New York City gibi şehirlerde sözde "Onur Yürüyüşleri" adıyla 8-10 yaşındaki çocuklar "cinsel obje" gibi giydiriliyor, caddelerde yürütülüp dans ettiriliyor.





8 yaşındaki çocuklara şunlar söylettiriliyor: "Bence herkes istediği her şeyi yapabilir. Eğer aileniz bundan rahatsızsa yeni bir aile bulursunuz. Arkadaşlarınız rahatsızsa yeni arkadaşlar bulursunuz."

Bu cümleler, kameralara veya gazetecilere karşı konuşsunlar diye hasta aileleri tarafından veya LGBTİ dernekleri aracılığı ile verilen eğitimlerde çocuklara ezberletiliyor.





Mayıs 2016: Salon gazetesi, pedofili bir kişi ile yaptığı röportajın videosunu yayımladı. Bu sapkın kişi, 5 yaşında bir kızın "kendi fantezilerini nasıl süslediğini" anlatıyordu.



Haziran 2017: Bir pedofiliyle yapılan röportajı yayınlayan BBC: "Pedofililerin yargılanmaya değil anlaşılmaya ve yardım edilmeye ihtiyacı var"

Ekim 2017: ELLE firması, 8 yaşındaki bir erkek çocuğun kadın kıyafetleri içine girip makyaj yaparak kadın gibi hareket ettiği bir reklam-video paylaştı. Video 10,5 milyon kez izlendi.

Ocak 2018: İngiliz Independent gazetesi, 10 yaşındaki Desmond Napoles isimli trans bir çocuğun kendi gibi olan çocuklar için bir "sosyalleşme sitesi" açtığının haberini yaptı. Independent, haberde çocuktan "child" (çocuk) değil "a young boy" (bir genç) diye bahsetti.

Ocak 2018: İngiliz Metro gazetesi, "uzmanlar"ın pedofili kişilere, kendileri için özel üretilen "çocuk sex robotlarını" tavsiye ettiğine dair haber yaptı

Ekim 2018: BBC'nin haberinde İngiltere'deki bir ilkokul öğretmeni, 6 yaşındaki çocuklara "bir erkeğin ağzından başka bir erkeğe aşk mektubu yazmalarını" söylüyordu. BBC, okulun çocuklara "erken yaşta LGBTİ ilişkilerini öğrettiğinden" övgüyle bahsediyordu.

Ekim 2018: New York Times yazarlarından Amber Tamblyn, "trans çocuklara sahip çıkmak" adına yaptığı bir paylaşımda kendi çocuğunu kullandı. Trans çocuklar için "varlığınız Amerika'nın özgürlüğü" dedi.

Kasım 2018: Dailymail'in haberine İngiltere'de bir öğretmen, otistik çocuklara "yanlış cinsiyettesin" diye telkinde bulunduğu için okulda zihinsel engelli 17 öğrenci cinsiyet değiştirdi.

BBC gibi küresel medya, LGBT bireyleri lehine sözde "pozitif ayrımcılık" uygulayarak bu tür olayları haber yapmıyor.

Bu sözde "cinsiyet özgürlüğü ya da cinsiyetsizlik" ortamı sapkınlıkların yaygınlaşmasına neden oluyor.

Ocak 2019: Brazilyalı lezbiyen bir çiftin zorla cinsiyet değişimi ameliyatı yaptırdığı 9 yaşındaki oğulları hayatını kaybetti.

LGBTİ savunucusu küresel medya bu vahşeti haber yapmadı.

Mart 2019: Mirror sitesi, Amsterdam'da yaşayan 5 yaşındaki bir erkek çocuğu, "hiçbir zaman karnımda bir bebek taşıyamayacağım" diye üzüldüğünü haber yaptı. Annesi de oğlunun bu halinin fotoğraflarını "duyarlılık" namına internette paylaştı.

Mayıs 2019: The Star sitesi, "Çocuklar için kurulan Drag Kamplar gelecek neslin drug queenlerini yetiştiriyor" başlıklı haber yaptı.



Haziran 2019: LGBTİ savunucusu küresel medya, 9 yaşındaki Avusturalyalı trans bir çocuğun "sevgi mesajı" paylaştığını haber yaptı.



Haziran 2019: Los Angeles'taki sözde "Onur Haftası" yürüyüşünün en önünde 7 yaşındaki bir "trans çocuk" vardı. İngiliz komedyen Tony Posnanski, bu durumu eleştirenleri hedef aldı ve "burada kim zarar görüyor" dedi.

ÜLKEMİZDE İSE CHP VE HDP LGBTİ SAPKINLIĞININ YAYILMASINA ARACILIK EDİYOR

CHP ve HDP ile birlikte sözde özgürlükçü bazı STK'lar, küresel sapkınlık projesi olan LGBTİ'yi Türkiye'de topluma yaymaya çalışıyor.

Çocukların da alet edildiği bu rezalete karşı çıkanları CHP ve HDP'liler, bazı STK'lar ve bunlara destek veren medya, "baskıcı" ve "gerici" olarak yaftalıyor.





2019'da 27. kez düzenlenmeye çalışılan sözde "Onur Haftası" adı altındaki LGBTİ etkinlikleri için CHP'li belediyeler adeta seferber oldu.

Bu belediyeler, resmi sosyal medya hesaplarında LGBTİ'ye birbiri ardına destek mesajları yayımladı.





Paylaşımlara HDP ve İP'li belediyelerden de destekler geldi.





HDP, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde;

• LGBTİ üzerinden propaganda yürüttü

• Kendisini LGBTİ haklarının savunucusu olarak tanıttı

• Milletvekili listesinde LGBTİ'lilere yer verdi

• Eşcinsel evliliğe izin vereceğini vadetti





Seçimlerde HDP'ye destek veren terör örgütü FETÖ üyeleri de HDP'nin LGBTİ'li adayları için oy topladı.





2014: E.İ, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğunda belediyenin kırlangıç amblemini LGBTİ bayrağının renkleriyle boyadı.

E.İ Beylikdüzü Belediyesi'nde "Toplumsal Eşitlik Birimi" kurdu.

Bu birim, CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi'ni örnek almakta ve "okullarda LGBT eğitimini" gündem etmekteydi.

Ocak 2017: Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'nin (SPoD) Belediye Eşitlik Endeksi Projesi toplantısına Beylükdüzü Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi'nden Gizem Aykanat katıldı.



Haziran 2019: LGBTİ'lilerin düzenlemek istediği "27. Onur Yürüyüşü" etkinliğine valilik izin vermedi.

E.İ, "herkesin özgürlüğüne saygı duyan birisi olarak toplumun menfaatlerini, toplumun huzurunu sıkıntıya uğratmayan her türlü gösteri ya da haklarını arama, mücadele etme noktasındaki özgürlüklerine saygı duyan bir belediye başkanı" olacağını taahhüt etti.

Nisan 2019: CHP, İBB Meclisi'nde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu" kurulmasını teklif etti.

Ancak İBB Meclisi'nde zaten Kadın Aile ve Çocuk Komisyonu bulunuyor. Bu komisyon, kadın ve çocuk hakları alanında son derece önemli faaliyetler gerçekleştiriyor.



Zaten mevcut faal bir komisyon bulunduğu ve CHP'liler, yaptıkları komisyon teklifi adı altında "LGBTİ haklarını" gündeme getirdiği için AK Parti ve MHP, öneriyi reddetti.

CHP'nin 31 Mart seçimlerinde Beyoğlu'ndan aday gösterdiği ve HDP'ye desteği ile bilinen Alper Taş, Saadet Partisi'ne verdiği destekle bilinen TV5 kanalında LGBT propagandası yaptı ve LGBTİ için vaatlerde bulundu



Aynı dönemde Taş, "Beyoğlu'nda LGBTİ meclisi kuracağız" vaadinde bulundu.

Ocak 2017: CHP'li Belediyeler, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'nin (SPoD) Belediye Eşitlik Endeksi Projesi'ne sahip çıktı.

Bu projenin amacı, belediye hizmetlerinin LGBTİ'leri de kapsamasını sağlamaktı.

OCAK 2017'DE YAPILAN PROJENİN PAYDAŞLAR TOPLANTISINA KATILAN BELEDİYELER:

•İstanbul Beylikdüzü Belediyesi (CHP)

•İstanbul Şişli Belediyesi (CHP)

•İstanbul Kadıköy Belediyesi (CHP)

•İstanbul Beşiktaş Belediyesi (CHP)

•Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (CHP)

•Bursa Nilüfer Belediyesi (CHP)

•Ankara Çankaya Belediyesi (CHP)

•Çanakkale Belediyesi (CHP)

•İzmir Karabağlar Belediyesi (CHP)

•Mersin Akdeniz Belediyesi (DBP-HDP)

"BELEDİYE EŞİTLİK ENDEKSİ" NELER İÇERİYOR?

• Kurum içi ve dışı "LGBTİ farkındalık" eğitimleri

• Toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim ifadelerinin stratejik planlara dahil edilmesi

• Bütçelerin LGBTİ'lerin ihtiyaçlarını da gözeterek hazırlanması

• Belediyelerin LGBTİ topluluk ve dernekleriyle resmi ilişkiler kurması

• Belediyelerin LGBTİ özel günler ve anmalarına destek vermesi

• "Katılımcı Belediyecilikte LGBTİ Varlığı" ile belediyelerde LGBTİ üyelerinin çalıştırılması

• "Kamusal Görünürlük, İtibar ve Saygınlık" başlığı altında belediyelerin resmi sosyal medya hesaplarından LGBTİ bilinirliğini ve tanınırlığını arttıracak mesajlar paylaşmak, billboardlar ve diğer dış mekan pano ve ekranlarında LGBTİ'lilere yer vermek

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu;

• FETÖ ile iş birliği yaptı

• Devlet sırrını servis etti

• Hapis cezasına çarptırıldı.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, Haziran-Temmuz 2017 sözde bir adalet yürüyüşü başlattı.





Yine bir "LGBTİ Onur Yürüyüşü" sırasında CHP'li Beşiktaş Belediyesi;

• Belediye binasına LGBTİ bayrağı astı

• Resmi Twitter hesabından bu bayrak fotoğrafını "Freddie Mercury'nin askerleriyiz" ifadesiyle paylaştı

Söz konusu edilen Mercury, AIDS'ten hayatını kaybetmiş biseksüel bir şarkıcıydı.

• Büyük tepki çeken paylaşım, daha sonra kaldırıldı

• Belediye Başkanı Hazinedar, paylaşımdan ötürü "tüm yurttaşlardan özür dilerim" açıklaması yaptı

CHP'li Kadıköy Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü'nde tartışma yaratan bir yayına imza attı.

• Belediyesi'nin reklam billboardlarında Kadıköy Belediyesi – LGBTİ Dayanışma Derneği'nin ortak kutlama mesajı yayımlandı:



Mesajda: "Lezbiyenim-Biseksüelim-Transım-İnterseksim" mesajı ile "okulda, işte, mecliste, her yerdeyim!" denildi.





Türkiye'nin toplumsal yapısı ile uyuşmayan bu içeriğin bir kamu kurumu tarafından bu şekilde yayımlanması büyük tepki çekti.

CHP'nin LGBTİ'yi meşrulaştırma çabalarına bir yenisini Bursa'nın Nilüfer ilçe Belediyesi ekledi.

• CHP'li belediye, mahalle komiteleri için yapılacak seçimde 5'te bir oranında eşcinsel kotası koydu.

Ülkenin toplumsal yapısı ile hiçbir şekilde uyuşmayan bu düzenlemeye Cumhurbaşkanı, yetkililer ve halktan büyük tepki geldi.





CHP Milletvekili Tanal'dan LGBTİ Şovu (Haziran 2015)

• Taksim'de yine izinsiz bir "LGBTİ Onur Yürüyüşü" tertip edildi

• CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve HDP İstanbul Milletvekili Sezai Temelli, eylemciler arasında ön saflarda yer aldı

İzinsiz eyleme polis müdahale etti. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal;

• Polis müdahalesine tepki gösterdi

• Polis müdürüyle tartıştı

• Polisi engellemek için TOMA'nın üzerine çıkıp şov yaptı





Haziran 2015'de CHP'li Beşiktaş Belediyesi "LGBTİ Onur Haftası" resepsiyonu düzenledi

Resepsiyona;

• Beşiktaş Belediyesi Başkanı Hazinedar

• Şişli Belediyesi Başkanı Hayri İnönü

• Çok sayıda LGBTİ oluşumu üyesi

• Yabancı ülke büyükelçileri ve milletvekilleri de katıldı:

• ABD'nin tartışmalı eski Büyükelçisi John Bass ve eşi

• Kanada İstanbul Başkonsolusu Andrew Smith ve eşi

• Hollanda Başkonsolusu Robert Schuddeboom ve eşi

• Alman Milletvekili Hakan Taş

Resepsiyonda Belediye Başkanı Hazinedar;

• LGBTİ'lilerle ilgili birçok çalışma yaptıklarını belirtti

• Türkiye'de SPoD LGBTİ Derneği ile "LGBTİ dostu belediyecilik" protokolü imzalayan 4 belediyeden biri olduk" dedi.

• Belediyenin sosyal medya hesapları, o hafta LGBTİ logolarıyla donatıldı

26 Mart 2014: CHP, HDP, BDP, DSP ve TKP'li 40 belediye başkan adayı, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'nin "LGBTİ Dostu Belediyecilik Protokolü"nü imzaladı

İŞTE O BİLDİRİYİ İMZALAYANLAR BELEDİYELER

CHP

İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Murat Hazinedar

İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Hayri İnönü

İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Aykurt Nuhoğlu

HDP

Adana Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayı Leyla Uyar

Adana Çukurova Belediye Eşbaşkan Adayı Kamuran Çetinkaya

Adana Çukurova Belediye Eşbaşkan Adayı Fatma Şahin

Adana Seyhan Eşbaşkan Adayı Meliha Varışlı

Adana Seyhan Belediye Esbaskan Adayi Ayhan Bilgen

Adana Yüreğir Eşbaşkan Adayı Beyhan Günyeli

Ankara Çankaya Belediye Eşbaşkan Adayı Mükremin Barut

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemal Küçükbaş

Eskişehir Odunpazarı Belediye Eşbaşkan Adayı İzzettin Altun

Eskişehir Odunpazarı Belediye Eşbaşkan Adayı Yıldız Karasu

İstanbul Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Sırrı Süreyya Önder

İstanbul Avcılar Belediye Eşbaşkan Zehra Şahin

İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı Vahit Genç

İstanbul Bakırköy Belediye Eşbaşkan Adayı Nivart Bakırcıoğlu

İstanbul Beşiktaş Belediye Eşbaşkan Adayı Ahmet Saymadi

İstanbul Beyoğlu Belediye Eşbaşkan Adayı Seyhan Alma

İstanbul Beyoğlu Belediye Eşbaşkan Adayları Korhan Gümüş

İstanbul Çekmeköy Eşbaşkan Adayı Azat Altun

İstanbul Çekmeköy Eşbaşkan Adayı Pakize Gürhan

İstanbul Eyüp Belediye Eşbaşkan Adayı Asya Ülker

İstanbul Eyüp Belediye Eşbaşkan Adayı Halis Ertaş

İstanbul Fatih Belediye Eşbaşkan Adayları Turhan Yıldırım

İstanbul Fatih Belediye Eşbaşkan Adayı Menice Çelik

İstanbul Kadıköy Belediye Eşbaşkan Adayları Mukaddes Çelik ve İsmet Sadıkoğlu

İstanbul Sancaktepe Eşbaşkan Adayı Engin Aras

İstanbul Sancaktepe Eşbaşkan Adayı Nahide Kılıç

İstanbul Şişli Belediye Eşbaşkan Adayı Ayşe Berktay

Balıkkesir Ayvalık Belediye Eşbaşkan Adayı Cemil Tosunoğlu

BDP

Mersin Yenişehir Belediye Eşbaşkan Adayı Saniye Ağbay

Mersin Mezitli Belediye Eşbaşkan Adayı Muazzez Araç

Mersin Yenişehir Belediye Eşbaşkan Adayı Hasan Kapıkıran

Mersin Toroslar Belediye Eşbaşkan Adayı Emine Kocadağ

Mersin Akdeniz Belediye Eşbaşkan Adayı Yüksel Mutlu

DSP

Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Nazan Aktolun

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Emrah Küçükkapdan

Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı H. Okan Özlü

TKP

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydemir Güler

Sakarya Belediye Başkan Adayı Eray Diriarın.



HDP ve CHP'nin LGBTİ üzerindeki işbirliği ve çalışmaları akıl almaz seviyelere geldi.

2007 yılında YouTube'da yayınlanan bir videoda Atatürk'ü gay olarak gösterilmiş CHP'liler büyük tepki göstermişti. Kanal kaptılmış video sildirirmişti. Bu konu uzun süre gündem edilmişti.





Şimdilerde ise aynı CHP, HDP ve LGBTİ birlikteliğine sessiz kalmakta ve destek vermektedir. Hatta CHP İstanbul İl Başkanı, Atatürk'ün LGBTİ renkleri ile tasvir edilmiş tablosu önünde poz verebilmektedir.

