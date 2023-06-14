Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde eş zamanlı düzensiz göç ile mücadeleye yönelik operasyon: 839 düzensiz göçmen yakalandı

"HUZURUMUZ İÇİN"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düzenlenen operasyona ilişkin;"Huzurumuz İçin. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerimizin sorumluluk bölgelerinde, Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimlerimizle birlikte;311.034 personel, 8.904 ekip ile 6.663 noktada Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur uygulaması yapıldı. Uygulamada 18.410 yer kontrol edildi. 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 17 organizatör gözaltına alındı.839 düzensiz göçmen yakalandı.31'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 776 aranan şahıs tespit edildi." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde, Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla "Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur 2023/4 Uygulaması" yapıldı.

Yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 311 bin 034 personel ve 8 bin 904 ekip ile 6 bin 663 noktada, Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur (2023/4) uygulaması gerçekleştirildi.

TOPLAM 18 BİN 410 KONTROL EDİLDİ

Uygulamada; 5 bin 026 metruk bina, 9 bin 473 umuma açık yer, 404 terminal ve 3 bin 507 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 410 yer kontrol edildi.

839 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyonda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 17 organizatör gözaltına alındı, 839 düzensiz göçmen yakalandı.Uygulama sırasında 31'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 776 aranan şahıs tespit edildi, 357'si yabancı uyruklu ve 83'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 440 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Uygulama sırasında ayrıca, 2 kamyon-kamyonet, 45 adet mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.