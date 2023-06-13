Seçim hezimeti sonrası yurt dışına firar etmeye çalışan PKK ve FETÖ üyeleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

6 KİŞİ TEKNEDE KAÇARKEN YAKALANDI

Muğla'da FETÖ üyesi oldukları iddia edilen 6 kişi, tekneyle yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçarken gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Ortaca ilçesi Sarıgerme mevkisi açıklarında aralarında meslekten ihraç edilen eski asker, polis, öğretmenlerin de yer aldığı 6 kişi yakalandı.Operasyonda sanık ve şüphelileri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan iki şüpheli gözaltına alındı.