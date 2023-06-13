Seçim hezimeti sonrası yurt dışına firar etmeye çalışan PKK ve FETÖ üyeleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

FETÖ medyasında 'Yargılayacağız' diyerek gövde gösterisi yapan HDPKK destekçileri seçim sonrası yaşadıkları ağır yenilginin ardından kaçış rotalarını Yunanistan'a çevirdi.
6 KİŞİ TEKNEDE KAÇARKEN YAKALANDI
Muğla'da FETÖ üyesi oldukları iddia edilen 6 kişi, tekneyle yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçarken gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Ortaca ilçesi Sarıgerme mevkisi açıklarında aralarında meslekten ihraç edilen eski asker, polis, öğretmenlerin de yer aldığı 6 kişi yakalandı.Operasyonda sanık ve şüphelileri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan iki şüpheli gözaltına alındı.
EDİRNE'DE 2 KİŞİ YAKALANDI
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan biri terör örgütü PKK şüphelisi, diğeri FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı.
Güvenlik güçleri 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.E ile yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ şüphelisi A.A'yı gözaltına aldı. Şüpheli A.A.'nın , terör örgütüyle ilişkisinin olduğu tespit edildi.