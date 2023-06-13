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    • 13.06.2023 12:16
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    Seçim hezimeti sonrası yurt dışına firar etmeye çalışan PKK ve FETÖ üyeleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

    Seçim öncesi intikam yeminleri ederek hükümeti ve milli iradeyi tehdit eden terör örgütü PKK ve FETÖ üyeleri yurt dışına kaçmak için her yolu deniyor. Son dakika haberine göre, Muğla ve Edirne'de PKK ve FETÖ üyeleri yurt dışına kaçarken yakalandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Terör örgütü üyeleri kaçarken yakalandı!

    FETÖ medyasında 'Yargılayacağız' diyerek gövde gösterisi yapan HDPKK destekçileri seçim sonrası yaşadıkları ağır yenilginin ardından kaçış rotalarını Yunanistan'a çevirdi.

    6 KİŞİ TEKNEDE KAÇARKEN YAKALANDI
    Muğla'da FETÖ üyesi oldukları iddia edilen 6 kişi, tekneyle yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçarken gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Ortaca ilçesi Sarıgerme mevkisi açıklarında aralarında meslekten ihraç edilen eski asker, polis, öğretmenlerin de yer aldığı 6 kişi yakalandı.Operasyonda sanık ve şüphelileri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan iki şüpheli gözaltına alındı.

    EDİRNE'DE 2 KİŞİ YAKALANDI
    Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan biri terör örgütü PKK şüphelisi, diğeri FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı.

    Güvenlik güçleri 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.E ile yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ şüphelisi A.A'yı gözaltına aldı. Şüpheli A.A.'nın , terör örgütüyle ilişkisinin olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

        SEÇİMDEN ÖNCE TEHDİT ETMİŞLERDİ
        Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala 8'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalmıştı. HDP, "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" derken Kandil ve Pensilvanya 8'li koalisyon için destek yarışına girmişti. Haşhaşilerin avukatı HDPKK'lı Ömer Faruk Gergerlioğlu, seçimlerden önce FETÖ medyasında Cumhur İttifakı'nı hedef gösterip intikam yeminleri ederken Gergerlioğlu, "Cumhur İttifakı'nı yargılayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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