Kadın haklarından dem vuran Melek Mosso kendisiyle çelişti! Milli iradeye büyük saygısızlık!
Katıldığı bir ödül töreninde kadın hakları ile ilgili yaptığı açıklamayla gündeme gelen Melek Mosso, kendisi ile çelişti. Mosso'nun, AK Partililere sinkaflı küfürler eden kadın ile kendi fotoğrafının yer aldığı "Benim idoller" yazılı bir kolajı retweetleyerek kendi sayfasına taşıdığı ortaya çıktı. Mosso'nun "Seçim kombinim" yazılı paylaşımı da dikkat çekti. Şarkıcının AK Partili kadınları hedef alan paylaşımlarına tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte Melek Mosso'nun tepki çeken o paylaşımı...
Melek Mosso, katıldığı bir ödül töreninde yaptığı açıklamayla kısa sürede gündem oldu. Kadın hakları ile ilgili konuşan Mosso, şu ifadeleri kullandı:
"Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim"
Ödül alırken kadına şiddetten, kadın haklarından dem vuran Melek Mosso'nun sosyal medya hesabında yaptığı akılalmaz paylaşım tepki çekti.
Mosso'nun, AK Partili kadınlara küfreden CHP'li bir kadını "idol" edindiği ve muhalif seçmenin kıyafetlerine benzer giyinerek "Seçim kombinim" ifadeleriyle paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
Öte yandan Mosso'nun kendisinin ve AK Partililere sinkaflı küfürler eden kadının yer aldığı "Benim idoller" yazılı bir kolajı retweetleyerek kendi sayfasına taşıdığı da görüldü.
Milli iradeye saygısızlık yapan ve kendiyle çelişen Melek Mosso, kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada şarkıcıya tepkiler çığ gibi büyüdü.