Kadın haklarından dem vuran Melek Mosso kendisiyle çelişti! Milli iradeye büyük saygısızlık!

Melek Mosso, katıldığı bir ödül töreninde yaptığı açıklamayla kısa sürede gündem oldu. Kadın hakları ile ilgili konuşan Mosso, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim"