Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.06.2023 14:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.06.2023 15:25
    ABONE OL

    Melek Mosso'nun siyasi şovuna tepki yağdı: PKK medyası destek için sıraya girdi

    Şarkıcı Melek Mosso, katıldığı bir ödül töreninde kadınlar üzerinden siyasi istismara girişti. Kadınların ötekileştirildiğini, hatta katledildiğini öne süren Mosso'nun, ayrımcılık konusunda sicili oldukça kirli. Çok yakın bir zaman önce, AK Partili seçmene küfür eden bir kadının kıyafetleriyle oy vermeye giden Mosso'nun, açıklaması büyük tepkiye neden oldu. AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi tarafından konseri iptal edilen şarkıcıya, destek PKK medyasından geldi. Birgün, Diken gibi medya kuruluşları şarkıcının hedef gösterildiğini öne sürdü.

    takvim.com.tr
    Melek Mosso’ya PKK medyasından destek

    Şarkıcı Melek Mosso, seçimlerden alınan yenilginin hazımsızlığıyla katıldığı ödül töreninde kadınlar üzerinden siyasi istismara kalkıştı. Mosso'nun açıklamaları sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

    SİYASETE SOYUNDU
    Şarkıcı Melek Mosso, katıldığı bir ödül töreninde skandal sözler sarf etti. Mosso, sahnede ödül alırken siyasete soyundu.

    Mosso, "Yüzyıllardır bu toplumda, bu dünyada ötekileştirilen, kıyafetleriyle, kahkahasıyla, kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum.

    Ve şunu belirtmek isterim ki size, sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Ben kadın şarkıcıların, kadın sanatçıların bu toplumda kadınlığıyla her zaman gurur duyan bir kadınım. Ve her zaman onların arkasında olacağım. Kimse beni susturamayacak.

        Konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam!" dedi. Mosso'nun, sosyal medyadaki paylaşımları ise sözleriyle çelişti.

        KÜFÜR EDEN KADINI PAYLAŞMIŞTI
        Seçim hazımsızlığından dolayı kadınlar üzerinden prim yapmaya yeltenen Mosso'nun, AK Partili bir kadına sinkaflı küfürler eden kadının fotoğrafını paylaşması büyük tepki çekti.

        "SEÇİM KOMBİNİM HAZIR"
        Mosso, oy kullanmaya giderken de AK Partili kadınlara küfür eden kadının kıyafetleriyle birebir giyinmişti. Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta ise "Seçim kombinim hazır" ifadelerine yer vermişti.

        KONSER İPTAL EDİLDİ
        Tekirdağ'ın AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi'nde gerçekleştirilecek olan Melek Mosso konseri gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

            Mosso, sosyal medya kullanıcıları da Türk halkı sayesinde para kazanıp, kendi insanını hedef aldı. Mosso'ya sosyal medyada sert sözlerle tepki gösterildi.

            DESTEK PKK MEDYASINDAN
            Şarkıcıya destek ise; PKK'ya yakın medyadan geldi. Birgün ve Diken sitelerinde paylaşılan haberde, Mosso'nun skandal sözler örtbas edilirken; şarkıcının sosyal medyada hedef gösterildi öne sürüldü.

            Haberlerde, Melek Mosso'nun AK Parti seçmenine yönelik hakarete destek çıkmasından bahsedilmedi. Konserlerin iptali için kampaya yürütüldüğü iddia edildi.
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                AK Parti’den asgari ücret ve memur maaşı açıklaması
                Haberler Güncel Melek Mosso'nun siyasi şovuna tepki yağdı: PKK medyası destek için sıraya girdi
                    loading
                    SON DAKİKA