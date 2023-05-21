CHP’li Tekirdağ Belediyesi önce kovdu sonra aşağıladı: Size kahve yok bundan sonra. Siz hayatınızda bu markayı mı gördünüz?

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanları bizlere diyor ki: Size kahve yok bundan sonra. Siz hayatınızda bu markayı mı gördünüz? dediler. Bizi keşke almasalardı, bu muameleyi yapacaklarına almasalardı.

Şentop, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim akşamı depremzede vatandaşlara veya başka illere giden vatandaşlara, kendini bilmez insanlıktan nasibi olmayan kişilerin ağır hakaretler etmeye başladığını, ertesi gün de Tekirdağ'da depremzedelerin konaklamalarına son verilmesinin çok üzücü olduğunu söyledi.