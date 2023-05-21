CHP’li Tekirdağ Belediyesi önce kovdu sonra aşağıladı: Size kahve yok bundan sonra. Siz hayatınızda bu markayı mı gördünüz?
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'dan yüzde 5 daha az oy almış, muhalifler sonucu hazmedememişti. Özellikle deprem bölgesinde vatandaşın Başkan Erdoğan'ı tercih etmesiyle birlikte CHP'li belediyeler depremzedelere insanlık dışı muamelelerde bulunmuştu. CHP'li Tekirdağ Belediyesi, depremzedeler konakladığı yerden tahliye etmiş skandal gündeme bomba gibi düşmüştü. Depremzedeler yaşadıklarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a anlattı. Hakarete maruz kaldıklarını aktaran depremzedeler belediye çalışanlarının kendilerine, "Size kahve yok bundan sonra. Siz hayatınızda bu markayı mı gördünüz?" dediklerini söyledi.
Cumhur İttifakı'na 14 Mayıs seçimlerinde büyük destek veren deprem bölgesine yönelik sosyal medyadaki 'insanlık dışı' söylemlerin yankıları sürerken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar tartışmaları daha da alevlendirdi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki otellerde misafir ettiği 550 depremzedeye verdiği hizmeti 21 Mayıs günü sonlandıracağını duyurdu.
Tüm kesimlerin tepki gösterdiği olay sonrası İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hakkında soruşturma başlattı.
MUSTAFA ŞENTOP ZİYARET ETTİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kumbağ Mahallesi'nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kentte misafir ettiği ancak konaklamalarına son verme kararı aldığı depremzedeleri ziyaret etti.
Depremzedelerle bir süre sohbet eden Şentop, çocuklara oyuncak verdi.
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanları bizlere diyor ki: Size kahve yok bundan sonra. Siz hayatınızda bu markayı mı gördünüz? dediler. Bizi keşke almasalardı, bu muameleyi yapacaklarına almasalardı.
Şentop, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim akşamı depremzede vatandaşlara veya başka illere giden vatandaşlara, kendini bilmez insanlıktan nasibi olmayan kişilerin ağır hakaretler etmeye başladığını, ertesi gün de Tekirdağ'da depremzedelerin konaklamalarına son verilmesinin çok üzücü olduğunu söyledi.