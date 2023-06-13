Kabine toplanıyor! Günden yoğun: Asgari ücrete zam, deprem konutları, fahiş fiyatlarla mücadele...

Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek. Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte, fahiş fiyatlarla mücadele, deprem bölgesine inşa edilecek konutlar ve aynı zamanda terörle mücadele masada olacak.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKTI
Seçimlerin ardından kurulan yeni kabine ilk toplantısını 6 Haziran tarihinde yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Başkan Erdoğan, buğday alım fiyatları, kurban bayramı emekli maaşı ödeme tarihi ile bayram tatilinin 9 gün olduğunu açıklamıştı. Ekonomiyi ilgilendiren önemli başlıklar yapılacak Kabine toplantısında ele alınacak.
GÜNDEM EKONOMİ
Toplantıda gündemde öncelikle ekonomi başlığı olacak. Enflasyonla mücadeleden deprem konutlarının inşasına kadar pek çok başlık masada olacak.
ARA ZAM MASADA
Bir yandan gözler asgari ücrete ara zamdayken, kabine toplantısından 1 gün önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı ve süreç başladı. Pazarlık Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarında yürüyecek ama kabinede de ara zam başlığının ele alınması bekleniyor.