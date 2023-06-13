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    • Haberler
    • 14.06.2023 06:44
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    • 14.06.2023 06:44
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    Kabine toplanıyor! Günden yoğun: Asgari ücrete zam, deprem konutları, fahiş fiyatlarla mücadele...

    14 ve 28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan Başakn Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, yeni dönem için ara vermeden çalışmalara başladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni bakanlarla ilk Kabine Toplantısı 6 Haziran'da gerçekleştirildi. Kabine sıcak gündem başlıklarıyla bugün bir kez daha bir araya geliyor. Dün yapılan Asgari Ücret Komisyonu toplantısının ardından, yapılacak ara zam için kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirilecek. Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlar ile fahiş fiyatlara karşı atılacak adımlar da Kabine'de ele alınacak gündem başlıkları arasında yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kabine toplanıyor!

    Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek. Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte, fahiş fiyatlarla mücadele, deprem bölgesine inşa edilecek konutlar ve aynı zamanda terörle mücadele masada olacak.

    BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKTI
    Seçimlerin ardından kurulan yeni kabine ilk toplantısını 6 Haziran tarihinde yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Başkan Erdoğan, buğday alım fiyatları, kurban bayramı emekli maaşı ödeme tarihi ile bayram tatilinin 9 gün olduğunu açıklamıştı. Ekonomiyi ilgilendiren önemli başlıklar yapılacak Kabine toplantısında ele alınacak.

    GÜNDEM EKONOMİ
    Toplantıda gündemde öncelikle ekonomi başlığı olacak. Enflasyonla mücadeleden deprem konutlarının inşasına kadar pek çok başlık masada olacak.

    ARA ZAM MASADA
    Bir yandan gözler asgari ücrete ara zamdayken, kabine toplantısından 1 gün önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı ve süreç başladı. Pazarlık Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarında yürüyecek ama kabinede de ara zam başlığının ele alınması bekleniyor.

        DEPREM BÖLGESİ UNUTULMADI
        Bir diğer başlık ise deprem bölgesine yönelik adımların hızlanması olacak. Yeni bakanların pek çoğu ilk ziyaretlerini deprem bölgesine yaptı ve yapmaya devam ediyor. Toplantıda sahadan elde edilen son bilgilerin bir kez daha paylaşılması bekleniyor.

        Deprem konutlarına ise ayrı bir parantez açılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki planların sinyalini verdi.

        FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE
        Ekonominin yeni yönetimi çalışmalar hakkında bilgi verecek. Özellikle fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için bundan sonrasında neler yapılacağı ele alınacak başlıklardan olacak.

            Kabine de ayrıca her zamanki gibi terörle mücadele ve dış politika da masada olacak. Hem bu zamana kadar atılan adımlar hem de bundan sonra atılacak adımlar ele alınacak.

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