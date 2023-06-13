Bakan Yerlikaya açıkladı! 47 ilde ’Paravan’ operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda İçişleri Bakanlığı tarafından 47 ilde 'Paravan' operasyonunun gerçekleştirildiği, 237 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Yerlikaya, operasyona ilşkin şu detayları paylaştı.
237 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
"Mali Suç Örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde: 47 ilimizde 490 hedef şahsa yönelik Paravan Operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 237 şahıs gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor Devletimizin ve Milletimizin menfaatleri önceliğimizdir. Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"
İçişleri Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi. O açıklamada şu ifadelere yer verildi: