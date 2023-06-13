Bakan Yerlikaya açıkladı! 47 ilde ’Paravan’ operasyonu

Operasyon kapsamında 237 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 102 adet fişek, 9 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş engelli sağlık raporu, çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen altın ve ziynet eşyası, ayrıca çeşitli dokümanlar ele geçirilmiştir. Operasyon bütün hızıyla devam ediyor. Önceliğimiz; devletimizin ve vatandaşlarımızın menfaatleridir. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN