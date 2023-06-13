Bayraktar TB2'ler Kuveyt semalarında görev alacak! Çöl şartlarında 27 saat 3 dakika havada kalarak rekor kırdı





Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şu ana kadar 30 ülke ile ihracat sözleşmesine imza attığımız milli SİHA Bayraktar TB2'ler dost ve kardeş ülkelerin envanterlerinde huzur ve güvenliğin tesisi için görev yapmaya devam edecek" mesajını paylaştı.

