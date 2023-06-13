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    • 13.06.2023 22:52
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    • 13.06.2023 22:52
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    Bayraktar TB2'ler Kuveyt semalarında görev alacak! Çöl şartlarında 27 saat 3 dakika havada kalarak rekor kırdı

    Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 SİHA Kuveyt'e ihraç edildi. Kuveyt, Bayraktar TB2'nin ihraç edildiği 30. ülke oldu. Bayraktar TB2, çöl şartlarında 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun uçuş süresi rekorunu kırdı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Türkiye’den Kuveyt’e Bayraktar TB2 ihracatı

    Baykar tarafından üretilen yerli ve milli SİHA Bayraktar TB2'nin 30. ülkeye ihracatı gerçekleşti. Baykar tarafından duyurulan süreçte, ABD'den, Avrupa'dan ve Çin'den firmaların da yer aldığı, kazananın Bayraktar TB2 olduğun belirtildi.




    ÇÖL ŞARTLARINDA 27 SAAT 3 DAKİKA HAVADA KALDI
    Çöl şartlarında 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun uçuş süresi rekorunu kıran Bayraktar TB2 artık Kuveyt semalarında da görev alacak.



    Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şu ana kadar 30 ülke ile ihracat sözleşmesine imza attığımız milli SİHA Bayraktar TB2'ler dost ve kardeş ülkelerin envanterlerinde huzur ve güvenliğin tesisi için görev yapmaya devam edecek" mesajını paylaştı.
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    Akyapı Ticarethane
    Haberler Güncel Bayraktar TB2'ler Kuveyt semalarında görev alacak! Çöl şartlarında 27 saat 3 dakika havada kalarak rekor kırdı
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