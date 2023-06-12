Kandil sinyali verdi HDP'den sonra PKK medyası da Kılıçdaroğlu'nu sattı! CHP'lilere zehir zemberek sözler: "Ahlaksız şarlatanlar"



Bu hatırlatmalardan sonra tekrar son seçime ve Kılıçdaroğlu'na kaybettiren olguya dönelim. Bu yazdıklarımı, hiç kuşkusuz benim kadar Kılıçdaroğlu'nun kendisi de bilir. Kılıçdaroğlu ayrıca bizden fazla olarak, CHP'deki ulusalcıları ve bunların AKP ve MHP'yle bağlarını da bilir. Deniz Baykal'ın kaset skandalı sonrasında CHP Genel Başkanlığı'na gelen Kılıçdaroğlu, parti içinde ağırlıkla denge siyaseti güttü. Ayağı yer tutuncaya kadar herkese hep mavi boncuk dağıttı. Bunu yaparken CHP tüzüğünün statükoyu destekleyen anti demokratik hükümlerinin ardına sığınarak genel başkanlığını pekiştirdi. Partinin kritik noktalarındaki ulusalcıların altını oyduğunu bilmesine rağmen hiçbirine dokunmadı. Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Enis Berberoğlu gibi ulusalcıları hapisten çıkarıp milletvekili yaptı, partinin kritik noktalarında görevlendirdi.



AKŞENER'E BU KRİZİ ÇIKARTANLARIN ARKASINDA CHP'DEKİ ULUSALCILARIN DA OLDUĞUNA HİÇ ŞÜPHE YOK.

İş cumhurbaşkanlığı adaylığına gelince her şey değişti. İlk krizi Meral Akşener çıkardı. Akşener'e bu krizi çıkartanların arkasında CHP'deki ulusalcıların da olduğuna hiç şüphe yok. Hem CHP'deki ulusalcılar, hem de Millet İttifakı'ndaki ırkçı-milliyetçiler bir Kürt-Alevi'nin cumhurbaşkanı olmasını istemiyordu.

Bu realiteyi gören HDP ise yerel seçimlerde sonuç aldığı siyasal adımla bu kez Erdoğan iktidarına tamamen son vermenin siyasetini yürütmeye başladı. Bu yanlış bir adım değildi. Çok azı dışında Kürt partilerinin neredeyse tamamı HDP'nin bu adımına destek verdi. PKK de açıklamaları ile Erdoğan iktidarını devirmek için geliştirilen bu tutuma sahip çıktı. Eğer cumhurbaşkanlığı seçiminin hem ilk turunda, hem de ikinci turunda Kurdistan tamamen kırmızıya boyandıysa, bunu sağlayan Kürt siyasetinin bu cesur tutumudur.