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    • 12.06.2023 16:16
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan KKTC'deki kadın kooperatifine ziyaret

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Eğitim, Üretim ve Satış Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Emine Erdoğan, "Girişimci ruhlu, başarılı Kıbrıs Türk kadınlarını tanıdığıma çok memnun oldum." dedi.

    takvim.com.tr
    Emine Erdoğan’dan KKTC’deki kadın kooperatifine ziyaret

    Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın kıymetli eşi Sibel Tatar Hanımefendi ile birlikte Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Eğitim, Üretim ve Satış Merkezi'ni ziyaret ettik.

    Girişimci ruhlu, başarılı Kıbrıs Türk kadınlarını tanıdığıma çok memnun oldum. El emeklerini ekonomik kazanca dönüştürürken, ülkelerinin marka değerine de şüphesiz önemli bir katkı sunuyorlar. Ürettikleri doğal ve sağlıklı ürünlerin her biri şifa kaynağı.

    Yaşadığımız deprem felaketinin ardından Kooperatif olarak, yaraları sarmak için gösterdikleri dayanışmayı daima hatırlayacağız. Onların nazarında zor günlerimizde umut tohumlarını yeşerten tüm Kıbrıs Türk halkına teşekkür ediyorum.
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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan KKTC'deki kadın kooperatifine ziyaret
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