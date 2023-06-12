Son dakika: Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan KKTC'deki kadın kooperatifine ziyaret

Girişimci ruhlu, başarılı Kıbrıs Türk kadınlarını tanıdığıma çok memnun oldum. El emeklerini ekonomik kazanca dönüştürürken, ülkelerinin marka değerine de şüphesiz önemli bir katkı sunuyorlar. Ürettikleri doğal ve sağlıklı ürünlerin her biri şifa kaynağı.