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    • 09.06.2023 15:53
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    İYİ Parti'den peş peşe yerel seçim açıklamaları! Yenilgi geldi ortaklık bitti! Buğra Kavuncu: Yerel seçimlere tek girecek gibi hazırlık yapmalıyız

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde büyük bir hezimete uğrayan 7'li koalisyonda fatura Kemal Kılıçdaroğlu'na kesildi. Gerek CHP içinden gerekse büyük ortak İYİ Parti'den açıklamalar peş peşe geliyor. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta yerel seçimlerde ittifak için CHP'ye şart koşarken yine aynı konu hakkında İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, "Tek başımıza girecek gibi hazırlık yapmamız gerekiyor. Biz İstanbul'u almaya talibiz." sözleriyle cevap verdi.

    takvim.com.tr
    Yerel seçimlere tek girecek gibi hazırlık yapmalıyız

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in itirazlarına rağmen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını direten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti, iki partinin arasını iyice açtı. İYİ Partililer, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılmasının partilerine zarar vereceğini düşünürken, bu yönde açıklamalar da peş peşe geliyor.

    İYİ PARTİ'DEN 'YALNIZ YÜRÜYECEĞİZ' SİNYALİ

    İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Duvar'a konuşan Kavuncu, "Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirleri kaybetmemek için nasıl bir strateji ile ilerlemeyi planlıyorsunuz. Yeni ittifaklar söz konusu olabilir mi" sorusuna şu sözlerle cevap verdi:

    "Bu, partimizin yetkili organlarının konuşacağı, tartışacağı bir mevzu. Tek başımıza girecek gibi hazırlık yapmamız gerekiyor. Biz İstanbul'u almaya talibiz. Ankara'yı, Adana'yı, Antalya'yı, Bursa'yı da. Artık beşinci yılımız bitti. İYİ Parti olarak biz bütün il ve ilçelerde iddialı bir şekilde yerel seçimlere gitmek istiyoruz. Ama o gün geldiğinde ittifak seçenekleri partimizin ilgili kurumlarında konuşulur."

    'İYİ PARTİ'NİN KEMAL BEY'İN SEÇİLMESİ İÇİN GÖSTERDİĞİ ÇABAYA SÖZ SÖYLETMEM'

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu için çalışmadığı iddialarına da tepki gösteren Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

    Türkiye'deki hiçbir siyasi parti "Benim seçmenim benim bir göz işaretimle sandığa gider" iddiasında bulunamaz. Kimse kimsenin kölesi, tebaası değil. Seçmen kendi hür iradesiyle hareket eder.

        Burada önemli olan İYİ Parti teşkilatlarının nasıl hareket ettiğidir. Bu konuda söylenecek herhangi bir sözü şiddetle reddederim. Ben kampanyadan sorumluydum ve sürecin en yakın takipçisiydim. Genel başkanımızın nasıl bir özveri ile, içtenlikle ve olağanüstü bir çaba ile Kemal Bey'in cumhurbaşkanlığı için çalıştığını gördüm. Teşkilatlara bu konunun önemini nasıl anlattığını gördüm. Bizim kampanya sürecinde en çok kullandığımız cümle şuydu: Bir oy Meral'e, bir oy Kemal'e. Bu bir slogan haline geldi. Bunun yaşandığı bir ortamda ben partimize asla söz söyletmem.

        İYİ PARTİ FATURAYI KILIÇDAROĞLU'NA KESTİ
        "Yüz milyon kişi içerisinde bir kişi seçimi kaybedebilir. Bir kişi... Diyorlar ki o aday olsun mu? Bize soruyormuş gibi yapmayın"         ifadelerinin yer aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermeler içeren 3 Mart tarihli bir tweet alıntılayan Ümit Beyaz, tüm dikkatleri üzerine topladı.

        Beyaz, "Özür dileriz gençler! Bize soruyormuş gibi yaptılar. Geleceğinizden 5 yıl daha çalındı" sözleriyle seçimin Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğinin altını çizdi.

        Bu sözler 8'li koalisyonda derin kaosu da gözler önüne serdi.

        İYİ PARTİ MASADAN KALKIYOR
        Tüm bu gelişmeler üzerine İYİ Parti acaba masayı dağıtacak mı? Sorusu merak edilirken İsmail Saymaz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. SZC TV'de konuşan Saymaz, "Muhalefet Meclis'te tek parça hareket edemeyebilir. İyi Parti Meclis'te 'bu bir seçim ittifakıydı, seçim bitti ittifak bitti' diyecek" kulisini paylaştı.

        Saymaz, şunları kaydetti:

        "Gün sonunda bu sistemi eğer her şey rutininde devam ederse ancak bir 5 yıl sonra tartışabiliriz. O zaman da açılmaya gerek kalır mı emin değilim. Muhalefet bu cephede kaybetti. Bu arada muhalefet Meclis'te tek parça hareket edemeyebilir. Meclis'te dün iyi parti kendi divanını topladı 4,5 saat boyunca nerede hata yaptık tartışması yapıldı. Adaydan tutalım da masadan kalkıp geri dönmeye varıncaya kadar birçok başlık tartışıldı. Tabii ki burada altılı masanın oluşumuna ve ittifaka dair eleştiriler geldi. Bu nedenle Meclis'te İyi Parti bu bir seçim ittifakıydı seçim bitti ittifak bitti diyecek muhtemelen. Yerel seçim için başka bir mekanizma devreye girer ama bugün itibariyle seçim bitti ittifak bitti diyecek. Deva Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'yle asıl ittifakı onlarla sonlandırıyor. CHP ile ilişkisini sürdürür ama bunu ittifak ilişkisi içerisinde değil eskiden beri hukuku olan iki parti olarak sürdürürler. "

            İKİ HAFTADA İKİ SEÇİM HEZİMETİ 8'Lİ KOALİSYONU DAĞITTI
            Saymaz'ın açıklamalarını doğrular nitelikte bir açıklama yapan İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz 28 Mayıs sonrası seçim ittifakının bittiğini açıkladı.

            KOALİSYON MASASI DAĞILDI
            CHP ve İYİ Parti önderliğinde kurulan ve daha sonra 8'li koalisyona dönen ittifak, yaşadıkları seçim hezimetinin ardından darmadağın oldu. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, fondaş SZC TV'de katıldığı bir canlı yayında 8'li koalisyonun bittiğini açıkladı.

            Poyraz şu ifadeleri kullandı: "Bu ittifakın adı seçim ittifakıdır. Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti. İttifak tamamlanmıştır. Seçim bitmiştir. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız sayı Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için de ittifakın içinde partiler mücadelelerini vermiştir. 28 Mayıs itibariyle de seçim ittifakı bitmiştir."

            İŞ BİRLİĞİ YAPACAK HERHANGİ BİR KONU SÖZ KONUSU DEĞİLDİR
            İyi Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, İYİ Parti'nin Millet İttifakı içindeki geleceğine ilişkin, "Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz, 'iş birliği' de diyebilirsiniz; ama şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değildir" dedi.

            14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından mazbatasını alan milletvekilleri, TBMM'de kayıt işlemlerini sürdürüyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Mecliste kaydını yaptırdı. Paçacı, İYİ Parti'nin Millet İttifakı içindeki geleceğine yönelik soruya da "İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz, 'iş birliği' de diyebilirsiniz; ama şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değildir. Şu anda herhangi bir iş birliğini gerektirecek konu yok; ancak olduğunda göreceğiz. Yerel seçimlere 10 ay var, 10 ay çok uzun bir süre" yanıtını verdi.

            'MİLLET İTTİFAKI BİR SEÇİM İTTİFAKIYDI VE BİTTİ'
            İttifakın bittiğini teyit eden isimlerden biri de İYİ Partili Bahadır Erdem. Erdem, Millet İttifakı'nın bir seçim ittifakı olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

            "Seçim ittifakı, seçim sonunda bitti. Bu ittifak cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçtirmek için bir ittifaktı, bir güç birliğiydi. Siyasi partiler doğal olarak birbirlerinin rakibidir ve yollarına böyle devam ederler. Millete kendi kadro ve programlarıyla hizmet etmek üzere siyaset yaparlar. Bugünden itibaren bir seçim ittifakının olması zaten beklenemez. Bu ittifakın devam etmesi siyaseten de doğru bir yaklaşım değil."

            CHP'DEN VEKİLLİK KOPARDILAR YEMİN ETTİKLERİ GİBİ İSTİFA ETTİLER
            Öte yandan küçük partiler de kendilerince planlarını devam ettiriyor. Seçim öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının desteklenmesi karşılığında küçük partilere verdiği vekillikler başını ağrıtacak gibi.

            Mesela CHP sayesinde Meclis'e 10 milletvekili sokan Gelecek Partisi.

            CHP listelerinden Gelecek Partisi adına Muğla milletvekili olan Selçuk Özdağ, milletvekilliği kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

                "YEMİN TÖRENİNDE DE KENDİ PARTİMİZ İLE YEMİN EDECEĞİZ"

                Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

                "Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM'ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz. Burada beraberce Millet İttifakı birlikte yürümeye, birlikte millet iradesini veya milletin problemlerini meclise yansıtmaya, kamuoyuna yansıtmaya devam edeceğiz. Çünkü 10 ay sonra belediye başkanları seçimi var. Oraya hazırlanmamız gerekiyor. Özeleştiri mutlaka yapılır, her parti yapmalıdır. Eleştirilere de açığız. Neden kazanamadık, niçin kazanamadık? Eşit bir seçim değildi, adil bir seçim değildi. Buna rağmen kazanabilir miydik? Evet kazanabilirdik."

                AZİZ NESİN'İN ZÜBÜK KARAKTERİ GİBİ SİYASETÇİ
                Selçuk Özdağ'ın bu açıklamasını alıntılayan gazeteci Nedim Şener, sosyal medya hesabından "Kılıçdaroğlu kıllığına istifaları kabul etmesin. Yeminle CHP'li seçmeni kahrından öldürecek bunlar Yahu bunun MÇP, BBP, AKP, GP, CHP dahil gezmediği parti yok… O yüzden CHP'liler üzülmesin, Aziz Nesin'in "Zübük" karakteri gibi siyasetçidir bunlar" dedi.

                CHP SAYESİNDE MECLİS'E GİRDİLER KENDİLERİ GRUP KURACAKLAR
                Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık sevdası yüzünden CHP listelerinden Meclis'e giren bir diğer parti ise Saadet Partisi.

                Gelecek Partisi'nden 10 vekilin istifa dilekçesinin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Meclis'te Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile birlikte grup kurulacağı yönündeki iddialara ilişkin "Geçmişte o gayreti gösterdik ama maalesef bir ittifak sağlanamadı. Şimdi elbette yine Meclis'te grup kurabilmek için birtakım çabalar gösterilecek. Nasıl bir netice alınır, onu zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi biraz erken konuşmak için. Ama bu arayışın içinde olmamız gayet tabiidir." dedi.
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                    Haberler Güncel İYİ Parti'den peş peşe yerel seçim açıklamaları! Yenilgi geldi ortaklık bitti! Buğra Kavuncu: Yerel seçimlere tek girecek gibi hazırlık yapmalıyız
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