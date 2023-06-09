İYİ Parti'den peş peşe yerel seçim açıklamaları! Yenilgi geldi ortaklık bitti! Buğra Kavuncu: Yerel seçimlere tek girecek gibi hazırlık yapmalıyız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in itirazlarına rağmen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını direten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti, iki partinin arasını iyice açtı. İYİ Partililer, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılmasının partilerine zarar vereceğini düşünürken, bu yönde açıklamalar da peş peşe geliyor.
İYİ PARTİ'DEN 'YALNIZ YÜRÜYECEĞİZ' SİNYALİ
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Duvar'a konuşan Kavuncu, "Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirleri kaybetmemek için nasıl bir strateji ile ilerlemeyi planlıyorsunuz. Yeni ittifaklar söz konusu olabilir mi" sorusuna şu sözlerle cevap verdi:
"Bu, partimizin yetkili organlarının konuşacağı, tartışacağı bir mevzu. Tek başımıza girecek gibi hazırlık yapmamız gerekiyor. Biz İstanbul'u almaya talibiz. Ankara'yı, Adana'yı, Antalya'yı, Bursa'yı da. Artık beşinci yılımız bitti. İYİ Parti olarak biz bütün il ve ilçelerde iddialı bir şekilde yerel seçimlere gitmek istiyoruz. Ama o gün geldiğinde ittifak seçenekleri partimizin ilgili kurumlarında konuşulur."
'İYİ PARTİ'NİN KEMAL BEY'İN SEÇİLMESİ İÇİN GÖSTERDİĞİ ÇABAYA SÖZ SÖYLETMEM'
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu için çalışmadığı iddialarına da tepki gösteren Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'deki hiçbir siyasi parti "Benim seçmenim benim bir göz işaretimle sandığa gider" iddiasında bulunamaz. Kimse kimsenin kölesi, tebaası değil. Seçmen kendi hür iradesiyle hareket eder.