İYİ Parti'den peş peşe yerel seçim açıklamaları! Yenilgi geldi ortaklık bitti! Buğra Kavuncu: Yerel seçimlere tek girecek gibi hazırlık yapmalıyız

"Bu, partimizin yetkili organlarının konuşacağı, tartışacağı bir mevzu. Tek başımıza girecek gibi hazırlık yapmamız gerekiyor. Biz İstanbul'u almaya talibiz. Ankara'yı, Adana'yı, Antalya'yı, Bursa'yı da. Artık beşinci yılımız bitti. İYİ Parti olarak biz bütün il ve ilçelerde iddialı bir şekilde yerel seçimlere gitmek istiyoruz. Ama o gün geldiğinde ittifak seçenekleri partimizin ilgili kurumlarında konuşulur."

'İYİ PARTİ'NİN KEMAL BEY'İN SEÇİLMESİ İÇİN GÖSTERDİĞİ ÇABAYA SÖZ SÖYLETMEM'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu için çalışmadığı iddialarına da tepki gösteren Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'deki hiçbir siyasi parti "Benim seçmenim benim bir göz işaretimle sandığa gider" iddiasında bulunamaz. Kimse kimsenin kölesi, tebaası değil. Seçmen kendi hür iradesiyle hareket eder.