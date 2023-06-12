Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakim karşısında

"BEN KİMSEYİ DOLANDIRMADIM"

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına Özer ve 5 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden getirildi. Bazı müştekiler avukatları ile birlikte salonda hazır bulundu. Duruşmada Faruk Fatih Özer'in siyah tişört ve gri renkli bir sweatshirt giydiği görüldü. Duruşma şikayetçilerin kimlik tespitiyle başladı.

Özer yaptığı ilk savunmada "Bugün burada iki senedir üzerime atılan iftiralara cevap vereceğim; Ben kimseyi dolandırmadım. Suç örgütü kurmadım. Bana kumpas kuruldu." ifadelerini kullandı.