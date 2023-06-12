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    • 12.06.2023 12:01
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    Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakim karşısında

    Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada Özer, bugünkü duruşmada hakkındaki suçlamalara ilişkin ilk kez savunma yaptı. Özer'in savunmasında ilk sözleri "Bugün burada iki senedir üzerime atılan iftiralara cevap vereceğim; Ben kimseyi dolandırmadım. Suç örgütü kurmadım. Bana kumpas kuruldu." oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Thodex’in kurucusu hakim karşısında

    Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye iadesine karar verilmişti. Faruk Fatih Özer, 20 Nisan'da Türkiye'ye getirildi. Hakkında 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istenen Faruk Fatih Özer emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

    Faruk Fatih Özer, Terör ve Örgütlü Suçlar bürosunda yaklaşık 2 saat süren savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Özer savcılık ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin savunmasını bugünkü duruşmayı işaret ederek mahkemede yapacağını ifade etmişti.

    "BEN KİMSEYİ DOLANDIRMADIM"
    Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına Özer ve 5 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden getirildi. Bazı müştekiler avukatları ile birlikte salonda hazır bulundu. Duruşmada Faruk Fatih Özer'in siyah tişört ve gri renkli bir sweatshirt giydiği görüldü. Duruşma şikayetçilerin kimlik tespitiyle başladı.

    Özer yaptığı ilk savunmada "Bugün burada iki senedir üzerime atılan iftiralara cevap vereceğim; Ben kimseyi dolandırmadım. Suç örgütü kurmadım. Bana kumpas kuruldu." ifadelerini kullandı.

        İDDİANAMEDE NELER YER ALIYOR?
        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 21 sanığın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 12 bin 164 yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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