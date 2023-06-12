CHP'li İBB Şampiyonlar Ligi'nde sınıfta kaldı

İstanbul 11 Haziran Cumartesi akşamı dünyanın büyük bir ilgi ile takip ettiği iki büyük etkinliğe ev sahipliği yaptı. Organizasyon ve planlamanın hat safhada olması gereken bu etkinliklerde maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) aldığı önlemler nedeniyle yetersiz kalındı.
Ulaşım konusunda neredeyse her gün İstanbulluların sıkıntı yaşaması artık normal bir durum haline gelmişti. Bu durum Türkiye için böylesine önemli bir günde de devam etti. Toplu taşıma ve ulaşım konusunda mağduriyet yaşayan İstanbullular, İBB'ye tepki gösterdi.
10 Haziran Cuma akşamı İstanbul'da hem UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı hem de dünyaca ünlü Hollywood Vampires grubunun konseri düzenlendi.
Dünyaca ünlü futbolcular, şarkıcılar, çok sayıda ünlü isim Şampiyonlar Ligi final maçını statta izlemek amacıyla İstanbul'a geldi.
Bu isimler arasında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe vardı. Aynı zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da maçı izleyenler arasındaydı.
Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşen final maçı ve Sarıyer'deki konser etkinliğinin aynı gün olması bütün İstanbul'da ulaşım yoğunluğuna sebep oldu.
Vatandaşlar toplu taşımada yaşanan aksamalar nedeniyle yolculuklarını yapamadı, bazı vatandaşlarsa evlerine gitmekte zorluk çekti. Turistler de ulaşım konusunda büyük zorluk yaşadı.