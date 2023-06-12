CHP'li İBB Şampiyonlar Ligi'nde sınıfta kaldı

3 GÜN ÖNCE ASFALT ÇALIŞMASI YAPILDI

"Öylesine plansız bir yönetim ile karşı karşıyayız ki size şöyle ifade edeyim: Şampiyonlar Ligi finalinin 10 Haziran'da yapılması planlanırken maçın yapılacağı alana ulaşım için asfalt çalışması yapılması gerekiyor. Ancak İBB sadece üç gün önceden asfalt çalışmasını yapabiliyor.

"Ulaşımın sürdürülebilir olmaması ve her gerçekleşen seferde yaşanan sıkışıklıklar, iptal edilen seferler, temiz ve hijyenik tutulmayan ulaşım hatlarının turistlerin gözünde nasıl bir intiba bıraktığını hayal bile edemiyorum.

"İBB YÖNETİMİNİN REVA GÖRDÜĞÜ BU"

"Düşünün ki böylesine kalabalık organizasyonlarda insanların temizlik ihtiyacının karşılanmaması halinde nasıl bir tablo ortaya çıkardı. Ya da düşünmenize gerek yok aynı manzara İstanbul'da yaşandı. Lavabo ihtiyacını gideremeyen turistlerin yaşadığı zorlukları da ekleyin bu tabloya, işte İBB yönetiminin reva gördüğü tanıtım çalışması bu. Halbuki tanıtım ve reklam işlerine de çok ciddi paralar harcıyorlar. Sanırım bu bütçeyi İstanbul'un tanıtımına değil kendi ikbal ve ihtiraslarına yönelik kullandıkları için bu organizasyonlara ayıracakları bir bütçe kalmamış olabilir.

"BAŞARILI OLDUKLARI BİR ALAN YOK"

"Bizim açımızdan, vatandaşlarımızın hayal kırıklığı yaşamasının yanında turistlerin böylesine büyük ve tarihi bir kentte katıldıkları bu büyük organizasyonlarda keyif almamaları da üzücü olmuştur. İBB yönetiminin başarılı olduğu bir alan olmadığını biliyorduk ama en azından İstanbul'un şanına yakışır bir misafirperverlik göstermelerini beklerdik. Çok şey beklemişiz."