28 şubat zihniyeti hala bitmedi: Eşi başörtülü valiler Merdan Yanardağ'ı bakın nasıl rahatsız etti

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, eşi başörtülü olan valilerden rahatsızlığını canlı yayında açıkça dile getirdi. Yaptığı canlı yayınlarda İslam düşmanlığını açıkça dile getirmekten çekinmeyen Yanardağ, 28 Şubat darbesinin 26. yıl dönümünde de taşıdığı zihniyeti de gözler önüne serdi.

"VALİLERİN DE DOKUSU DEĞİŞTİ"

Valilerin dokusunun değiştiğini öne süren Yanardağ, "Valiler de şunu hiç unutmasın, kendileri devletin ve milletin temsilcisidir. Valilerin de dokusu değişti. Cumhuriyetçi vali ne kadar var bilmiyorum" dedi.