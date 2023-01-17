Mangır medyada İslam hazımsızlığı! Hapşırık üzerinden 'Selamünaleyküm'ü hedef aldılar

CHP tarafından fonlanan ve sık sık skandallara sahne olan Tele 1 Tv'nin canlı yayınında bu kez İslam hedef alındı. Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayın sırasında hapşırdı ve programın diğer sunucusu Emre Kongar, hapşırık sonrası söylemler üzerinden iktidarı hedef gösterdi.



HAPŞIRIK ÜZERİNDEN İKTİDARA SKANDAL SÖZLER

Yanardağ'ın hapşırığı sonrası, "Çok yaşa" diyen Kongar, sözlerinin devamında bu ifadenin iktidar tarafından yasaklandığını öne sürerek, "'Çok yaşa'yı bile çok görüyor bu iktidar bize. 'Çok yaşa' diyorsunuz, 'Siz Allah'a mı şirk koşuyorsunuz' diyerek araya giriyor iktidarın adamları. Ancak 'İyi yaşa diyebilirsin' falan diyerek müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.