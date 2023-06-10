LGBT terörüne ABD'den destek! ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda rezillik

ABD'DE BÜYÜK ÇAPLI PROTESTO
Amerika'da LGBT terörünün önüne geçmek için protestolar düzenlemişti. Özellikle ABD'den gelen görüntülerde son dönemde okul önlerinde velilerin LGBT terörünü durdurmak için protestolar düzenlediği görüldü.
MİLYON DOLARLIK ŞİRKETLERDE LGBT ZORUNLULUĞU
Netflix, Disney+, Onur Yürüyüşleri, çizgi filmler, çocuk kitapları, animeler, mangalar... Erkek ve kadın dışındaki cinsiyetler dört bir yandan dayatılıyor. Henüz ilkokula bile başlamamış Caillou bile artık masum değil. Dijital mecralarda eşcinsellik normalleştiriliyor. Ergenlik döneminin doğal süreci olan kimlik arayışı, Batı'nın pompaladığı bu fırtınada cinsiyetsizleşmeye evriliyor.
ABD BAŞKANI BİDEN SKANDAL AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI: HEPİMİZİN ÇOCUKLARI
ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Basın toplantısında trans çocuklardan bahseden Biden, çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasaklayan yetkilileri eleştirdi. Biden, bu yasaları "nefret dolu" olarak niteledi. Trans çocuklar "hepimizin çocukları" dedi.
ABD BAŞKANI BİDEN'DAN LGBT TERÖRÜNE DESTEK I VİDEO İZLE