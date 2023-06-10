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    • 10.06.2023 22:28
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    LGBT terörüne ABD'den destek! ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda rezillik

    Toplumun ahlakını bozen küresel tehlike LGBT terörü, küçük yaştaki çocukların ergenlik dönemindeki doğal sürecini etkiliyor. LGBT ABD Başkanı Joe Biden ve diğer kurumları tarafından meşrulaştırılmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise ABD'nin İstanbul'da yer alan Başkonsolosluk binasına LGBT'yi simgeleyen gökkuşağı bayrağı asıldı. Öte yandan ABD Ankara'daki Büyükelçilik binasına da LGBT bayrağı asmıştı.

    takvim.com.tr
    ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda rezillik!

    ABD'de son dönemde sosyal medya platformlarının da büyük katkısıyla giderek yayılan sapkın LGBT örgütü gençleri zehirleme çalışmalarına devam ediyor. Cinsiyetsiz bir dünya oluşturmayı hedefleyen bu sapkın örgüte karşı aileler çocuklarını korumak için çok sayıda yol deniyor.

    Küresel güçler tarafından normalleştirilmeye ve yaygınlaştırılmaya çalışılan LGBT terörü sürüyor. Sağlıklı bir aile yapısını tehdit edet LGBT sapkınlığının destekçisi ABD'de İstanbul'daki Başkonsolosluk binasından bir skandala imza attı.

    İSTANBUL'DA REZİL GÖRÜNTÜ
    ABD İstanbul Başkonsolosluğu, LGBT terörünü simgeleyen bayrakları binaya astı. LGBT sapkınlığına açıkça destek veren ABD'liler, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

    ABD'DEN LGBT TERÖRÜNE TAM DESTEK
    LGBT terörünü insan hakları ve temel özgürlük gibi sözlerle tanımlayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu, resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımda sapkın akıma verdikleri desteğin süreceğini kaydetti.

        BÜYÜKELÇİLİK BİNASINA DA ASMIŞLARDI
        Diğer yandan, ABD'nin Ankara'da bulunan Büyükelçilik binasına da LGBT bayrağı asılmış ve o görüntülere tepki yapmıştı.

        ABD'DE BÜYÜK ÇAPLI PROTESTO
        Amerika'da LGBT terörünün önüne geçmek için protestolar düzenlemişti. Özellikle ABD'den gelen görüntülerde son dönemde okul önlerinde velilerin LGBT terörünü durdurmak için protestolar düzenlediği görüldü.

        MİLYON DOLARLIK ŞİRKETLERDE LGBT ZORUNLULUĞU
        Netflix, Disney+, Onur Yürüyüşleri, çizgi filmler, çocuk kitapları, animeler, mangalar... Erkek ve kadın dışındaki cinsiyetler dört bir yandan dayatılıyor. Henüz ilkokula bile başlamamış Caillou bile artık masum değil. Dijital mecralarda eşcinsellik normalleştiriliyor. Ergenlik döneminin doğal süreci olan kimlik arayışı, Batı'nın pompaladığı bu fırtınada cinsiyetsizleşmeye evriliyor.

        ABD BAŞKANI BİDEN SKANDAL AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI: HEPİMİZİN ÇOCUKLARI
        ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Basın toplantısında trans çocuklardan bahseden Biden, çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasaklayan yetkilileri eleştirdi. Biden, bu yasaları "nefret dolu" olarak niteledi. Trans çocuklar "hepimizin çocukları" dedi.

        ABD BAŞKANI BİDEN'DAN LGBT TERÖRÜNE DESTEK I VİDEO İZLE

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        Haberler Güncel LGBT terörüne ABD'den destek! ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda rezillik
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