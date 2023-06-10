LGBT terörüne ABD'den destek! ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda rezillik

ABD'de son dönemde sosyal medya platformlarının da büyük katkısıyla giderek yayılan sapkın LGBT örgütü gençleri zehirleme çalışmalarına devam ediyor. Cinsiyetsiz bir dünya oluşturmayı hedefleyen bu sapkın örgüte karşı aileler çocuklarını korumak için çok sayıda yol deniyor.

Küresel güçler tarafından normalleştirilmeye ve yaygınlaştırılmaya çalışılan LGBT terörü sürüyor. Sağlıklı bir aile yapısını tehdit edet LGBT sapkınlığının destekçisi ABD'de İstanbul'daki Başkonsolosluk binasından bir skandala imza attı.