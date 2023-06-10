CHP'li Zeydan Karalar'ın skandal görüntüleri ortaya çıktı: Partilisini böyle tokatladı

Cumhuriyet Halk Partili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın skandalı patladı.
ZEYDAN KARALAR PARTİLİYİ TOKATLADI
Zeydan Karalar'ın seçim döneminde şehirde görev alacak sandık görevlileriyle bir araya geldiği ve bir partiliyi tokatladığı görüntüler ortaya çıktı.
"GEL ULAN BURAYA" DEDİ TOKATLADI
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Karalar'ın partiliye "Gel ulan buraya" diye defalarca bağırdığı ve ardından tokatladığı görülüyor.
Görüntüde bir vatandaşın "Vurma ya niye vuruyorsun" ifadeleriyle tepki gösterdiği duyuldu.