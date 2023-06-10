CHP'li Zeydan Karalar'ın skandal görüntüleri ortaya çıktı: Partilisini böyle tokatladı

Skandal sosyal medyaya yansımasının ardından büyük tepki çekti.

"ZEYDAN KARALAR 1 DAKİKA DAHİ O KOLTUKTA OTURMAMALI"

Sosyal medyada bir kullanıcı, "CHP yönetiminin illaki haberi vardır ama şu rezillik karşısında susmuşlar!!! Tokatlıdığı şahsı çağırıp, sarılarak "helalleşme" pozlarını görmeyiz umarım! Zeydan Karalar bir dakika dahi o koltukta oturmamalı!" ifadeleriyle tepki gösterdi.