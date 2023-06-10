Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • 10.06.2023 16:01
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    • 10.06.2023 16:01
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    CHP'li fondaş medyaya kendi yandaşı bombaladı: "Vatandaşı iç politikaya hapsettiler dış basın yok! Haber değil şov bülteni"

    CHP'li fondaş medya hükümeti karalayan yalan ve iftira dolu haberlerle kendisini izleyen vatandaşları körleştirdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), seçim yayınları dolayısıyla FOX TV ve Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası vermişti. Türkiye'deki her olayı hükümetin politikalarına bağlayan fondaşların skandal yayıncılığına yandaş sözde 'medya ombudsmanı' Faruk Bildirici de isyan etti. Bildirici, CHP yandaşlarında dış haber servisinin neredeyse olmadığını vurguladı. Bildirici, 8 kanalın izleyicilerini dünyadan habersiz bıraktığını, iç politikaya hapsettiğini, vizyonunu daralttığını ve körleştirdiğini savundu. Bildirici, "Sunucular, haber ile ilgili olsa da olmasa da izleyicilerin sosyal medya üzerinden gönderdikleri mesajları okuyup yorumluyor, bunlarla dakikalar geçiriyor. Haber bültenleri bir tür haber şovuna dönmüş durumda." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    CHP’li fondaş medyaya kendi yandaşı bombaladı

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), seçim yayınları dolayısıyla FOX TV ve Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verdi.

    RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul haftalık olağan toplantısında, ağırlıklı olarak seçim yayınlarına ilişkin izleme raporlarını görüştü.

    FOX TV'DE SKANDAL YAYIN
    FOX TV'ye, seçim gecesi yayınında program konuğu Çiğdem Toker'in "...aslında şu an bir hukuk devletinin normlarını, standartlarını taşımıyor bu ülke."

    "Bu yönetim taşımıyor yani. Dolayısıyla dediğim gibi serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Bence bu bağlamda, biraz da aslında şunu demek istiyorum demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir." sözleri nedeniyle üst sınırdan idari para cezası uygulandı.


        İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Yeni Bir Sabah" programına konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "...ama seçimin sonucuna politik olarak saygım yok, olmayacak da. Çünkü yanlış bir tercih kullanıldı." sözlerinden dolayı Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verildi.

        YANARDAĞ'IN OY PUSULASI YALANINA DA CEZA
        Üst Kurul, Tele 1'deki "18 Dakika" programında Merdan Yanardağ'ın oy pusulaları hakkındaki iddiaları nedeniyle kanala idari para cezası yaptırımı uyguladı.

        Kanaldaki başka bir seçim yayınında Yanardağ'ın "Şimdi ben bu sonuçların meşruiyetinin son derece tartışmalı olduğunu düşünüyorum." sözleri ve usulsüz tele-alışveriş yayınlarından dolayı da müeyyide kararı alındı.

        OĞAN'LA İLGİLİ SÖZLERE PARA CEZASI
        RTÜK, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un Sinan Oğan'a ilişkin sözleri nedeniyle idari para cezası verdiği Flash Haber'e, yurt dışında yaşayan ve hakkında yakalama kararı bulunan Erk Acarer'in yayın konuğu yapılması ve Acarer'in iddiaları dolayısıyla da ceza uyguladı.

            VATANDAŞI İÇ POLİTİKAYA HAPSETTİLER
            CHP'li fondaş medya hükümeti karalayan yalan ve iftira dolu haberlerle kendisini izleyen vatandaşları körleştirdi. Öte yandan CHP yandaşlarının ceza almasına şaşıran sözde "medya ombudsmanı" Faruk Bildirici, sabıkalı kanalları inceledi.

            Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, 3 gün boyunca takip ettiği kanalların ortak noktasını köşe yazısına taşıdı. RTÜK'ten ceza alan FOX TV, Halk TV, KRT, Sözcü, Tele 1, TV 5, Flash Haber ve sadece internet üzerinden yayın yapan Artı TV'yi izleyen Bildirici, dış haber servisinin neredeyse olmadığını vurguladı. Bildirici, 8 kanalın izleyicilerini dünyadan habersiz bıraktığını, iç politikaya hapsettiğini, vizyonunu daralttığını ve körleştirdiğini savundu.

            "VİZYONUMUZ DARALIYOR"
            Bu yayın politikasından bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Bildirici, şu ifadeleri kaleme aldı:

            HABER BÜLTENLERİ BİR TÜR HABER ŞOVUNA DÖNMÜŞ DURUMDA
            Şimdi artık bu TV'ler, birbirine öykünerek, haber bültenlerinde sunucuların haberlerden çok kişisel görüş ve yorumlarına yer veriyor. Sunucular, haber ile ilgili olsa da olmasa da izleyicilerin sosyal medya üzerinden gönderdikleri mesajları okuyup yorumluyor, bunlarla dakikalar geçiriyor. Haber bültenleri bir tür haber şovuna dönmüş durumda.

            Muhalif televizyonların tümünün haber bültenleri iç politika odaklı. Politik gelişmelerden kalan zamanda ekonomik gelişmeler ve çarşı pazar söyleşileri de uzun uzun aktarılıyor. Sosyal gelişmeler, sanat ve bilimle ilgili etkinlikler de çok az ekrana getiriliyor.

            Komşu ülkelerde Türkiye'yi yakından ilgilendiren olaylar, hatta ülkemizdeki siyasi gelişmeler açısından önemli deneyimler içeren gelişmeler bile izlenmiyor, aktarılmıyor. Dış haberlerin aktarılmaması, izleyicinin de iç politikanın vıdı vıdılarına hapsedilmesi, dünyadan habersiz bırakılmaları sonucunu doğuruyor. İzleyicisiyle, gazetecisiyle körleşiyoruz, vizyonumuz daralıyor. Bu yoldan bir an önce dönmekte yarar var, lütfen…


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            Haberler Güncel CHP'li fondaş medyaya kendi yandaşı bombaladı: "Vatandaşı iç politikaya hapsettiler dış basın yok! Haber değil şov bülteni"
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