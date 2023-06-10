CHP'li fondaş medyaya kendi yandaşı bombaladı: "Vatandaşı iç politikaya hapsettiler dış basın yok! Haber değil şov bülteni"

Kanaldaki başka bir seçim yayınında Yanardağ'ın "Şimdi ben bu sonuçların meşruiyetinin son derece tartışmalı olduğunu düşünüyorum." sözleri ve usulsüz tele-alışveriş yayınlarından dolayı da müeyyide kararı alındı.

OĞAN'LA İLGİLİ SÖZLERE PARA CEZASI

RTÜK, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un Sinan Oğan'a ilişkin sözleri nedeniyle idari para cezası verdiği Flash Haber'e, yurt dışında yaşayan ve hakkında yakalama kararı bulunan Erk Acarer'in yayın konuğu yapılması ve Acarer'in iddiaları dolayısıyla da ceza uyguladı.