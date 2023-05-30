Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • 30.05.2023 11:55
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    • 30.05.2023 12:11
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    RTÜK hepsini inceliyor! FOX TV, HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV: "Milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız"

    RTÜK, seçim sürecindeki yayın ilkeleri ihlalleri ve YSK yayın yasaklarına uymadığı iddiası ile RTÜK, Halk TV, Tele 1, KRT, TV5 Flaş Haber ve Sözcü TV'ye inceleme başlattığını duyurdu. FOX TV'de yorum yapan Çiğdem Toker'in "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlar tarafından raporlaştırıldığı ifade edilen yazıda, "Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya karara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır." ifadelerine yer verildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, seçim sürecindeki yayın ilkeleri ihlalleri ve YSK yayın yasaklarına uymayan kanallar hakkında, "Millî iradeye, demokrasiye, seçim sonuçlarına saygı duymayan ve halkımızı aşağılayan, aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    RTÜK hepsini inceliyor: Sessiz kalmayacağız

    RTÜK, seçim sürecindeki yayın ilkeleri ihlalleri ve YSK yayın yasaklarına uymadığı iddiası ile RTÜK, Halk TV, Tele 1, KRT, TV5 Flash Haber ve Sözcü TV'ye inceleme başlattığını duyurdu.

    FOX TV'DEKİ SKANDAL YAYINA İNCELEME
    Yapılan açıklamada, "Milli iradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı FOX TV'de programcılardan Çiğdem Toker'in "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştı. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya karara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır. Yine izleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV ile ilgili de incelemeler yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

    AZİZ MİLLETİMİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEYE ÇALIŞANLARIN BU TUTUMLARINA SESSİZ KALMAYACAĞIZ
    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, seçim sürecindeki yayın ilkeleri ihlalleri ve YSK yayın yasaklarına uymayan kanallar hakkında açıklamalarda bulundu.

    CHP YANDAŞI ÇİĞDEM TOKER'DEN FOX TV'DE SOKAK ÇAĞRISI: DEMOKRASİ SANDIKTAN İBARET DEĞİLDİR
    Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy alırken Türkiye ikinci tur için sandık başına gitti.

    BAŞKAN ERDOĞAN KAZANDI
    Açıklanan son verilere göre sandıkların %99.8'i sayılırken Erdoğan 52.14 Kılıçdaroğlu ise 47.86'da kaldı.

        ÇİĞDEM TOKER'DEN SOKAK ÇAĞRISI
        Sonuçların ardından CHP yandaşı yazar Çiğdem Toker, ABD merkezli Fox TV'de hazımsız ifadeler kullandı.

        İşte bir demokrasiden bahsediyoruz ama biz aslında olması gerektiğini düşündüğümüz bir demokrasi üzerinden bir ön kabul yaparak demokrasiden bahsediyoruz. Hukuk devletini de biz öyle kodluyoruz. Aslında şuan hukuk devleti standartlarını taşımıyor bu ülke ve yönetim.

        Dolayısıyla dediğim gibi "Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi?" sorusu kritik bir soru haline gelmiştir.

        SUS İŞARETİ YAPTILAR SKANDALA DEVAM ETTİ
        Toker'in sözlerinin ardından Fox TV sunucusu İlker Karagöz 'sus' işareti yapsa da Toker skandalını sürdürdü.

        Toker skandalı şu sözlerle sürdürdü;

        "Aslında şunu demek istiyorum; Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir. Seçmenin ve yurttaşların siyasetin politikanın diğer alanlarında da kendisini ifade etmesine desteklememiz lazım bunun için çaba göstermemiz lazım demokratik protestoları hak arama özgürlüklerini kriminalize etmememiz lazım."

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        Takke düştü kel göründü!
        Haberler Güncel RTÜK hepsini inceliyor! FOX TV, HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV: "Milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız"
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