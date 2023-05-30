RTÜK hepsini inceliyor! FOX TV, HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV: "Milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız"

FOX TV'DEKİ SKANDAL YAYINA İNCELEME
Yapılan açıklamada, "Milli iradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı FOX TV'de programcılardan Çiğdem Toker'in "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştı. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya karara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır. Yine izleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV ile ilgili de incelemeler yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
AZİZ MİLLETİMİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEYE ÇALIŞANLARIN BU TUTUMLARINA SESSİZ KALMAYACAĞIZ
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, seçim sürecindeki yayın ilkeleri ihlalleri ve YSK yayın yasaklarına uymayan kanallar hakkında açıklamalarda bulundu.
CHP YANDAŞI ÇİĞDEM TOKER'DEN FOX TV'DE SOKAK ÇAĞRISI: DEMOKRASİ SANDIKTAN İBARET DEĞİLDİR
Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy alırken Türkiye ikinci tur için sandık başına gitti.
BAŞKAN ERDOĞAN KAZANDI
Açıklanan son verilere göre sandıkların %99.8'i sayılırken Erdoğan 52.14 Kılıçdaroğlu ise 47.86'da kaldı.