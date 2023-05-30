RTÜK hepsini inceliyor! FOX TV, HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV: "Milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız"

ÇİĞDEM TOKER'DEN SOKAK ÇAĞRISI

Sonuçların ardından CHP yandaşı yazar Çiğdem Toker, ABD merkezli Fox TV'de hazımsız ifadeler kullandı.

İşte bir demokrasiden bahsediyoruz ama biz aslında olması gerektiğini düşündüğümüz bir demokrasi üzerinden bir ön kabul yaparak demokrasiden bahsediyoruz. Hukuk devletini de biz öyle kodluyoruz. Aslında şuan hukuk devleti standartlarını taşımıyor bu ülke ve yönetim.