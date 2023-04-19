Bu da CHP'nin profesörü! Mangır Merdan'ın akılalmaz oy pusulası iddiasına Bengi Başer'den destek

14 Mayıs seçimlerine sayılı bir zaman kalmasıyla birlikte yenileceğini anlayan 7'li koalisyon ve mangır medyası türlü provokasyonlara imza atmaya devam ediyor. Bunun en son örneği ise CHP'nin fonladığı Merdan Yanardağ'ın oy pusulası üzerinden yaptığı provokasyon olmuştu.
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MANGIR MERDANDAN AKIL ALAMAZ İDDİA
Bunun son örneği ise CHP'nin fonladığı Merdan Yanardağ'dan geldi. "İstihbaratıma dayalı olduğunu düşünün" diyen Yanardağ, oy pusulası üzerinden akılalmaz bir iddiada bulundu.
GELECEK OLAN MAĞLUBİYETİ KILIF BULMA ÇABASI
CHP'nin fonladığı Merdan Yanardağ, "Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oyların silineceği ve saat 17:00'den sonra Erdoğan kısmında 'Evet' mührünün görüleceğine dair iddialar var." ifadeleriyle seçim mağlubiyetine kılıf aramıştı.
CHP'NİN PROFÖSÜRÜNDEN AKIL ALAMZ İDDİAYA DESTEK
Tüm bu yaşananların gölgesinden oy pusulası üzerinden yürütülen akıl almaz provokasyona CHP'nin profesörü Bengi Başer de adeta arka çıkıyor.