Bu da CHP'nin profesörü! Mangır Merdan'ın akılalmaz oy pusulası iddiasına Bengi Başer'den destek

14 Mayıs seçimlerine sayılı bir zaman kalmasıyla birlikte yenileceğini anlayan 7'li koalisyon ve mangır medyası türlü provokasyonlara imza atmaya devam ediyor. Bunun en son örneği ise CHP'nin fonladığı Merdan Yanardağ'ın oy pusulası üzerinden yaptığı provokasyon olmuştu.

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MANGIR MERDANDAN AKIL ALAMAZ İDDİA

Bunun son örneği ise CHP'nin fonladığı Merdan Yanardağ'dan geldi. "İstihbaratıma dayalı olduğunu düşünün" diyen Yanardağ, oy pusulası üzerinden akılalmaz bir iddiada bulundu.