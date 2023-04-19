Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.04.2023 01:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2023 01:50
    ABONE OL

    Bu da CHP'nin profesörü! Mangır Merdan'ın akılalmaz oy pusulası iddiasına Bengi Başer'den destek

    14 Mayıs seçimlerine sayılı bir zaman kalmasıyla birlikte yenileceğini anlayan 7'li koalisyon ve mangır medyası türlü provokasyonlara soyunuyor. Son olarak CHP'nin fonladığı Merdan Yanardağ akılalmaz oy pusulası provkasyonuna imza atmıştı. Mağlubiyetlerine kılıf arama çabası olarak değerlendirilen bu provokasyona CHP'nin profösür Bengi Başer de katıldı.

    takvim.com.tr
    Bu da CHP’nin profesörü

    14 Mayıs seçimlerine sayılı bir zaman kalmasıyla birlikte yenileceğini anlayan 7'li koalisyon ve mangır medyası türlü provokasyonlara imza atmaya devam ediyor. Bunun en son örneği ise CHP'nin fonladığı Merdan Yanardağ'ın oy pusulası üzerinden yaptığı provokasyon olmuştu.

    (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

    MANGIR MERDANDAN AKIL ALAMAZ İDDİA
    Bunun son örneği ise CHP'nin fonladığı Merdan Yanardağ'dan geldi. "İstihbaratıma dayalı olduğunu düşünün" diyen Yanardağ, oy pusulası üzerinden akılalmaz bir iddiada bulundu.



    GELECEK OLAN MAĞLUBİYETİ KILIF BULMA ÇABASI
    CHP'nin fonladığı Merdan Yanardağ, "Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oyların silineceği ve saat 17:00'den sonra Erdoğan kısmında 'Evet' mührünün görüleceğine dair iddialar var." ifadeleriyle seçim mağlubiyetine kılıf aramıştı.



    CHP'NİN PROFÖSÜRÜNDEN AKIL ALAMZ İDDİAYA DESTEK
    Tüm bu yaşananların gölgesinden oy pusulası üzerinden yürütülen akıl almaz provokasyona CHP'nin profesörü Bengi Başer de adeta arka çıkıyor.



        Bilimsel olarak mümkün olmadığını bilmesine rağmen akıl almaz provokasyonu dolaşıma sokmaya çalışan CHP'nin profesörü Bengi Başer sosyal medya hesabından, "Dün tele1.com.tr 18 dakika programında Merdan Yanardağ'ın dile getirdiği, seçim pusulalarıyla ilgili aldığı bir duyum oldukça ürkütücü boyutta… İddia şöyle: Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak, yurt dışında çok özel bir kağıda basılmış oy pusulası… Mührü kime basarsanız basın, 2. 3. veya 4. sıradaki adaylardaki mühür kağıdın teknolojisi gereği siliniyor ve 1. sıradaki adayda mühür görünüyor. Doğru olabilir mi? Bilemiyorum… Olursa şaşırır mıyım ? Ne yazık ki, asla şaşırmam!" ifadelerini kullandı.

        (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayın)

        DİPLOMA YALANI ÜZERİNDEN TEHDİT YAĞDIRMIŞTI
        FETÖ'cülerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak dönem dönem köpürttüğü 'diploma' yalanı defalarca kez belgeleriyle ortaya konulmasına rağmen yine bu yalan dolaşıma sokuldu.

        Bu yalan yine Marmara Üniversitesi tarafından yalanlanıp belgelerle ortaya konulmasına rağmen CHP Milletvekili aday adayı Bengi Başer YSK'yı skandal bir şekilde tehdit etmişti.



        "BUGÜNÜN YARINI VAR!"
        YSK tarafından Başkan Erdoğan'ın adaylığına onay verilmesine karşı çıkan Bengi Başer asılsız 'diploma' iddiasını paylaşarak, "Şimdi onay veren YSK düşünsün… Bugünün bir de yarını var!.." şeklinde tehdit dili kullanmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hastane yolu açılışa hazırlanıyor
        Haberler Güncel Bu da CHP'nin profesörü! Mangır Merdan'ın akılalmaz oy pusulası iddiasına Bengi Başer'den destek
            loading
            SON DAKİKA