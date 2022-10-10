Fondaş medyaya verilen hukuk dersinden rahatsız oldu: Sözde ombudsman Faruk Bildirici tetikçiliğe kalkıştı

Fondaş medya yalan ve iftiraya dayalı haberlerinin karşılığını hukuk düzeyinde alıyor. Hukukun işlemesinden rahatsız olan sözde 'medya ombudsmanı' Faruk Bildirici tetikçilik yapmaya başladı.
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRIYMIŞ!
Faruk Bildirici, Turkuvaz Medya hakkında iftirada bulunan ve gerçeğe aykırı yayın yapan Birgün gazetesinin mahkeme kararıyla cevap ve düzeltme yayınlamasının basın özgürlüğüne aykırı olduğunu savundu!
AKIL ALMAZ SATIRLAR
Faruk Bildirici, Birgün gazetesinin iddialarının doğruluğunu ispatlayacak bilgi ve belge yayınlamamasını görmezden geldi ve Turkuvaz Medya'yı hedef aldı.
Bildirici, "(Turkuvaz Medya) mahkemeye bu iddiaların gerçek dışı olduğuna dair kanıt sunmamıştır" diyerek akıl almaz satırlara imza attı.
EVRENSEL HUKUKU ÇİĞNEDİ
Faruk Bildirici'nin, Turkuvaz Medya'ya yönelik asılsız iddiaları gündeme getiren gazeteyi eleştireceğine, hedef saptırarak yine Turkuvaz Medya'yı suçladı.