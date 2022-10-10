Fondaş medyaya verilen hukuk dersinden rahatsız oldu: Sözde ombudsman Faruk Bildirici tetikçiliğe kalkıştı

Fondaş medya yalan ve iftiraya dayalı haberlerinin karşılığını hukuk düzeyinde alıyor. Hukukun işlemesinden rahatsız olan sözde 'medya ombudsmanı' Faruk Bildirici tetikçilik yapmaya başladı.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRIYMIŞ!

Faruk Bildirici, Turkuvaz Medya hakkında iftirada bulunan ve gerçeğe aykırı yayın yapan Birgün gazetesinin mahkeme kararıyla cevap ve düzeltme yayınlamasının basın özgürlüğüne aykırı olduğunu savundu!