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    • 10.10.2022 17:06
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    Fondaş medyaya verilen hukuk dersinden rahatsız oldu: Sözde ombudsman Faruk Bildirici tetikçiliğe kalkıştı

    Fondaş medyada yalan ve iftiraya dayalı sözde habercilik; gerekli cevabı hukuk karşısında alıyor. Hukukun verdiği cevabı hazmedeyen "medya ombudsmanı” olduğu iddiasındaki Faruk Bildirici, Turkuvaz Medya'yı hedef alarak tetikçiliğe kalkıştı. Bildirici, Birgün'de cevap ve düzeltme yayınlanmasının basın özgürlüğüne aykırı olduğunu öne sürdü.

    Sözde ombudsman tetikçiliğe kalkıştı

    Fondaş medya yalan ve iftiraya dayalı haberlerinin karşılığını hukuk düzeyinde alıyor. Hukukun işlemesinden rahatsız olan sözde 'medya ombudsmanı' Faruk Bildirici tetikçilik yapmaya başladı.

    BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRIYMIŞ!
    Faruk Bildirici, Turkuvaz Medya hakkında iftirada bulunan ve gerçeğe aykırı yayın yapan Birgün gazetesinin mahkeme kararıyla cevap ve düzeltme yayınlamasının basın özgürlüğüne aykırı olduğunu savundu!

    AKIL ALMAZ SATIRLAR
    Faruk Bildirici, Birgün gazetesinin iddialarının doğruluğunu ispatlayacak bilgi ve belge yayınlamamasını görmezden geldi ve Turkuvaz Medya'yı hedef aldı.

    Bildirici, "(Turkuvaz Medya) mahkemeye bu iddiaların gerçek dışı olduğuna dair kanıt sunmamıştır" diyerek akıl almaz satırlara imza attı.

    EVRENSEL HUKUKU ÇİĞNEDİ
    Faruk Bildirici'nin, Turkuvaz Medya'ya yönelik asılsız iddiaları gündeme getiren gazeteyi eleştireceğine, hedef saptırarak yine Turkuvaz Medya'yı suçladı.

        "İddia eden iddiasını ispatlamak zorundadır" şeklindeki evrensel hukuk ilkesini çiğneyen sözde ombudsman, "Mahkemeye bu iddiaların gerçek dışı olduğuna dair kanıt sunmamıştır" diyerek hukuka ve objektif ombudsmanlığa yakışmayacak ifadeler kullandı.

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