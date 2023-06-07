RTÜK'ten CHP fondaşları FOX TV ve Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), seçim yayınları dolayısıyla FOX TV ve Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verdi.
RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul haftalık olağan toplantısında, ağırlıklı olarak seçim yayınlarına ilişkin izleme raporlarını görüştü.
FOX TV'DE SKANDAL YAYIN
FOX TV'ye, seçim gecesi yayınında program konuğu Çiğdem Toker'in "...aslında şu an bir hukuk devletinin normlarını, standartlarını taşımıyor bu ülke."
"Bu yönetim taşımıyor yani. Dolayısıyla dediğim gibi serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Bence bu bağlamda, biraz da aslında şunu demek istiyorum demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir." sözleri nedeniyle üst sınırdan idari para cezası uygulandı.