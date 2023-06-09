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    Ankara - Moskova hattında kritik temas! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov'la görüştü

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Lavrov, Fidan'a yeni görevi nedeniyle tebriklerini iletti.

    takvim.com.tr
    Hakan Fidan, Lavrov’la görüştü

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

    Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Lavrov, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Ankara - Moskova hattında kritik temas! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov'la görüştü
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