Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Lavrov, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir" ifadelerine yer verildi.
- Güncel
- 09.06.2023 18:45
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- Son Güncelleme:
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- 09.06.2023 19:06
Ankara - Moskova hattında kritik temas! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov'la görüştü
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Lavrov, Fidan'a yeni görevi nedeniyle tebriklerini iletti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
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