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    • 09.06.2023 21:19
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    DMM'den Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin iddialara açıklama: Kesinlikle doğru değil!

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını bildirdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

    "İDDİALAR KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİLDİR"
    DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Güncel DMM'den Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin iddialara açıklama: Kesinlikle doğru değil!
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