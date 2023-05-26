Kemal Kılıçdaroğlu skandal söylem! Başkan Erdoğan'a oy verenlere hakaretler yağdırdı





BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VERENLERE AHLAKSIZ DEDİ

Başkan Erdoğan'a oy verenlerin günaha girdiğini dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu bununla yetinmeyerek ağır hakarette bulundu.



8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Girmemeli de zaten. Ahlaklı olmalı erdemli olmalı herkes" diyerek Başkan Erdoğan'a oy verenleri ahlaksız ilan etti.

