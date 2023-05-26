Kemal Kılıçdaroğlu skandal söylem! Başkan Erdoğan'a oy verenlere hakaretler yağdırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarken yüzde 49,52 oranında oy aldı. Yüzde 50+1'in sağlanamaması sebebiyle seçim ikinci tura giderken Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu elde etti.
HEZİMET SONRASI MİLLİYETÇİLİK POZLARI
HDP ve Kandil'in desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda yaşadığı hezimetten sonra 'masaları tokatlayıp' milliyetçilik pozları kesmeye başladı.
ERDOĞAN'A OY VERMEYİ GÜNAH İLAN ETTİ
Tüm bu yaşananların ardından ikinci tur seçimlerine adım adım yaklaştığımız son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu, yandaş Fox TV'de skandal açıklamalarda bulundu.
İlk turda Başkan Erdoğan'a oy verenleri hedef alan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a oy vererek günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez" ifadelerini kullandı.