CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu para yedirdiği anket şirketlerine salladı: "Kazanacağımızı söylüyorlardı biz de inandık"

14 ve 28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na karşı büyük bir yenilgi alan 8'li terör koalisyonunun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olduğu için pişman olmadığını söyledi. Seçim dönemi çok çalıştıklarını belirterek suçu para vererek kendini önde gösteren anket şirketlerine yıkmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Tabi biz kazanacağımıza inanıyorduk sadece biz değil neredeyse bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyorlardı biz de kazanacağımıza inanıyorduk. O bağlamda altı lider ve iki Büyükşehir belediye başkanı arkadaşımızla beraber alanları çıktık" dedi.