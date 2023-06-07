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    • 07.06.2023 13:58
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    Terör bitti, petrol üretimi son 32 yılın zirvesine çıktı! TPAO duyurdu: Hedef günde 90 bin varil

    Enerjide tam bağımsızlık hedefiyle denizde ve karada sondaj faaliyetleri devam ediyor. Terörden temizlenen Cudi ve Gabar'da, eş zamanlı olarak Karadeniz'de yapılan doğal gaz ve petrol arama çalışmalarından elde edilen yerli enerji kaynaklarında rekor sonuçlar geliyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), son yapılan petrol keşifleriyle 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesine ulaşıldığını söyledi.

    takvim.com.tr
    Petrolde durmak yok! Son 32 yılın zirvesi görüldü

    Türkiye'nin doğal gaz ve petrol aramaları aralıksız devam ederken mevcut keşiflerdeki üretim oranı da yükselmeye devam ediyor.

    SON 32 YILIN ZİRVESİ
    Türkiye Petrolleri, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 32 yılın en yüksek günlük petrol üretimi yapıldığını belirtti. Paylaşımda ayrıca TPAO'nun, Türkiye'nin enerji alanında bağımsız olması kapsamında 2023 sonu hedefi olan günlük 90 bin varil petrol üretimine doğru emin adımlarla ilerlediği kaydedildi. TPAO "Yeni keşiflerimizle birlikte son 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesini aştık! 70 bin 76 varil petrol eşdeğeri / gün.

    Enerjide Bağımsız Türkiye yolunda 90 bin vpe/g olan 2023 yıl sonu hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" açıklamasını yaptı.

        "TÜRKİYE'NİN KÜRESEL ENERJİ ROLÜNÜ GÜÇLENDİRECEĞİZ"
        Yeni dönemde de enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerine ağırlık verileceğini vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi devralmasının ardından yeni döneme ışık tutarak konuşmasında, şu ifadeleri kullanmıştı:
        "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda enerji ve tabii kaynaklar alanında daha büyük bir dönüşüm için yeni bir yatırım ve reform hamlesiyle ülkemizin refahına en yüksek katkıyı sağlamak için var gücümüzle sizlerle beraber çalışacağız. İnanıyorum ki bu sayede bölgesinde enerji alanında çok önemli bir aktör olan Türkiye'nin küresel enerji ve maden piyasalarındaki rolünü daha da güçlü hale getireceğiz."

        DOĞAL GAZ DEPOLAMA KAPASİTESİNİ 10 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
        Türkiye, doğal gaz tüketiminde yerli kaynakların oranını artırırken, doğal gaz depolama kapasitesini de 10 milyar metreküpe ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz gazında ikinci fazda günlük 40, üçüncü fazda günlük 60 milyon metreküplük gaz üretim kapasitesinin ilerleyen yıllarda devreye alınması bekleniyor.

        DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSLERİNİN KAPASİTESİ
        Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi Aralık 2022'de 4,6 milyar metreküpe çıkarıldı.

        Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 1,2 milyar metreküp olan depolama kapasitesi de genişletiliyor. Çalışmaları tamamlandığında tesisin depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküpe çıkacak.

        LNG TERMİNALLERİ VE FSRU TESİSLERİNİN GÜNLÜK ÜRETİMLERİ
        Türkiye'nin üçüncü Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olacak günlük 28 milyon kapasiteli Saros FSRU devreye alınırken, ülkenin günlük gazlaştırma kapasitesi de 150 milyon metreküp seviyesine ulaştı.

        Egegaz Aliağa LNG Terminali'nden günlük 40 milyon, Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nden günlük 37 milyon, Ertuğrul Gazi FSRU tesisinden günlük 28 milyon ve Etki Liman FSRU tesisi üzerinden günlük 20 milyon metreküp gaz sisteme verilebiliyor.

        MAYIS AYINDA GABAR'DA 1 MİLYAR VARİL PETROL REZERVİ KEŞFEDİLDİ
        Enerjide büyük ölçüde dışa bağımlılığın bulunduğu diğer bir alan ise petrol olarak ön plana çıkıyor. Günlük yaklaşık 1 milyon varil tüketimi bulunan Türkiye, mayıs başında Gabar'da Şehit Aybüke Yalçın Sahasında 1 milyar varil yerinde petrol rezervi keşfetti.

        PETROL TÜKETİMİNİN %20'SİNE YAKINININ YERLİ ÜRETİMİN KARŞILAMASI HEDEFLENİYOR
        Halihazırda günlük 80 bin varil üretimi bulunan Türkiye, Şehit Aybüke Yalçın Sahası'ndan da günlük 100 bin varil petrol üretmeyi, böylelikle mevcut üretimi 180 bin varile çıkarmayı ve böylece mevcut petrol tüketimin yüzde 20'sine yakını yerli üretimle karşılamayı hedefliyor.

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        Haberler Güncel Terör bitti, petrol üretimi son 32 yılın zirvesine çıktı! TPAO duyurdu: Hedef günde 90 bin varil
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