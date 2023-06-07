Terör bitti, petrol üretimi son 32 yılın zirvesine çıktı! TPAO duyurdu: Hedef günde 90 bin varil

DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSLERİNİN KAPASİTESİ

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi Aralık 2022'de 4,6 milyar metreküpe çıkarıldı.

Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 1,2 milyar metreküp olan depolama kapasitesi de genişletiliyor. Çalışmaları tamamlandığında tesisin depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküpe çıkacak.

LNG TERMİNALLERİ VE FSRU TESİSLERİNİN GÜNLÜK ÜRETİMLERİ

Türkiye'nin üçüncü Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olacak günlük 28 milyon kapasiteli Saros FSRU devreye alınırken, ülkenin günlük gazlaştırma kapasitesi de 150 milyon metreküp seviyesine ulaştı.

Egegaz Aliağa LNG Terminali'nden günlük 40 milyon, Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nden günlük 37 milyon, Ertuğrul Gazi FSRU tesisinden günlük 28 milyon ve Etki Liman FSRU tesisi üzerinden günlük 20 milyon metreküp gaz sisteme verilebiliyor.

MAYIS AYINDA GABAR'DA 1 MİLYAR VARİL PETROL REZERVİ KEŞFEDİLDİ

Enerjide büyük ölçüde dışa bağımlılığın bulunduğu diğer bir alan ise petrol olarak ön plana çıkıyor. Günlük yaklaşık 1 milyon varil tüketimi bulunan Türkiye, mayıs başında Gabar'da Şehit Aybüke Yalçın Sahasında 1 milyar varil yerinde petrol rezervi keşfetti.

PETROL TÜKETİMİNİN %20'SİNE YAKINININ YERLİ ÜRETİMİN KARŞILAMASI HEDEFLENİYOR

Halihazırda günlük 80 bin varil üretimi bulunan Türkiye, Şehit Aybüke Yalçın Sahası'ndan da günlük 100 bin varil petrol üretmeyi, böylelikle mevcut üretimi 180 bin varile çıkarmayı ve böylece mevcut petrol tüketimin yüzde 20'sine yakını yerli üretimle karşılamayı hedefliyor.