Sinan Oğan canlı yayında muhalefetin gerçek yüzünü gözler önüne serdi: Çocuklarımı tehdit ettiler





MUHALEFETE SERT TEPKİ

"CHP ile yol yürümek zorunda mıyım?" diyen Oğan, muhalefetin, FETÖ iltisaklı kişileri destek göstermek gibi bazı güven kaybına neden olan kararlara imza attığını söyleyerek kendisine yönelttiği 'vatana ihanet' argümanına sert tepki gösterdi.

Muhalefetin ortaya koyduğu sistemin yürümeyeceğini ve Türkiye'yi krize sürükleyeceğini ifade eden Oğan, "Türkiye'yi böyle bir maceraya sürükleyemezdim." dedi.