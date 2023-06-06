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    • 07.06.2023 02:31
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    • 07.06.2023 02:31
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    Sinan Oğan canlı yayında muhalefetin gerçek yüzünü gözler önüne serdi: Çocuklarımı tehdit ettiler

    Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan, muhalefet kesimi tarafından hedef tahtasına konulmuştu. Katıldığı canlı yayında çarpıcı muhalefetin demokrasiyle bağdaşmayan tutum içerisinde hareket ettiğini ifade eden Oğan, seçim sürecinde çocukları dahil ailesinin tehdit edildiğini söyledi. Öte yandan Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu pazarlığını açık eden Sinan Oğan, "Sayın Ümit Özdağ ile son dakikaya kadar tüm bu süreçleri konuştuk. Ümit Özdağ'a sürpriz değil, ben Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğimi söyledim. Özdağ da AK Parti ile görüşmek istedi, görüşmede kendisinin içişleri bakanlığı talebi oldu, karşılanmadığı için sayın Özdağ destek vermedi" dedi.

    Çocuklarımı tehdit ettiler

    İlk turunda Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan, bu süreçte çocuklarına varana kadar tehdit edildiğini söyledi.

    Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında seçim sürecine ilişkin konuşan Oğan, muhalefete yüklendi.



    MUHALEFETE SERT TEPKİ
    "CHP ile yol yürümek zorunda mıyım?" diyen Oğan, muhalefetin, FETÖ iltisaklı kişileri destek göstermek gibi bazı güven kaybına neden olan kararlara imza attığını söyleyerek kendisine yönelttiği 'vatana ihanet' argümanına sert tepki gösterdi.

    Muhalefetin ortaya koyduğu sistemin yürümeyeceğini ve Türkiye'yi krize sürükleyeceğini ifade eden Oğan, "Türkiye'yi böyle bir maceraya sürükleyemezdim." dedi.



    "ÇOCUKLARIMI TEHDİT ETTİLER"
    Sinan Oğan açıklamalarının devamında ise seçim sürecindeki tutumuna değindi. Muhalefetin demokrasiyle bağdaşmayan tutum içerisinde hareket ettiğini ifade eden Oğan, seçim sürecinde çocukları dahil ailesinin tehdit edildiğini söyledi.



        "ÜMİT ÖZDAĞ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İSTEDİ"
        Sayın Ümit Özdağ ile son dakikaya kadar tüm bu süreçleri konuştuk. Ümit Özdağ'a sürpriz değil, ben Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğimi söyledim. Özdağ da AK Parti ile görüşmek istedi, görüşmede kendisinin içişleri bakanlığı talebi oldu, karşılanmadığı için sayın Özdağ destek vermedi. Bana en son tarafsız kalacağını söylemişti. Biz ikinci turda tarafsız kalacağız demedik.



        BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİ
        Biz sayın Özdağ ile çok net konuştuk, hiçbir talepte bulunmayacağımı ifade ettim. Buna çok şaşırdım. İlkeler dışında herhangi bir talebim olmayacağını ifade etmiştim. Aynısını sayın Erdoğan'a da ifade ettim. Talebimi sordu, ilke bazında taleplerim olduğunu söyledim. Taleplerimizle ilgili metin hazırlamışlardı. Konuşma metnimi birinin yazdığını, tehdit edildiğimi söylediler. Yok böyle bir şey. İlkeler çerçevesinde uzlaşınca kendisini destekleme kararı aldık. Kabine listesi açıklanınca "Hani bakan olacaktın, olmadın" dediler, yahu benim böyle bir talebim yok ki.



        "2028'DE ADAY OLACAĞIM"
        Öte yandan Sinan Oğan, 2028 yılında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını da belirtti.

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