Kabine üyeleri devir-teslim töreni | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı: "Her türlü özveriyi göstereceğiz"



AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi törenle Derya Yanık'tan devraldı.

Derya Yanık'ın açıklamalarından satır başları:

Tamamıyla dezavantajlı gruplara hizmet eden bir yerden bahsediyoruz. AK Parti olarak iktidara gelirken verdiğimiz kimsesizlerin kimsesi olmaktı. Bakanlığımız bu sözün yerine getirildiği yer. Dünyada ve Türkiye'de sosyolojik dönüşümün en keskin olduğu zamana denk geldik. Önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak meseleleri ön gören bir yer burası. 18 yaş altı 22 milyon çocuğumuz var. Türkiye'nin yaşlanma gerçeği var. 10-15 yıl sonra yaşlanmanın farkını yaşayacağız.

Kuşak farkının 4 yıla indiği zaman dilimini yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken bir taraftan geleceğimizi inşa eden yerden bahsediyoruz. Neredeyse özellikle sadece bakanlığımıza özgülenmiş çalışmalardan biri kadınlar.

Siyasal sosyal hayata katılımları gibi meseleleri Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde geliştirmek mecburiyetindeyiz. Son derece uyumlu bir biçimde çalışmalarımızı yürüteceğiz.

Son derece önemli çalışmalarımızdan biri aile. Kültürel kodlarımızdan taşıdığımız, birbirini koruyan aile yapısının sürdürülmesi, varsa sıkıntı tamir edilmesi gerekenler noktasında yaptık.

Yoğun ve zorlu bir dönemde göreve başladık. Pandeminin ağırlığı devam ediyordu. Depremlere kadar bakanlığımızın çalışmaları yoğun temposu oldu. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tam bir adanmışlıkla çalıştılar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise şu ifadeleri kullandı:

ÇOCUKLARIMIN ARTIK BİNLERCE KARDEŞİ VAR

Aynı gayret ve özveri ile çalışmaya devam edeceğim. Sayın bakanıma teşekkür ediyorum. Bayrağı kendisinden devralmak onur verici. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile kurulan bu kabinede bana verilen görev nedeni ile cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra aynı gayret ve özveri ile çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı için yeni bir güçle yol alıyoruz. Türkiye vatandaşlarına tek tek ulaşan ve örnek gösterilen bir ülke. Bunda kuşatıcı politikaların payı büyük. Ailenin öneminin farkındayız. Güçlü birey, güçlü aile güçlü toplum ve güçlü Türkiye'ye olan inancımızı vurgulamak istiyoruz. Yaşlı, engelli, çocuk, şehit yakını, gaziler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmalarımızın sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz. Kendi değerlerinden medeniyetinden aldığı güçle Türkiye Yüzyılı'na hazırız. Çocuklarım Yusuf ve Hamza'yı anmadan geçmek istemiyorum. Onların artık binlerce kardeşi var ve bu binlerce kardeşten duyduğu mutluluğu ben de paylaşıyorum