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    • 05.06.2023 11:40
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    Kabine üyeleri devir-teslim töreni | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı: "Her türlü özveriyi göstereceğiz"

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından bakanlıklarda devir-teslim törenleri de başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevi törenle Fuat Oktay'dan devraldı. Cumhurbaşkanlığındaki törenin ardından sırasıyla Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda devir-teslim törenleri düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen törende konuşan ve sesi çok merak edilen Bakan Hakan Fidan, "Devletimizin milletimizin bütünlüğü ve refahı için elimden gelen gayreti göstereceğim. Milli dış politika vizyonunu devam ettireceğim." dedi.

    takvim.com.tr
    Kabine üyeleri devir-teslim töreni

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından bakanlıklarda devir-teslim törenleri de başladı.

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    4 Mayıs'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı devir teslim törenleri gerçekleştirildi. Yeni kabinede devir teslimler bugün de devam ediyor.



    ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görevi törenle Vedat Bilgin'den devralıyor.



    ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, görevi törenle Adil Karaismailoğlu'ndan devraldı.


        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi törenle Derya Yanık'tan devraldı.

        Derya Yanık'ın açıklamalarından satır başları:

        Tamamıyla dezavantajlı gruplara hizmet eden bir yerden bahsediyoruz. AK Parti olarak iktidara gelirken verdiğimiz kimsesizlerin kimsesi olmaktı. Bakanlığımız bu sözün yerine getirildiği yer. Dünyada ve Türkiye'de sosyolojik dönüşümün en keskin olduğu zamana denk geldik. Önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak meseleleri ön gören bir yer burası. 18 yaş altı 22 milyon çocuğumuz var. Türkiye'nin yaşlanma gerçeği var. 10-15 yıl sonra yaşlanmanın farkını yaşayacağız.

        Kuşak farkının 4 yıla indiği zaman dilimini yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken bir taraftan geleceğimizi inşa eden yerden bahsediyoruz. Neredeyse özellikle sadece bakanlığımıza özgülenmiş çalışmalardan biri kadınlar.

        Siyasal sosyal hayata katılımları gibi meseleleri Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde geliştirmek mecburiyetindeyiz. Son derece uyumlu bir biçimde çalışmalarımızı yürüteceğiz.

        Son derece önemli çalışmalarımızdan biri aile. Kültürel kodlarımızdan taşıdığımız, birbirini koruyan aile yapısının sürdürülmesi, varsa sıkıntı tamir edilmesi gerekenler noktasında yaptık.

        Yoğun ve zorlu bir dönemde göreve başladık. Pandeminin ağırlığı devam ediyordu. Depremlere kadar bakanlığımızın çalışmaları yoğun temposu oldu. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tam bir adanmışlıkla çalıştılar.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise şu ifadeleri kullandı:

        ÇOCUKLARIMIN ARTIK BİNLERCE KARDEŞİ VAR
        Aynı gayret ve özveri ile çalışmaya devam edeceğim. Sayın bakanıma teşekkür ediyorum. Bayrağı kendisinden devralmak onur verici. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile kurulan bu kabinede bana verilen görev nedeni ile cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra aynı gayret ve özveri ile çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı için yeni bir güçle yol alıyoruz. Türkiye vatandaşlarına tek tek ulaşan ve örnek gösterilen bir ülke. Bunda kuşatıcı politikaların payı büyük. Ailenin öneminin farkındayız. Güçlü birey, güçlü aile güçlü toplum ve güçlü Türkiye'ye olan inancımızı vurgulamak istiyoruz. Yaşlı, engelli, çocuk, şehit yakını, gaziler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmalarımızın sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz. Kendi değerlerinden medeniyetinden aldığı güçle Türkiye Yüzyılı'na hazırız. Çocuklarım Yusuf ve Hamza'yı anmadan geçmek istemiyorum. Onların artık binlerce kardeşi var ve bu binlerce kardeşten duyduğu mutluluğu ben de paylaşıyorum


        ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi törenle Fatih Dönmez'den devraldı. Alparslan Bayraktar ailesine teşekkür ettiği noktada duygu dolu anlar yaşadı.

        Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

        Madencilikte rekorla geçen bir dönem oldu. İhracatımızı 6,5 milyar dolara çıkarmış olduk. Cevherden mücevhere giden strateji belirleyerek katma değerli ürünlerin üretimini gerçekleştirmiş olduk. Bayrağı bugün kendisine teslim ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Haklarını helal etmelerini istiyorum. Benden yana hakkım helal olsun. Aileme teşekkür ediyorum, fedakarlık yaptılar.

        BAYRAKTAR GÖREVİ DÖNMEZ'DEN DEVRALDI | VİDEO İZLE

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

        Birçok yapısal anlamda çok büyük dönüşüm gerçekleştirdik. Bir taraftan bakanımızın ifade ettiği gibi artan enerji talebini karşılarken diğer taraftan dışa bağımlılığı düşürmeye gayret ettik. Milli enerji ve maden politikasıyla piyasa hedeflerini ortaya koymuştuk. Enerji sektöründe yaşanan küresel enerji krizi, pandemi, ham madde fiyatları, daralan finansal piyasalar ve savaşla büyük imtihanlardan sınamalardan başarıyla geçtik. Yenilenebilirden nükleer enerjiye, madencilik sektörüne, elektrik doğal gaz altyapı projelerine kadar sizden devraldığımız bayrağı daha ileri taşımanın gayreti içinde olacağız. İnanıyorum ki bu sayesinde bölgesinde enerji alanında büyük aktör olan Türkiye'nin rolünü güçlü hale getireceğiz. Cumhurbaşkanımıza ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve bize verdiği destekten dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Berat Albayrak ve Bakan Dönmez'e teşekkürlerimi sunuyorum. Çok kıymetli anne ve babama her daim bana destek olan eşime ve küçük kızlarıma teşekkür ediyorum.


            DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
            Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı.

            Dışişleri Bakanlığı devir töreninde konuşan Mevlüt Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

            Türk hariciyesi bir an bile tedirginlik göstermiyordu. Ben de bu bayrak yarışına katıldım. Bayrak dışişleri bakanı olarak nasip oldu. Diplomasi kimliğimizin ayrılmaz bir parçası. Türkün olduğu her yerde devlet devletin olduğu her yerde diplomasi vardır. Büyük bir sorumluluktu. Bayrağı devretme sırası bize geldi.

            BAKAN FİDAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE

            Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'nın açıklamalarından satır başları:

            Sayın bakanım çok değerli misafirler MİT'te 13 yıl süren görevim sonrası Dışişleri'ne atanmış olmamdan dolayı sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Kendisiyle arkadaşlığımız Bilkent'te başladı. Zorlu görevleri beraber başardık.

                Şahsıma gösterilen güven için teşekkür ediyorum. Aranıza katılmaktan büyük onur duyuyorum. Bugün cumhuriyetimizin 100. yılında aranıza katılmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

                Devletimizin ve milletimizin bütünlüğü ve refahı için her türlü özveriyi göstereceğiz. Devletimize, milletimize ve vatanımıza hayırlı olsun. Allah mahçup etmesin.

                Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevi törenle Fuat Oktay'dan devraldı.

                Törende konuşan Fuat Oktay şu mesajları paylaştı:

                Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'nin kaderini belirleyecek Seçim gerçekleştirdik. Seçimlerde açık farkla milletimizin teveccühüne nail olduk. Hükümetimize, cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye duyduğu güven dolayısı ile milletimize şükranlarımı sunuyorum. Şerefle yürüttüğüm görevimi Cevdet Yılmaz beye devrediyorum. Ülkemizi ve dünyamızı etkileyecek büyük sınamalardan geçtik. Küresel sorunların üstüne deprem felaketi. Bu felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz verilen uğraşlar. Hepsinden alnımızın akı ile çıktık. Ayasofya'nın ibadete açılmasından savunma sanayisine, togg'a kadar mega projelerin parçası olmamıza fırsat veren cumhurbaşkanımıza güvenleri için şükranlarımı arz ediyorum. Farklı konulardaki spesifik çalışmaları büyük gayretle yerine getirdik.

                CEVDET YILMAZ OKTAY'DAN GÖREVİ DEVRALDI | VİDEO İZLE

                Kanun taslakların oluşumunda ortak aklın oluşumuna katkı verdik. Bütçe sürecinde kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu gerçekleştirdik. Türki cumhuriyetler başta olmak üzere eylem planlarını yakından takip ettik. KKTC ile işbirliğini toplumsal boyuta yayarak güçlendirdik. Sayın Cevdet Yılmaz beyin bu çıtayı daha da yukarı taşıyacağına eminim. Bundan sonra çok daha iyi işler yapılacağına inancım tamdır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı yapmış olmamız dolayısı ile zatı devletlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

                Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

                Değerli basın mensupları, değerli misafirler hepinizi saygı ile selamlıyorum. Bayrağı Fuat Oktay'dan almak benim için bir onurdur. Bu özet bile üstlenmekte olduğum sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu gösteriyor. Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Türkiye Yüzyılı kabinesinde cumhurbaşkanı yardımcılığını tevdi eden sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yeni kabinede yer alan bakanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum.

                Son seçimlerde halkımız bir kez daha yeni yönetim sistemine evet demiştir. Yeni yönetim sistemimizin gelişerek, Türkiye'mizin kazanımı olarak devam edeceğini söylemek istiyorum. Bütçe görüşmeleri dolayısı ile sayın Fuat Oktay ile görüşmelerimiz olmuştu. Uzun yıllara dayanan dostluğumuz var. Çalışma disiplini, üretkenliği hepimiz tarafından bilinen bir kişidir sayın Oktay. Bütçe görüşmelerinde muhalefet hep haksız bir şekilde atanmış tartışmaları yapardı. O tartışmalara da noktayı koymuş olacak.

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                Haberler Güncel Kabine üyeleri devir-teslim töreni | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı: "Her türlü özveriyi göstereceğiz"
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