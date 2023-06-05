Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'nda devir teslim

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görevi Hulusi Akar'dan devralıyor.



Devir Teslim töreninde konuşan Bakan Akar şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımıza sıkıntı vermeden elimizden geldiğimizce yapmaya çalıştık. Şu ana kadar alınan sonuçlarla birlikte alnımızın akıyla görevimizi tamamlamış bulunuyoruz. Tarihi bir dönem yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tevdi edilen hayati görevi siz değerli mesai arkadaşlarımızla birlikte icra etmenin gururluğunu hep birlikte yaşıyoruz"

Haklarınızı helal edin, bizden yana helal olsun. Sağ olun varolun.



Görevi Hulusi Akar'dan devralan Yaşar Güler şu ifadeleri kullandı;



Birinci önceliğimiz terörle mücadele olacaktır. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele sürecek







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