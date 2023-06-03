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    • 03.06.2023 22:57
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    Başkan Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek atandı

    Yemin ederek yeni dönemine başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görevlerine devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek atandı. Şimşek, 23. Dönemde Gaziantep, 24. Dönemde Batman Milletvekili seçilmiş, 60. Hükümette Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı, 64 ve 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev almıştı.

    takvim.com.tr
    Kabine açıklandı: Hazine’de ’Şimşek’ etkisi!

    Türkiye 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana tercihini kullandı. 8'li koalisyon ve türevleri ise büyük hüsrana uğradı.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Erdoğan, mazbatasını TBMM'nin geçici başkanı Devlet Bahçeli'nin elinden aldı. Yeni dönemine başlayan Başkan Erdoğan, Gazi Meclis'te dakikalarca ayakta alkışlandı.

    Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet ve hükümet başkanlarını ağırladı.

    "85 milyonu bağrımıza basacağız" mesajı veren Erdoğan, kabineye ilişkin çarpıcı bir mesaj vererek "Salı günü ilk toplantıyı yapacağız" dedi.



    KABİNENİN YENİ ÜYELERİ AÇIKLANDI
    Daha sonrasında Çankaya Köşkü'ne geçen Başkan Erdoğan, burada kabinenin yeni üyelerini açıkladı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görevlerine devam ederken Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinde şu isimler yer aldı;



    Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

    Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Gökbaş

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki



        Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

        Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkınbak

        Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

        İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

        Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

        Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

        Milli Savuma Bakanı: Yaşar Güler

        Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Kacır

        Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

        Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu



        Öte yandan ekonomi yönetimini devralan Mehmet Şimşek seçimden sonra sıklıkla konuşulan isimler arasında yer alıyordu. Şimşek, geride bıraktığımız günlerde de Başkan Erdoğan'la bir araya gelmişti.

        Gelin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i yakından tanıyalım;

        Mehmet Şimşek, 1 Ocak 1967'de Batman'da doğdu. Ekonomist olan Mehmet Şimşek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı.

        Ankara, İstanbul, New York ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda ekonomist, stratejist ve yönetici olarak çalıştı. "Emerging Markets" dergisi tarafından 2013 yılında "Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı" seçildi, aynı yıl "Foreign Policy" dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi.



        MİLLETVEKİLİ, BAKANLIKLAR, BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI...
        23. Dönemde Gaziantep, 24. Dönemde Batman Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu. 64 ve 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

        Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek atandı
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