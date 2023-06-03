Başkan Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek atandı

Türkiye 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana tercihini kullandı. 8'li koalisyon ve türevleri ise büyük hüsrana uğradı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Erdoğan, mazbatasını TBMM'nin geçici başkanı Devlet Bahçeli'nin elinden aldı. Yeni dönemine başlayan Başkan Erdoğan, Gazi Meclis'te dakikalarca ayakta alkışlandı.
KABİNENİN YENİ ÜYELERİ AÇIKLANDI
Daha sonrasında Çankaya Köşkü'ne geçen Başkan Erdoğan, burada kabinenin yeni üyelerini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görevlerine devam ederken Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinde şu isimler yer aldı;
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Gökbaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki