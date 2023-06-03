Başkan Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek atandı





Öte yandan ekonomi yönetimini devralan Mehmet Şimşek seçimden sonra sıklıkla konuşulan isimler arasında yer alıyordu. Şimşek, geride bıraktığımız günlerde de Başkan Erdoğan'la bir araya gelmişti.



Gelin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i yakından tanıyalım;



Mehmet Şimşek, 1 Ocak 1967'de Batman'da doğdu. Ekonomist olan Mehmet Şimşek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı.

Ankara, İstanbul, New York ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda ekonomist, stratejist ve yönetici olarak çalıştı. "Emerging Markets" dergisi tarafından 2013 yılında "Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı" seçildi, aynı yıl "Foreign Policy" dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi.