HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu: Hiçbir örgütle bağımız yok





"CHP PENSİLVANYA VE KANDİL'E SELAM ÇAKTI"

Biz parlamentoya girdik ve milletimiz için her şeyi yapacağız. Yemin etmeyecekler dediler bu yalanı söylediler. Bize çok saldırdılar. CHP halkın desteğini alarak iktidara gelemiyor. CHP farklı partilerle seçimlere girdi ve mavi boncuklar dağıttı. Küresel güçlere selam çaktılar, Pensilvanya'ya ve Kandil'e selam çaktılar.