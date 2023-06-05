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    • 06.06.2023 01:07
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    • 06.06.2023 01:27
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    HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu: Hiçbir örgütle bağımız yok

    HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Hiçbir örgütle bağlarının olmadığını vurgulayan Yapıcooğlu, "Bizim regal ve illegal hiçbir örgütle organik bir ilişkimiz yok. Demirtaş'ın yaptığı sokak çağrısını unutmadık. Bize yıllarca saldırılarda bulundular ve o yüzden samimi bulmuyorum" dedi.

    Hiçbir örgütle bağımız yok

    Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.


    "YEMİN ETMEYECEKLER YALANLARINA GÜLDÜK"
    Seçim döneminde partimizi propaganda malzemesi yaptılar. Yemin etmeyeceğimizi söylediler yalan söylediler. HÜDA-PAR kadınların çalışmasını istemiyor dediler. Bu da tamamen yalan. Asla böyle bir şey yok. Böyle haberleri gördükçe gülüyoruz.



    "CHP PENSİLVANYA VE KANDİL'E SELAM ÇAKTI"
    Biz parlamentoya girdik ve milletimiz için her şeyi yapacağız. Yemin etmeyecekler dediler bu yalanı söylediler. Bize çok saldırdılar. CHP halkın desteğini alarak iktidara gelemiyor. CHP farklı partilerle seçimlere girdi ve mavi boncuklar dağıttı. Küresel güçlere selam çaktılar, Pensilvanya'ya ve Kandil'e selam çaktılar.



    "HİÇBİR ÖRGÜTLE BAĞIMIZ YOK"
    Hizbullah'ın devamı değiliz. 2012 yılında partiyi kurduk. Mustazaflar Derneği'nin devamı olduğumuzu söylediler ve bu derneğin Hizbullah ile bağlantısı nedeniyle kapatıldığını söylediler. Ama şunu atladılar. O kapatma kararı FETÖ'cü yargıçların kararıydı ve bu karar yargıdan döndü. Bu dernek zaten şu an açık.

        "DEMİRTAŞ'IN ÇAĞRILARI SAMİMİ DEĞİL"
        Bizim regal ve illegal hiçbir örgütle organik bir ilişkimiz yok. Demirtaş'ın yaptığı sokak çağrısını unutmadık. Bize yıllarca saldırılarda bulundular ve o yüzden samimi bulmuyorum.



        KADINLARIN SAHİPLENDİRİLMESİ YALANI
        Parti programımızda yer alan maddede "Varisleri olmayan ve ya bulunamayan kişilerin bıraktığı miras , devlet hazinesine değil fakirlere bırakılmalı veya sadece fakir gençlerin evlendirilmesi, yalnız yaşayan kadınların sahiplenilmesi ve yetimlerin bakımı gibi alanlarda kullanılmak üzere oluşturulacak bir fona devredilmelidir" ifadeleri var.



        BİZİM SÖYLEDİĞİMİZ ASLINDA KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK
        Türkçe bilen herkes bunu anlar. Burada sahiplenilmeyi, sahiplendirme olarak çarpıtıyorlar. Bu kadınlara destek çıkılsın bunu devlet yapsın. Biz bunu pozitif ayrımcılık için söyledik. Bu yalanı söyleyenler kadınlara hakaret ettiler.

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