Seçim hezimeti yaşayan HDP olağanüstü kongreye gidiyor: Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar aday olmayacak

"Ben de kongrede eş genel başkanlık görevini bırakacağım. Kongre süreci başlamıştır. Eleştiri, özeleştiri, muhasebe sürecinin yürümesi için bütün kurulların önünü açmak istiyoruz. Partiyi eş genel başkanlar kilitlesin istemiyoruz. Partiyi daha güçlü bir noktaya getirmek için kongrede görevi bırakacağımı net olarak ifade ediyorum. Amaç partiyi daha ileri bir noktaya götürmektir."