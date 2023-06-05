Seçim hezimeti yaşayan HDP olağanüstü kongreye gidiyor: Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar aday olmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na karşı 14 ve 28 Mayıs'ta büyük bir hezimet yaşayan muhalefet cephesinde kılıçlar çekildi.
KANDİL FATURAYI BULDAN VE SANCAR'A KESTİ
CHP'de partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederken seçim döneminde CHP Genel Başkanı'na desteğini açıklayan Kandil'deki PKK elebaşları faturayı HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'a kesti.
İKİSİ DE ADAY OLMAYACAK
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, partilerinin olağanüstü kongresinde aday olmayacaklarını açıkladı. HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Buldan ve Sancar, katıldıkları bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Seçim sonuçlarının HDP açısından bir yenilgi olmadığını ancak hedeflerine ulaşamadıklarını belirten Buldan, kampanya sürecini iyi yönetemediklerine, HDP fikriyatını bütün kesimlere ulaştıramadıklarına dikkati çekti.