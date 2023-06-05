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    • 05.06.2023 09:29
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    Seçim hezimeti yaşayan HDP olağanüstü kongreye gidiyor: Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar aday olmayacak

    Seçim döneminde 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen terör örgütü PKK'nın elebaşları seçimin faturasını siyasi ayak HDP'ye kesti. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, partilerinin olağanüstü kongresinde aday olmayacaklarını açıkladı.

    takvim.com.tr
    Kandil faturayı Buldan ve Sancar’a kesti!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na karşı 14 ve 28 Mayıs'ta büyük bir hezimet yaşayan muhalefet cephesinde kılıçlar çekildi.

    KANDİL FATURAYI BULDAN VE SANCAR'A KESTİ
    CHP'de partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederken seçim döneminde CHP Genel Başkanı'na desteğini açıklayan Kandil'deki PKK elebaşları faturayı HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'a kesti.

    İKİSİ DE ADAY OLMAYACAK
    HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, partilerinin olağanüstü kongresinde aday olmayacaklarını açıkladı. HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Buldan ve Sancar, katıldıkları bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Seçim sonuçlarının HDP açısından bir yenilgi olmadığını ancak hedeflerine ulaşamadıklarını belirten Buldan, kampanya sürecini iyi yönetemediklerine, HDP fikriyatını bütün kesimlere ulaştıramadıklarına dikkati çekti.

        Seçimin hemen ardından partiyi kongreye götüreceklerini ilan ettiklerini hatırlatan Buldan, "Kongrede eş genel başkanlık görevini başka bir arkadaşa devretmekten mutluluk duyacağım. Karar alma sürecinde de yer almayacağımı söylemek isterim. Halkımıza hesap vereceğiz, kadınlara hesap vereceğiz, oy verenlere hesap vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Mithat Sancar da seçimlerde hedefledikleri oy oranına ulaşamadıklarını, bu kapsamda kendilerini başarısız saydıklarını aktararak, şunları kaydetti:

        "Ben de kongrede eş genel başkanlık görevini bırakacağım. Kongre süreci başlamıştır. Eleştiri, özeleştiri, muhasebe sürecinin yürümesi için bütün kurulların önünü açmak istiyoruz. Partiyi eş genel başkanlar kilitlesin istemiyoruz. Partiyi daha güçlü bir noktaya getirmek için kongrede görevi bırakacağımı net olarak ifade ediyorum. Amaç partiyi daha ileri bir noktaya götürmektir."



            Sancar ve Buldan, başarısızlığa vurgu yapması siyaset kulislerinde, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mesaj mı veriliyor?" değerlendirmelerine yol açtı. Zira girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu bırakmamakta kararlı olduğu biliniyor.

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            Haberler Güncel Seçim hezimeti yaşayan HDP olağanüstü kongreye gidiyor: Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar aday olmayacak
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