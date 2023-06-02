PKK elebaşı Murat Karayılan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler! Yine bölücük peşinde koştu! Skandal 'Alevilik ve Kürtlük...' söylemi...

Terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın desteğini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta fark yedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan %52.18 oy alırken Kılıçdaroğlu %47.82 oranında oy aldı.
Seçim yenilgisinin ardından Kılıçdaroğlu'nun istifası beklenirken "Mücadeleye devam edeceğim. Buradayım" mesajıyla koltuktan kalmayacağının sinyalini verdi. Kılıçdaroğlu faturayı da MYK'ya kesti.
PKK ELEBAŞI MURAT KARAYILAN YİNE İNİNDEN SESLENDİ
Seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalar yaptı.
Saklandığı ininde terör örgütü PKK'nın ajansına konuşan Karayılan seçimi kaybetmesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'na övgülerini sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" kimliği sebebiyle seçilemediğini savunan Karayılan fitne yaymak için zehirli bir dil kullandı.
BÖLÜCÜ DİLİYLE ZEHİR SAÇTI: ALEVİ VE KÜRT ÇIKIŞI!
Başkan Erdoğan'ın tekrar seçilmesinden rahatsız olan ve bunu sorgulayan Karayılan, "Bence artık gerçekleri açık bir biçimde dile getirmek gerekiyor. Bana göre artık 'kral çıplak' demenin zamanı gelmiştir. Erdoğan'ın karşısındaki rakibi bir Kürt'tü ve bir Alevi'ydi. Bunun için oy verilmedi. Açık ki, Türkiye Cumhuriyeti sisteminin biçimlendirdiği sosyoloji, bir Alevi Kürt'ün cumhurbaşkanı olmasına yol vermiyor. Doğru; belki devlet içerisinde de birileri değişim olmasını istemiş olabilir ama burada devletin o kadar gücünün kullanılması bir plan ve projenin sonucudur. AKP-MHP-Ergenekon'un öncülüğündeki bu cumhuriyet sistemi bir sosyoloji yaratmıştır. Bu sosyoloji Sünni ve ırkçı bir sosyolojidir. Türk-İslam sentezine dayalı dinci-ırkçı eğilimi yoğurmuşlardır. Esas önemli nokta burasıdır." ifadeleriyle fitne çıkaracak söylemlerde bulundu.
Başkan Erdoğan'ı hedef alarak ekonomi üzerinden algı yapan Karayılan, "Ancak buna rağmen tercih edildi. Niye? Çünkü yalana dayalı bir propaganda ile çalıştılar." dedi. Terörle mücadeledeki kararlılıktan rahatsız olan teröristbaşı, "Erdoğan bir yandan resmi propaganda yürüttü ama çoğunlukla sanki bizimle seçimdeymiş gibi bizi gündemleştirdi; ırkçı-milliyetçi duyguları şahlandırmak istedi. Bu temelde propaganda yaptı. Ve bir de "inanıyorum ki halkımız değerlerine bağlı olmayan birisini cumhurbaşkanı yapmaz" gibi şeyleri hep imalı bir biçimde söyledi. Bir yandan böyle çalıştılar. Farklı bir kulvarda ise esas darbeyi vuran çalışmayı örgütlediler. Tarikat ve cemaat yoluyla en yoğun çalışmayı yürüttüler. Bunlar ne yaptılar? Türkiye'nin her yanına fiskosla 'devlet ve din elden gidiyor; aç kalalım ama dinimiz elden gitmesin' dediler. Bu biçimde kitleler oylarını Erdoğan'a yönlerdi ve Kılıçdaroğlu'na oy vermedi." iddiasında bulundu.
TERÖRİSTBAŞI MURAT KARAYILAN, KILIÇDAROĞLU'NA ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Kılıçdaroğlu'na övgüler sıralayan Karayılan, "Kılıçdaroğlu göründüğü kadarıyla dürüst bir insan. Yıllarca devlete hizmet etmiş birisi. Ömrünü buna vermiş. Hiç rüşvet, yani haram yememiş. Bir çalışma yürüttü. Aslında diyalogları ile birçok kesimi bir araya da getirmeyi başardı. Bu konuda kişiliği hakkında denilecek bir şey yok. Ama kimliği reddedilmiştir. Bu bir gerçektir." dedi.
Bölücü ve ayrıştırıcı söylemlerini algılara oynayarak yansıtmaya çalışan Karayılan fitne ateşini şu sözlerle körüklemeye çalıştı;