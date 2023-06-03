Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan kalkmıyor! CHP'de 'kurultay' kararı...

KURULTAY KARARI

Bugün yapılan ve 5,5 saat süren Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerindeki sonuçlar ve kurultay takvimi ele alındı. Toplantıda, 17 Merkez Yönetim Kurulu üyesinin istifasının da konuşulduğu öğrenildi. Söz konusu toplantıdan, Kurultay sürecini başlatma kararı çıktı.

YEREL SEÇİM BAHANESİYLE KOLTUKTA OTURMAYA DEVAM EDECEK

Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecinde yerel seçimleri bahane ederek partinin başında kalacağı konuşuluyor...

CHP GENEL MERKEZİ'NDEN İMAMOĞLU'NA 'DEĞİŞİM' YANIT: "KILIÇDAROĞLU'NA RAĞMEN HAREKET EDEMEZSİN" MESAJI

Öye ki İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef alan 'değişim' vurgulu çıkışı sonrası CHP Genel Merkezi'nden yanıt gecikmemişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan "Partide bir değişim ve dönüşüm olacaksa, bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır" ifadelerini kullandı.



Böylelikle Tezcan, Ekrem İmamoğlu'na "Kılıçdaroğlu'na rağmen adım bile atamazsın" mesajı verdi.