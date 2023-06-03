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    • 03.06.2023 17:01
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    • 03.06.2023 17:05
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    Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan kalkmıyor! CHP'de 'kurultay' kararı...

    8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyerek 12. seçim yenilgisini aldı. Kılıçdaroğlu, istifası beklenirken "Mücadeleye devam edeceğim" mesajı vererek koltuktan kalkmayacağının sinyalini verdi. Faturanın MYK'ya kesildiği CHP'de bugün gerçekleştirilen 5.5 saatlik toplantının ardından kurultay sürecinin başlatılmasına karar verildiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimleri bahane ederek partinin başında kalacağı konuşuluyor... İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    CHP’de kurultay kararı...

    2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan farkla kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

    Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy ve %5 oranında fark atarken CHP'de değişim konuşulmaya başlandı.

    KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR
    12. seçimini de kaybeden Kılıçdaroğlu'nun isitfa etmesi beklenirken seçim sonrası kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" ifadeleriyle istifa etmeyeceğinin sinyalini verdi.

    EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM ÇIKIŞI: HER ORTAMDA DEĞİŞİM...
    Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. Seçimin sabahında sosyal medyadan bir video paylaşan İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.

    EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM ÇIKIŞI I VİDEO İZLE

    FATURA MYK'YA KESİLDİ
    Ancak Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmıyor... Faturayı MYK'ya kesen Kılıçdaroğlu seçim mağlubiyetinin ardınan ilk kez Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirdi.

        KURULTAY KARARI
        Bugün yapılan ve 5,5 saat süren Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerindeki sonuçlar ve kurultay takvimi ele alındı. Toplantıda, 17 Merkez Yönetim Kurulu üyesinin istifasının da konuşulduğu öğrenildi. Söz konusu toplantıdan, Kurultay sürecini başlatma kararı çıktı.

        YEREL SEÇİM BAHANESİYLE KOLTUKTA OTURMAYA DEVAM EDECEK
        Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecinde yerel seçimleri bahane ederek partinin başında kalacağı konuşuluyor...

        CHP GENEL MERKEZİ'NDEN İMAMOĞLU'NA 'DEĞİŞİM' YANIT: "KILIÇDAROĞLU'NA RAĞMEN HAREKET EDEMEZSİN" MESAJI
        Öye ki İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef alan 'değişim' vurgulu çıkışı sonrası CHP Genel Merkezi'nden yanıt gecikmemişti.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan "Partide bir değişim ve dönüşüm olacaksa, bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

        Böylelikle Tezcan, Ekrem İmamoğlu'na "Kılıçdaroğlu'na rağmen adım bile atamazsın" mesajı verdi.

        İMAMOĞLU'NUN ARKADAŞI PORTAKAL'DAN ÇIKIŞ: O KOLTUĞU TERK ETMENİZ GEREKİYOR
        CHP yandaşları "MYK'yı kurban ederek kurtulamazsın" ifadeleriyle tepkisini dile getirirken Fatih Portakal "Faturayı MYK'ya kesiyorsunuz. Sizin o koltuğu terk etmeniz gerekiyor. Ben arkanızdan artık gitmem" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

        MYK üyelerinin istifasına müteakip Ankara'da dikkat çeken bir zirve kayıtlara geçti...



        KILIÇDAROĞLU, KOLTUĞUNA GÖZ DİKEN İMAMOĞLU İLE BİR ARADA GELDİ
        Kılıçdaroğlu, 'değişim' çağrısı yapıp koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu ile geçtiğimiz gün CHP Genel Merkezi'nin 12. katında bir araya geldi.

        Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim sürecini göz önünde bulundurarak partinin başında kalacağı, İmamoğlu'nun da sağlıklı bir geçiş süreci için bu duruma ses etmeyeceği kulislerde konuşulanlar arasında.



            Bu kapsamda birtakım görüşmeler yaptığı, bazı il ve ilçe belediye başkanları arayışında olduğu konuşulanlar arasında.

            PEKİ İMAMOĞLU'NUN OKUL ARKADAŞI NE DİYOR?
            Tüm bu yaşananların gölgesinde Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı olmasıyla bilinen CHP yandaşı Fatih Portakal, 12. kattaki görüşmenin detaylarını anlattı.


            EKİMDE KURULTAY VAR: DELEGE YAPISI NEDENİYLE KILIÇDAROĞLU KESİN KAZANIR
            Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine devam edeceğinin altını çizen Portakal, önümüzdeki ekim ayında CHP'nin kurultay düzenleyeceğini ve bu kurultayda karşısına aday çıksa bile delege yapısı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun delege yapısı nedeniyle kazanmasının kesin olduğunu ifade etti.

            İMAMOĞLU'NA "İBB MECLİSİ'NDE ÇOĞUNLUĞU AL" ŞARTI
            Portakal'a göre okul arkadaşı Ekrem İmamoğlu, 2024'teki yerel seçimlerde yeniden CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacak. Muhalefetin İBB Meclisi'nde çoğunluğu sağlaması durumunda Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığına getirileceğini söyleyen Portakal, İmamoğlu'nun yerine Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın İBB'nin başına geçireleceğini iddia etti.
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