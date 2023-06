Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan kalkmıyor! CHP'de 'kurultay' kararı...

EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM ÇIKIŞI: HER ORTAMDA DEĞİŞİM...

Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. Seçimin sabahında sosyal medyadan bir video paylaşan İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.

FATURA MYK'YA KESİLDİ

Ancak Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmıyor... Faturayı MYK'ya kesen Kılıçdaroğlu seçim mağlubiyetinin ardınan ilk kez Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirdi.