Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan kalkmıyor! CHP'de 'kurultay' kararı...

2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan farkla kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy ve %5 oranında fark atarken CHP'de değişim konuşulmaya başlandı.
KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR
12. seçimini de kaybeden Kılıçdaroğlu'nun isitfa etmesi beklenirken seçim sonrası kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" ifadeleriyle istifa etmeyeceğinin sinyalini verdi.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM ÇIKIŞI: HER ORTAMDA DEĞİŞİM...
Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. Seçimin sabahında sosyal medyadan bir video paylaşan İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM ÇIKIŞI I VİDEO İZLE
FATURA MYK'YA KESİLDİ
Ancak Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmıyor... Faturayı MYK'ya kesen Kılıçdaroğlu seçim mağlubiyetinin ardınan ilk kez Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirdi.