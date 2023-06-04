ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken mevkidaşı Hakan Fidan'ı kutladı





RİCHARD MOORE'DAN TÜRKÇE TEBRİK

Öte yandan MI6 Başkanı Richard Moore, MİT eski Başkanı ve yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Türkçe bir paylaşımla tebrik etti. Moore, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!" ifadelerini kullandı.

Tebrik mesajına sehven Hakan Fidan ismiyle açılmış bir hesabı ekleyen Moore, yaptığı bir sonraki paylaşımda, "Hay aksi, bu utanç verici! ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" ifadesine yer verdi.

Moore, 2014-2017 yıllarında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak Türkiye'de görev yapmıştı.

