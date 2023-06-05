CHP’li ABB ekibi rezil oldu! Sosyal medya ekibi trol hesaptan yapacakları paylaşımı yanlışlıkla resmi hesaptan paylaştı!

Ankara'da hafta başından itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı araçlar yolda ilerleyemedi.
ANKARA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ I VİDEO İZLE
Günlerdir aralıklarla devam eden yağışlar sebebiyle bazı dereler taşarken birçok bağ ve bahçe su altında kaldı.
VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ
Şiddetli yağışlarda zemin katta bulunan pek çok ev su bastı. Altyapının yetersiz kalması sebebiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti.
HER YAĞMURDA ŞELALEYE DÖNEN BİNA I VİDEO İZLE