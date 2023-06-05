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    • Güncel
    • 05.06.2023 18:00
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    • 05.06.2023 18:29
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    CHP’li ABB ekibi rezil oldu! Sosyal medya ekibi trol hesaptan yapacakları paylaşımı yanlışlıkla resmi hesaptan paylaştı!

    Ankara'da etkili olan yağışlar, vatandaşların hayatlarını olumsuz etkilmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; seçim döneminde il il miting miting gezerken, Başkent'e hizmet vermeyi adeta unuttu. Altyapının yetersiz kalması sebebiyle sokakların göle döndüğü başkente uyarı üstüne uyarı yapılırken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapıldı. Belediyenin sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacakları paylaşımı yanlışlıkla resmi hesaptan paylaşınca yapılan paylaşım gelen tepkiler sonrası apar topar silindi.

    takvim.com.tr
    CHP’li ABB ekibi rezil oldu!

    Ankara'da hafta başından itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı araçlar yolda ilerleyemedi.

    ANKARA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ I VİDEO İZLE

    Günlerdir aralıklarla devam eden yağışlar sebebiyle bazı dereler taşarken birçok bağ ve bahçe su altında kaldı.

    VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ
    Şiddetli yağışlarda zemin katta bulunan pek çok ev su bastı. Altyapının yetersiz kalması sebebiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti.

    HER YAĞMURDA ŞELALEYE DÖNEN BİNA I VİDEO İZLE

        ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN SOSYAL MEDYA EKİBİ HESAPLARI KARIŞTIRDI
        AFAD, Ankara'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışın akşama kadar devam edeceğini duyurarak vatandaşları uyarırken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapıldı. Belediyenin sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacakları paylaşımı yanlışlıkla resmi hesaptan paylaştı.

        DİĞER İLLERDEKİ TAŞKINLARIN HABER GÖRSELLERİNİ PAYLAŞTILAR
        Yapılan paylaşımda, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan taşkınların haber görsellerine yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:
        "Bu ne? Kader mi? Afet mi?
        Afetten düğün çıkaranlar ses versin."
        ABB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşım gelen tepkiler sonrası apar topar silindi.

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        Kalkmadığı koltuktan parmak sallıyor!
        Haberler Güncel CHP’li ABB ekibi rezil oldu! Sosyal medya ekibi trol hesaptan yapacakları paylaşımı yanlışlıkla resmi hesaptan paylaştı!
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