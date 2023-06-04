Karadeniz'i sel vurdu! Kastamonu'da 38 köy yolu ulaşıma kapandı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kayıp

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Samsun'da sel felaketine ilişkin bilgilendirme açıklamalarında bulundu.
"Kastamonu'da 38 köy yolu ulaşıma kapandı" diyen Bakan Yerlikaya, "Ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor. Sinop'ta mahsur kalan 8 vatandaşımız kurtarıldı. Samsun'daki yağış bu akşam da etkisini sürdürecek" diye konuştu.
KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ
Şiddetli sağanak yurt genelinde can kaybı ve maddi hasara neden oldu. Birçok kentte sel yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ve AFAD peş peşe uyarılarda bulundu.
Yapılan uyarıda Kastamonu'nun kuzeydoğusu ile Sinop'ta devam eden yağışların, öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğini ifade edildi.
Vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
KASTAMONU'DA YAĞIŞ GECE BOYU DEVAM ETTİ
Kastamonu'da 2021 yılında sel felaketi yaşanan İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde dün başlayan aralıklara etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle taşkın durumuna karşı alarma geçildi.
KASTAMONU'DA DERE SULARI YÜKSELDİ | VİDEO İZLE
İnebolu'nun içinden geçen Söke Çayı ile Bozkurt'un içinden geçen Ezine Çayı'nda su seviyesi yükseldi.
İki çayda da taşkın riskine karşı önlem alındı. Çayların kenarlarında taş ve toprak yığınlarıyla barikat oluşturuldu.