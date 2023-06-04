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    • Yaşam
    • 05.06.2023 06:58
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    • 05.06.2023 19:16
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    Karadeniz'i sel vurdu! Kastamonu'da 38 köy yolu ulaşıma kapandı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kayıp

    Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrası yurt birçok ilde sağanak etkili oldu. Sağanak yurt genelinde sele neden olurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Samsun'da taşkın ile sürüklenen Şükrü Köksal hayatını kaybetti. Amasya'da da sel sularına kapılan bir kişi can verdi. "Kastamonu'da 38 köy yolu ulaşıma kapandı" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor. Sinop'ta mahsur kalan 8 vatandaşımız kurtarıldı. Samsun'daki yağış bu akşam da etkisini sürdürecek" diye konuştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yurtta sel felaketi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Samsun'da sel felaketine ilişkin bilgilendirme açıklamalarında bulundu.

    "Kastamonu'da 38 köy yolu ulaşıma kapandı" diyen Bakan Yerlikaya, "Ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor. Sinop'ta mahsur kalan 8 vatandaşımız kurtarıldı. Samsun'daki yağış bu akşam da etkisini sürdürecek" diye konuştu.

    KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ
    Şiddetli sağanak yurt genelinde can kaybı ve maddi hasara neden oldu. Birçok kentte sel yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ve AFAD peş peşe uyarılarda bulundu.

    Yapılan uyarıda Kastamonu'nun kuzeydoğusu ile Sinop'ta devam eden yağışların, öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğini ifade edildi.

    Vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.



    KASTAMONU'DA YAĞIŞ GECE BOYU DEVAM ETTİ
    Kastamonu'da 2021 yılında sel felaketi yaşanan İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde dün başlayan aralıklara etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle taşkın durumuna karşı alarma geçildi.

    KASTAMONU'DA DERE SULARI YÜKSELDİ | VİDEO İZLE

    İnebolu'nun içinden geçen Söke Çayı ile Bozkurt'un içinden geçen Ezine Çayı'nda su seviyesi yükseldi.

    İki çayda da taşkın riskine karşı önlem alındı. Çayların kenarlarında taş ve toprak yığınlarıyla barikat oluşturuldu.

        Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        EĞİTİME ARA VERİLDİ

        Samsun'da beş, Kastamonu ve Sinop'ta iki ilçede okullar sel felaketi nedeniyle tatil edildi. Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tedbir amaçlı olarak taşımalı eğitime ara verildi.

        Meteorolojinin 'turuncu kod' uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçesindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

        Samsun'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Ladik ilçesine ek olarak yağışların gün boyu artarak devam edeceği bilgisi alındığından merkez Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde de eğitime bir gün ara verildi

        Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada il genelindeki sağanağın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "İlimizde etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 5 Haziran 2023 Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçe genelinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Erfelek ilçemizde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir."

            İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, dün akşamdan bu yana şiddetli yağışla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

            Devam eden yağışlar nedeniyle İnebolu Çayı'ndaki su seviyesinin oldukça yükseldiğini bildiren Baycar, "Önlem olarak dere kenarlarına taşlarla set oluşturduk. Terminal Köprüsü'nün üzerinden suyun geçişini engellemek için orada biriken malzemeleri, molozları iş makineleriyle temizlemekteyiz." dedi.

            Vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Baycar, "Tedbir olarak da vatandaşlarımızın muhakkak duyarlı olması, alt katlarda oturan vatandaşlarımızın üst katlara çıkması, işi olmayan vatandaşlarımızın dere kenarında bulunmamasını rica ediyoruz."

                "Okullarımızı pazartesi itibariyle tatil ettik. Özellikle dere kenarındaki iş yerlerimizin de tehlike geçene kadar açılmamasını özellikle istirham ediyorum. İnşallah tedbirlerimizle beraber bu afeti herhangi bir sıkıntı olmadan atlatacağız." diye konuştu.

                19 MAYIS İLÇESİNDE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ
                Sabah saatlerinden itibaren il merkezinde de etkisini artıran yoğun sağanak nedeniyle teyakkuz halinde olunduğunu ve gelen ihbarlar ve tespitler neticesinde kısa sürede müdahale edildiğini belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Sabah erken saatlerde Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerimizden gelen ihbarlar üzerine yapılan çalışmalarla ilgili sorunlar çözüldü. Ancak yağışın devam ediyor olması nedeniyle özellikle araçlarla ilgili hasar ihbarları gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda çalışma ve müdahaleler de aralıksız yürütülüyor. Ladik, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerimizde bu sabah bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildi" dedi.

                Ayrıca yağışların etkili olduğu 19 Mayıs ilçesinde de Kaymakamlık kararıyla eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

                ESNAFTAN İŞ YERLERİNİ AÇMAMALARI İSTENDİ
                Sel felaketi yaşanan bölgelerde belediye hoparlörlerinden de anons yapılarak esnaftan iş yerlerini açmaması istendi.

                Bozkurt-Bayramgazi yolu ile Bozkurt-Sarıçiçek köy yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi.

                    İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.

                    SAĞANAK SÜRÜYOR
                    Ayrıca İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin bölgesinde sağanak yağışın halen devam ederken, özellikle İnebolu ilçesinde kriz masası oluşturuldu.

                    Samsun'un Bafra ilçesinde sel dolayısıyla 3 mahalleye ulaşımı sağlayan grup yolu kapandı.İlçede etkili olan kuvvetli yağış sonrasında Ozan, Dereler ve Yeraltı mahalleleri sınırları içinde bulunan Kocahüseyin Deresi taştı. Havza ilçesinde de şiddetli yağışların ardından Tersakan Çayı'nın taşması sonucu bazı tarım alanları sular altında kaldı.

                    SAMSUN'DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
                    Samsun'un Ladik ilçesinde sele kapılan kişi yaşamını yitirdi. İlçede etkili olan sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı.

                        Alıçlı Mahalesi'nde hayvanlarını köprüden geçirmek isteyen 65 yaşındaki Şükrü Köksal dengesini kaybederek sele kapıldı.

                        Vatandaşların bulduğu Köksal'ın cenazesi köydeki evine getirildi.

                        Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında toplanan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, durum değerlendirmesi yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarı üzerine kentte, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çalışma grupları, Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe kaymakamlığı ve belediyelerin bilgilendirildiğini ve teyakkuz haline geçirildiğini ifade eden Vali Dağlı, il genelindeki koordinasyon ve müdahale çalışmalarının gelen ihbarlar neticesinde gerçekleştirildiğini dile getirdi. Vali Dağlı, "Dün akşam Ladik ilçesi Tüfeklidere Mahallesi'nde köprüde araç içinde mahsur kalan vatandaşlarımız AFAD ve emniyet ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Birçok noktada yollara sel ile gelen malzemelerin temizlendi. Kanallar ve menfezler açıldı. İlk belirlemelere göre Ladik ilçesi Tüfekçidere Mahallesi'nde 32 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvanın telef oldu, 2 araç ve bir römork zarar gördü" dedi.

                        SİNOP'TA METREKAREYE 150 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
                        Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı. Kentte iki gündür etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

                        Sağanak nedeniyle Akliman mevkisinde evlerini su basan iki aile, Valilik tarafından geçici olarak kentteki bir misafirhaneye yerleştirildi. Sinop Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma yaptı.

                        Sinop Valiliği, kentte son 24 saat içinde metrekareye 150 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

                        İÇME SUYUNUN KARŞILANDIĞI ARITMA TESİSİNİ SU BASTI
                        Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle kentin içme suyunun karşılandığı arıtma tesisini su bastı.

                        Sinop Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, olumuz hava koşullarının kent genelinde etkili olduğu belirtildi.

                        Erfelek ilçesinde yaşanan su taşkınlarından belediyeye ait içme suyu arıtma tesisinin de etkilendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

                        "Erfelek ilçemizde meydana gelen sel nedeniyle içme suyu arıtma tesisimize giden yollar kapanmış, tesisimizi su basmıştır. Bu bağlamda kentimizde su kesintisi yaşanacaktır. Mesai arkadaşlarımız hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedir."

                            Ayancık-Türkeli yolunun 36'ncı kilometresinde heyelan meydana geldi. Karayolları ekipleri kapanan yolu tekrar trafiğe açmak için çalışma başlattı.

                            Ayancık-Boyabat kara yolu da heyelan nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İki ilçe arasındaki ulaşım ise eski Akçekese yolundan sağlanıyor.

                            Sinop-Ayancık kara yolu üzerinde bazı noktalarda oluşan heyelanlara da karayolları ekipleri müdahale ederek, temizlik çalışması gerçekleştirdi.

                            AMASYA'DA SU BASKINLARI
                            Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev, ahır ve arazileri su bastı. İlçede öğle saatlerinde başlayan yağış zaman zaman etkisini artırdı.

                            Köseler, Kiziroğlu, Sarayözü, Dumanlı, Çal ve Pısacık köylerinde kuvvetli yağış sonrası derelerden taşan sular köydeki bazı ev, ahır ve arazilere doldu. Vatandaşlar ahırlardaki hayvanlarını güçlükle tahliye etti.

                            Sarayözü Köyü Muhtarı Saniye Altun, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, "Kanalizasyon ve içme suyu hatları zarar gördü. 10 dakika içinde köyü sel bastı. Çok şükür can kaybımız yok tek tesellimiz bu" dedi.

                            AMASYA'DA 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
                            Amasya'da sağanak dün sel ve su baskınlarına neden oldu. Sel, faciayı da peşinden getirdi.

                                Kışlacık köyüne piknik yapmaya giden 3 kişinin içindeki otomobil suya kapıldı.

                                Serkan Şahin kurtulurken, eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi otomobille birlikte sürüklendi. Sel sularına kapılan iki kişiden Murat Ekşi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

                                KASTAMONU VE SİNOP'A TURUNCU KODLU UYARI
                                Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün de 14 il için sarı kodlu, Kastamonu ve Sinop için turuncu kodlu uyarı yaptı.

                                METEROLOJİ SAAT VERDİ
                                Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kastamonu ve çevre illerde bugün saat 15.00 sıralarına kadar gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve heyelan risklerine dikkat çekildi.

                                    5 ARAÇ ÇÖKEN İSTİNAT DUVARININ ALTINDA KALDI!

                                    Samsun'da kentte etkili olan sağanakta, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi Mahmudiye Caddesi'nde bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü. Park halindeki 5 araç, istinat duvarının altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AEFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

                                    KONYA'DA EVLER VE YOLLAR SU ALTINDA KALDI
                                    Konya'nın Ereğli, Ilgın ve Çumra ilçelerinde sağanak yağış sele neden oldu. Ilgın ilçesine bağlı Çiğil Mahallesi'nde ve Esentepe Mahallesi Gölköy mevkisinde yoğun yağış dolayısıyla bazı evlerin bahçeleri ve yollar sular altında kaldı.

                                    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

                                    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Burdur, Isparta, Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop un çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

                                    HAVA SICAKLIĞI
                                    Yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diger yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

                                    RÜZGAR
                                    Kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

                                    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
                                    Yağışların; Burdur, Isparta, Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop un çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

                                    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
                                    MARMARA
                                    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir'in iç kesimleri ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                                    EDİRNE °C, 27°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu

                                    İSTANBUL °C, 23°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                    KIRKLARELİ °C, 25°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu

                                    SAKARYA °C, 23°C
                                    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                        EGE
                                        Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Afyon, Denizli ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                                        A.KARAHİSAR °C, 21°C
                                        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                        DENİZLİ °C, 27°C
                                        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                        İZMİR °C, 28°C
                                        Parçalı ve çok bulutlu

                                        MUĞLA °C, 26°C
                                        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                        AKDENİZ
                                        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                                        ADANA °C, 29°C
                                        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                        ANTALYA °C, 26°C
                                        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                        HATAY °C, 28°C
                                        Parçalı ve çok bulutlu

                                        K.MARAŞ °C, 30°C
                                        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                        İÇ ANADOLU
                                        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                                        ANKARA °C, 22°C
                                        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                        ESKİŞEHİR °C, 21°C
                                        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                        KONYA °C, 19°C
                                        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                                        YOZGAT °C, 18°C
                                        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                                        BATI KARADENİZ
                                        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

                                        BOLU °C, 19°C
                                        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                        DÜZCE °C, 21°C
                                        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                        KASTAMONU °C, 21°C
                                        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

                                        ZONGULDAK °C, 19°C
                                        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                                        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra bölge genelinde kuvvetli, Samsun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

                                        AMASYA °C, 24°C
                                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                                        SAMSUN °C, 23°C
                                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

                                        TOKAT °C, 22°C
                                        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                                        TRABZON °C, 22°C
                                        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                            DOĞU ANADOLU
                                            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                                            ERZURUM °C, 23°C
                                            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                            IĞDIR °C, 32°C
                                            Parçalı ve çok bulutlu

                                            KARS °C, 26°C
                                            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                            MALATYA °C, 26°C
                                            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                            GÜNEYDOĞU ANADOLU
                                            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                                            DİYARBAKIR °C, 34°C
                                            Parçalı bulutlu

                                            GAZİANTEP °C, 30°C
                                            Parçalı bulutlu

                                            SİİRT °C, 31°C
                                            Parçalı bulutlu

                                            ŞANLIURFA °C, 32°C
                                            Parçalı bulutlu

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