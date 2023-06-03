Türkiye bir kez daha yağışlı havanın etkisi altına girdi. Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağmur sonrası ortaya çıkan manzara CHP'li belediyelerde durumun değişmediğini gösterdi.

CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİNKİTİLERİ OLUŞTU

Kent merkezindeki bazı ilçelerde kısa süreli dolu yağışının görüldüğü şehirde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.



Bazı meydan ve caddelerdeki araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

KENTİ FARELER BASTI

Kentte ilginç olaylar da yaşandı. Kuvvetli yağışlardan dolan kanalizasyonlar sebebiyle bazı caddeleri fareler bastı. Yiyecek arama yarışına çıkan farelerin çöp konteyneri etrafından dolaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevre sakinlerinden Suat Yılmaz, "3 senedir aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Buraya çöp konteyneri geldikten sonra fareler çoğalmaya başladı. Akşam çöpler buraya getirilince, özellikle de yağmurlu günlerde lağım fareleri gezinmeye başlıyor. İnsanlar gelince de fareler konteynerin deliklerine giriyor. Yemeklerini yedikten sonra da toprak altından lağıma iniyorlar. Doğru düzgün bakım olmadığı için bunlar yaşanıyor" dedi.

Öte yandan Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur yağışı sonrası bir apartmanı su bastı.

Apartmanın ikinci katında yer alan bir daireye dolan yağmur suları balkondan dışarı taştı. Olay anında su basan dairenin boş olup olmadığı bilinmezken, evde bulunan eşyalar yağmur suları ile birlikte dışarı taştı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Sel mağdurlarından Gökhan Öztürk, "Burada 4 senedir aynı şey oluyor. 4 senedir benim gördüğüm üçüncü su baskını oluyor. Caddelerden gelen sular, yanlış tasarlanmış bu yolda birikiyor.

Şelale halinde her sene sıfır, eksi birinci ve eksi ikinci kottaki daireleri su basıyor. Bunun tüm sebebi sokağın yanlış tasarlanması. Islah edilmesi lazım bu sokağın. Hiçbir altyapı yok, yetersiz. Buradaki duvarların yükseltilmesi lazım. Herhalde bu bir can kaybı olduğu zaman gündeme gelecek. Şu ana kadar şükür olmadı.

Alt katta can kaybı hariç mal kaybı yaşandı. Kullanılamaz hale gelen daireler var şu anda. Orada yaşayan insanlar uykusunda yakalansa ne gibi durumlar olacaktı Allah bilir. Büyük sıkıntı var. Bu sokağın düzeltilmesi lazım. Bu sitenin duvarlarının yükseltilmesi lazım" dedi.

Kent genelinde birçok alt geçitte sağanak nedeniyle su birikintileri oluşurken, Gazi Üniversitesi önündeki alt geçidi su bastı, Balgat alt geçidi ise trafiğe kapandı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı uyarısında bulunmuştu. Kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.