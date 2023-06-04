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    • Yaşam
    • 04.06.2023 19:24
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    • 04.06.2023 20:09
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    Ankara'da herkes bu daireyi konuşuyor! Her yağışta aynı manzara

    Ankara'da dün sağanak nedeniyle sel sularının girip, balkondan şelale gibi aktığı apartmanın eksi 1'inci katındaki 2 daireyi daha önce de 2 kez su bastığı, bu yüzden de boş bırakıldıkları ortaya çıktı. Her yağışta evin su bastığını ifade eden apartman sakinleri duruma tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ankara’da herkes bu daireyi konuşuyor!

    Ankara'da hafta başından itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı araçlar yolda ilerleyemedi.

    HER YAĞMURDA ŞELALEYE DÖNEN BİNA I VİDEO İZLE

    TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
    Tedbirsizliği ve şehirdeki alt yapı yetersizliğinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepkiler çığ gibi büyürken tüm Türkiye'nin gözü Yenimahalle ilçesi Şentepe Kayalar Mahallesi'ndeki Abı Hayat Turkuaz Konutları'ndaki dairedeydi.

    HER YAĞIŞTA AYNI MANZARA
    15 katlı apartmanın eksi 1'inci katındaki 2 daireye yağmur nedeniyle pencerelerden giren sel suyu diğer taraftaki balkonlardan çıkabildi.

    Balkonlardan akan su şelaleyi andırırken aynı daireleri daha önce de 2 kez su bastığı, bu yüzden boş olduğu öğrenildi.

        5 KİŞİ ZOR KURTULDU
        Suyla dolan katın alt katında oturan Sosun Kahraman (70), su baskını sırasında 5 kişi evde olduklarını ve balkondan boşalan suyun bir kısmının evlerine girdini söyledi.



        ÇÖZÜME KAVUŞMALI
        Mağdur olduklarını söyleyen Sosun Kahraman, "Birden içeriye su girdi. Torunlarım 'Bizi dışarıya çıkarın' diye ağlamaya başladı, çok korktular. Ev su dolunca çocukları aldım yukarıya, dışarı çıktım. Ben eve geldiğimde her taraf su dolmuştu.

        Bu evi 3'üncü sel basışı, artık bir çözüme kavuşmalı. Yetkililer önlem almalı, biz evin içerisini yaptırsak yine aynısı oluyor" dedi.

            ALTYAPI YETERSİZLİĞİ
            Binada oturan Ahmet Eroğlu ise altyapı yetersizliğinden şikayet ederek, "Burayı 3'üncü kez su basıyor. Buradaki olay tamamen sokağın kavisli olup, içerisinin su dolmasından kaynaklanıyor. Altyapı, mazgalları kaldırmadığı için bütün su bu sokağa doluyor. Sonra binanın içerisine doluyor. Su alan dairenin penceresi de kottan yarım metre aşağıda. Binaya ait bir daire. Can kaybı olmaması için o daire boş duruyor" dedi.

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            Haberler Yaşam Ankara'da herkes bu daireyi konuşuyor! Her yağışta aynı manzara
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