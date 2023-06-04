Ankara'da herkes bu daireyi konuşuyor! Her yağışta aynı manzara

Ankara'da hafta başından itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı araçlar yolda ilerleyemedi.
HER YAĞMURDA ŞELALEYE DÖNEN BİNA I VİDEO İZLE
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Tedbirsizliği ve şehirdeki alt yapı yetersizliğinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepkiler çığ gibi büyürken tüm Türkiye'nin gözü Yenimahalle ilçesi Şentepe Kayalar Mahallesi'ndeki Abı Hayat Turkuaz Konutları'ndaki dairedeydi.
HER YAĞIŞTA AYNI MANZARA
15 katlı apartmanın eksi 1'inci katındaki 2 daireye yağmur nedeniyle pencerelerden giren sel suyu diğer taraftaki balkonlardan çıkabildi.
Balkonlardan akan su şelaleyi andırırken aynı daireleri daha önce de 2 kez su bastığı, bu yüzden boş olduğu öğrenildi.