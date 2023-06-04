Ankara'da herkes bu daireyi konuşuyor! Her yağışta aynı manzara

Ankara'da hafta başından itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı araçlar yolda ilerleyemedi.

HER YAĞMURDA ŞELALEYE DÖNEN BİNA I VİDEO İZLE

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Tedbirsizliği ve şehirdeki alt yapı yetersizliğinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepkiler çığ gibi büyürken tüm Türkiye'nin gözü Yenimahalle ilçesi Şentepe Kayalar Mahallesi'ndeki Abı Hayat Turkuaz Konutları'ndaki dairedeydi.