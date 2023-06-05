Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau'dan tebrik!

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na hitaben de ayrı bir paylaşım yapan Rau, "Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, ilişkileri güçlendirmek için birlikte çalıştığımız için en içten takdirlerimi ifade etmek isterim. Kararlılığınız sayesinde her zaman ortak bir anlayışa ulaştık. Dostluğumuzun yanı sıra bağlarımızı da başarılı bir şekilde inşa edebildiğimiz için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

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