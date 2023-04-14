CHP'li İBB'den yandaşa ihale vatandaşa çile! İETT'nin zararı 7 milyar 185 milyona çıktı

İETT'NİN 2019 SONUNDA 725 MİLYON TL OLAN TOPLAM BORCU 2022 SONUNDA 7 MİLYAR 185 MİLYON TL OLDU
2019 yılı sonu itibarıyla toplam 725.942.644,95 TL28 mali borcu bulunan İETT'nin toplam borcu; 2021 yılında 3.929.774.382,41 TL'ye, 2022 yılında 7.185.544.503,52 TL 'ye yükseldiği görüldü. İETT'nin 2022 yılı içerisinde borç stokunun üst limitinin 5.534.211.870,36 TL olduğu halde, mevcut borç stok tutarının 31.12.2021 tarihi itibariyle 7.185.544.503,52 TL olarak gerçekleştiği, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68/d maddesinde belirtilen yasal sınırların aşıldığı tespit edildi.
4 YILDA 679 BİN 706 OTOBÜS ARIZASI YAŞANDI
İETT Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiler neticesinde 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılları içerisinde lastik tekerlekli ulaşım araçlarına ilişkin arıza kayıtlarının dağılımı aşağıdaki tablodaki gibi gerçekleşti:
Tablodan da görüleceği üzere İETT filosuna bağlı lastik tekerlekli ulaşım araçlarına ilişkin 2019 yılında 140.874 adet, 2020 yılında 133.381 adet ve 2021 yılında 157.902 adet ve 2022 yılında 247.549 adet olmak üzere 4 yıl içerisinde toplam 679.706 adet arıza kayıt altına alındı.
Kayıt altına alınan toplam arıza sayısı 2021 yılı içerisinde 157.902 iken 2022 yılında 247.549 olarak gerçekleşti. Arıza sayısında 2022 yılında %56,77 artış yaşandı.
UYARILARA RAĞMEN BAKIM HİZMETİ DOĞRU VE VERİMLİ YAPILMADIĞI İÇİN BAKIM/ONARIMI İHALE EDİLEN 638 ARAÇTAN 378'İ 1 AYLIK SÜRE İÇİNDE ARIZA KAYDI SEBEBİYLE GARAJA DÖNDÜ
"137.621.000 Km Otobüs Bakım ve Onarımı" işi ihalesi, Ulaşım İç. Ve Dış Ticaret AŞ uhdesinde kalmıştır. Bakım onarımı yapılması öngörülen araçların Mercedes marka, Capacity ve Conecto Model otobüslerin olduğu görüldü.
YOLDA KALMA VE YÜKSEK YOLCU MEMNUNİYETSİZLİĞİ RİSKİ VARDIR
Söz konusu ihaleye teklif veren MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş, ihale kapsamındaki araçların bakımı için değişimi zorunlu olan parçaların ve yapılması zorunluluk arz eden hususları detaylı olarak belirtip bunların teknik şartnameye eklenmesi gerektiğini belirterek, "Yıllardır onarım ve kısmi değişimlerle yıpranmış ilgili kapsamın daha uzun süre kısmi/geçici onarım ve değişim ile önümüzdeki yıllarda devam etmesi yol/yolcu/sürücü emniyeti açısından risklidir. Söz konusu kapsamın bir aksiyon çerçevesinde komple orijinal yedek parça ile yenilenmesi gerekmektedir. Mevcut yıpranma ve yaşlanma sebebiyle ömrünü tamamlamaya yaklaşmış kapsamın değişmemesi durumunda; yolda kalma ve yüksek yolcu memnuniyetsizliği riski vardır... Filoya yeni eklenecek metrobüs hattı dışında kullanılmış araçlar incelendiğinde ilgili kapsamların hiç elden geçmediği ve metrobüs şartlarına uygun olmadığı görülmüştür. Metrobüs uygulama, saha ve çalışma şartlarına araçların ilgili kapsamlarının yenilenmesi yol/yolcu/sürücü emniyeti açısından önem arz etmektedir" şeklinde ihale dokümanına itiraz etti.
İTİRAF DİLEKÇESİ DİKKAT ALINMADI
Son zamanlarda toplu ulaşım araçlarında ortaya çıkan sorunların sebebini göstermesi açısından önemli bir doküman olan itiraz dilekçesinde detaylar mevcuttur. İhaleden 41 gün önce, aynı araçların bakım/onarım işinin (21.01.2021 tarihli, 2021729636 ÎKN'li) yüklenicisi olan MERCEDES-BENZ TÜRK AŞ'nin, MERCEDES marka araçların' bakım/onaranlarına ilişkin olarak hazırlanan teknik şartnameye ilave edilmesini öngördüğü maddelerin idarece dikkate alınmadığı bildirildi. Nitekim söz konusu ihalenin 01.12.2021-31.12,2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan sadece 9. Hak ediş dönemi incelendiğinde; Capacity model araçların 134 adet arıza kaydı sebebiyle Edirnekapı garajına döndüğü, Conecto model araçların da -244 adet arıza kaydı sebebiyle- Hasanpaşa garajına döndüğü (toplamda 378 araç) ortaya çıktı. Söz konusu ihale kapsamında bakım/onarımı ihale edilen 638 araçtan, 1 aylık süre içinde 378 aracın arıza kaydı sebebiyle garaja dönmüş olması bakım hizmetinin doğru ve verimli yapılmadığının delili olduğu belirtildi.