CHP'li İBB'den yandaşa ihale vatandaşa çile! İETT'nin zararı 7 milyar 185 milyona çıktı





"İKİTELLİ GARAJI İŞLETTİRME İŞİ" için daha düşük teklifler olmasına rağmen ihale 158 milyon 205 bin tl'ye twin turizm'e verildi.



"İkitelli Garajı İşlettirme İşi" açık ihale yöntemi ile gerçekleştirildi. 1 ve 2 numaralı istekliler, "geçici teminat sunmadıkları" gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından ihale dışı bırakıldı. İhale 158.205.000,00 TL+KDV teklif veren Twin Turizm Taşımacılık Ltd. Şti uhdesinde kaldı.

İhale üzerinde kalan 4 numaralı istekliden çok daha düşük teklif sunan 1 ve 2 numaralı isteklilerin bu kadar büyük bir ihalede geçici teminat sunmadıkları gerekçesiyle İhale dışı kalmalarının, sadece mevzuat kaynaklı ihale yükümlülüklerinin yerine getirilememesiyle açıklanabilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla ihalede yeterli rekabet koşullarının oluşmadığı bildirildi.

"40.689.000 KM OTOBÜS BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ"için daha düşük teklifler olmasına rağmen ihale 125 milyon 729 bin tl'ye ulaşım aş'ye verildi.

09.03.2022 ihale tarihli 2021/60506 İKN'li, 126.135.900,00 TL yaklaşık maliyetli "40.689.000 KM Otobüs Bakım ve Onarımı Hizmeti Alımı" işi açık ihale yöntemi ile gerçekleştirildi. 1, 2 ve .3 numaralı istekliler, "geçici teminat sunmadıkları'' gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından ihale dışı bırakıldı. İhale 125.729.010,00 TL +KDV teklif veren Ulaşım İç. Ve Dış Ticaret A.Ş. uhdesinde kaldı. İhale üzerinde kalan 4 numaralı istekliden çok daha düşük teklif sunan 1, 2 ve 3 numaralı isteklilerin bu kadar büyük bir ihalede geçici teminat sunmadıkları gerekçesiyle ihale dışı kalmalarının sadece mevzuat kaynaklı ihale yükümlülüklerinin yerine getirilememesiyle açıklanabilmesinin mümkün olmadığı, ihalede yeterli rekabet koşullarının oluşmadığı değerlendirildi.