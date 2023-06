Bakanlıklarda devir-teslim töreni | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevi devraldı: "Temel politikamız enflasyonla mücadele"

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilen Mehmet Şimşek, görevi törenle Nureddin Nebati'den devraldı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE



Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları:



Değerli Bakanımızdan görevi devralma törenimize katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bayrak ve hizmet yarışında değerli emaneti şahsıma tevdi eden sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Küresel zorlukların devam ettiği, 14 milyon vatandaşımızı etkileyen deprem felaketinin yaşandığı dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı görevini büyük bir fedakarlıkla ifa eden sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum.

Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada, şeffaflık, sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi, fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orda vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi her alanda öngörülebilirliğin artırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır.

ENFLASYONLA MÜCADELE TEMEL POLİTİKAMIZ

Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır.

En büyük yardımcım Bakanlığımızın değerli kadroları olacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı güçlü insan kaynağı ve liyakatlı kadroları ile her zaman ön planda olmuştur. Attığımız her adım aldığımız her kararın ülkemize duyulan görevi ve istikrarı güçlendirmeye devam etmesi önem arz etmektedir.

Bugün sayın Bakanımızdan devraldığımız bu bayrağı daha yukarı çıkarmak için geceli gündüzlü çalışacağız.

Konuşmama son verirken, mayıs ayında yapılan seçimlerde yüksek katılım sağlayarak demokratik tercihini güçlü bir şekilde ifade eden, sayın Cumhurbaşkanımız ile Cumhur İttifakına güven tazeleyen aziz milletimize teşekkür ediyorum.