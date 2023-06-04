Bakanlıklarda devir-teslim töreni | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevi devraldı: "Temel politikamız enflasyonla mücadele"

Türkiye 28 Mayıs'ta sandığa giderek Türkiye Yüzyılı'nın şafağında tercihini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. TBMM'de yemin eden Başkan Erdoğan Çankaya köşkünde gerçekleştirilen törenle yeni kabineyi açıkladı.
DEVİR-TESLİM TÖRENLERİ BAŞLADI
Başkan Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından bakanlıklarda devir-teslim törenleri de başladı.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilen Mehmet Şimşek, görevi törenle Nureddin Nebati'den devraldı.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE
Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları:
Değerli Bakanımızdan görevi devralma törenimize katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bayrak ve hizmet yarışında değerli emaneti şahsıma tevdi eden sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Küresel zorlukların devam ettiği, 14 milyon vatandaşımızı etkileyen deprem felaketinin yaşandığı dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı görevini büyük bir fedakarlıkla ifa eden sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum.
Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada, şeffaflık, sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi, fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orda vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi her alanda öngörülebilirliğin artırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır.
ENFLASYONLA MÜCADELE TEMEL POLİTİKAMIZ
Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır.
En büyük yardımcım Bakanlığımızın değerli kadroları olacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı güçlü insan kaynağı ve liyakatlı kadroları ile her zaman ön planda olmuştur. Attığımız her adım aldığımız her kararın ülkemize duyulan görevi ve istikrarı güçlendirmeye devam etmesi önem arz etmektedir.
Bugün sayın Bakanımızdan devraldığımız bu bayrağı daha yukarı çıkarmak için geceli gündüzlü çalışacağız.
Konuşmama son verirken, mayıs ayında yapılan seçimlerde yüksek katılım sağlayarak demokratik tercihini güçlü bir şekilde ifade eden, sayın Cumhurbaşkanımız ile Cumhur İttifakına güven tazeleyen aziz milletimize teşekkür ediyorum.
Nureddin Nebati'nin devir teslim töreninde açıklamaları şu şekilde:
AK Parti'nin kuruluşundan bu yana teşkilatta altif çalışmış biri olarak bizler her zaman milletimize hizmet etmeyi, ülkemize eser hizmet kazandırmayı en temel vazifemiz olarak görmeyi sürdüreceğiz. Bu anlayışla sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğnde 3 dönem milletvekilliği, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi birçok görevi ifa etmek için gayret gösterdim.
Sayın Bakanımızın yeni dönemde başarılı olacağına inancım tamdır. Durmak yok yola devam ediyerek sizleri muhabbetle selamlıyorum, rabbim Kabine'yi sayın Cumhurbaşkanımızı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi bir yükü tekrar üzerine alarak kutlu davada büyük gayret sarf edecek olan değerli Bakanıma güzel kararlar vermesi nasip olsun diye dua ediyorum.